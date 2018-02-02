 Государственный исполнитель задержан на взятке $4 тысячи в Харьковской области, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал четыре тысячи долларов США от местного жителя за перенос торгов по продаже имущества, находившегося у мужчины в ипотеке, с последующим прекращением исполнительного производства.

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В рамках досудебного следствия, правоохранители задокументировали факт получения госисполнителем первой части взятки.

При получении еще одной части неправомерной выгоды в размере двадцати семи тысяч гривен сотрудники СБ Украины задержали служащего в помещении отдела исполнительной службы. Уголовное производство осуществляется по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении должностному лицу подозрения и избрании в отношении него меры пресечения. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Операция по разоблачению взяточника проводилась под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона сил АТО".

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