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 Фоторепортаж, Здоровье
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Все про:Одесса (4767) прививка (58) протест (4149) корь (50)

 Родители непривитых школьников требовали в Одессе пустить их детей за парты: "Почему закрыли только школы, а театры и вузы работают?" ФОТОрепортаж

Сегодня под стены мэрии пришли родители детей, которых не пустили в школы города из-за отсутствия прививок от кори. Они расценивают сложившуюся ситуацию как нарушение конституционных прав граждан на образование.

Об этом пишет "Думская", информирует Цензор.НЕТ.

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"Наших детей без прививки не пустили в учебные заведения. Мы пришли отстоять права наших детей на образование, - рассказал отец двоих детей Виктор Пихович. - Вакцинация является добровольной. Эпидемия в городе и области не объявлена, карантин не объявлен. Массовые праздники не отменяются, спортивные секции не закрыты, в театры мы ходим. А в школах нас выставляют, как будто мы опасны для привитых детей".

По словам родителей, система дистанционного образования не отработана до конца, и не все родители могут ею воспользоваться. Так, огромная проблема - у работающих матерей и отцов-одиночек.

"Мне нужно быть дома, чтобы контролировать ребенка и помогать ему, - рассказала мать четырех детей Юлия Колокольцева. - Я не понимаю, чем опасен мой ребенок. Никто не знает, привиты ли учителя!".

По словам участников акции, в школах они начинают чувствовать давление со стороны родителей привитых детей.

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Чиновники мэрии пригласили представителей инициативной группы в зал горсовета, где разговор проходил на повышенных тонах. Родители требовали от чиновников дать им возможность нести за своих детей ответственность самим.

"Почему вы запрещаете нашим не привитым, но здоровым детям посещать школы? Почему вы за нас решаете? При этом 5% тех, у кого не вырабатывается иммунитет, пускают в школу, а нас нет? Чем наши дети угрожают другим? Почему закрыли только школы, а театры и вузы работают?" - спрашивали родители.

Чиновники прямо ответить на эти вопросы не смогли и призывали не рисковать жизнями своих детей. Светлана Бедрега даже цитировала отца умершей 17-летней девочки.

"Мы делаем как раз все, чтобы карантина не было, чтобы эпидемии не было, — заявила вице-мэр. — Наша совместная задача, чтобы комиссия побыстрее приняла решение разрешить посещение школ".

Начальник гордепартамента образования пообещала в кратчайшие сроки улучшить систему дистанционного образования и принять меры в отношении тех директоров школ, которые необоснованно отказывают в посещении школ детям, которых нельзя вакцинировать. Вместе с тем представители муниципалитета не смогли назвать ни абсолютных, ни относительных показателей заболеваемости, при которых комиссия отметит свое решение.

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Родители непривитых школьников требовали в Одессе пустить их детей за парты: Почему закрыли только школы, а театры и вузы работают? 01
Родители непривитых школьников требовали в Одессе пустить их детей за парты: Почему закрыли только школы, а театры и вузы работают? 02
Родители непривитых школьников требовали в Одессе пустить их детей за парты: Почему закрыли только школы, а театры и вузы работают? 03
Родители непривитых школьников требовали в Одессе пустить их детей за парты: Почему закрыли только школы, а театры и вузы работают? 04
Родители непривитых школьников требовали в Одессе пустить их детей за парты: Почему закрыли только школы, а театры и вузы работают? 05
Родители непривитых школьников требовали в Одессе пустить их детей за парты: Почему закрыли только школы, а театры и вузы работают? 06

Источник: https://censor.net.ua/p3048285
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
как сказала одна мамочка: - чем больше меня заставляют сделать ребенку прививки,тем больше я не хочу
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ну так пусть эта мамочка сидит дома со своим ребенком
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Походу родителям которие бездумно прививают своих детей никогда не дойдет что на их детях просто зарабативают бабло. Как впрочем и вся официальная медецина за редким исключением ето просто бізнес. Неужели вы думаете что прививки гарантируют что ребенок не заболеет? Спросите любого врача которий вам предлагает прививку об етом может ли он письменно подтвердить какой процент привитых точно не заболеет. Давая согласие на прививку вы соглашаетесь с тем что знаете о побочних действиях прививок и в случае чего вы берете на себя всю ответственность.
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знал бы ты, сколько сейчас обращений к врачам из-за побочных эффектов прививок от кори...
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У вакцині число диявола 666. Вони воліють щоб їхня дитина хай і помре раніше на 30-70 років, але чистою перед Богом.
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знал бы ты, сколько сейчас обращений к врачам из-за побочных эффектов прививок от кори...
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а прямое нарушение основного закона страны вас не смущает..?
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Прививки - это плата за право жить в цивилизованном обществе. Интересы общества всегда будут выше интересов отдельного человека. Если вам что-то не нравится, идите в лес или пещеру.
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Может в лес ты пойдеш со своей прививкой цивилизований.
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Вы про миф о "коллективном иммунитете"..?
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они даже не догоняют,что в опасности в первую очередь их же ребенок
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У мене відмовників немає. Був один начитаний в інтернетах татусь-фуражир з сімома класами освіти, але отримав по пиці і погодився що дітей таки варто щепити.
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сбивайтесь в кучу - создавайте отдельные садики - школы для не привитых...
и веселитесь там
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Вакцинация является добровольной.

Складывается впечатление, что законы принимает не украинская власть, а оккупанты.
Ждем новых, более страшных эпидемий.

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Судя по тому, как эта дура на фото слово "school" написала, учить дома она детей тоже не сможет...
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они еще любят рассказывать,что они не могут привиться от кори потому,что якобы им врачи одесские вакцину за 12 тыс гр норовят продать)
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Дуры, ностальгирующие за совком!!!
В совке вас, дуреп, и не спрашивали. Раз - и всё, ты уже привита. Потом жалуйся верховному совету.
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Как целенапрвленно работает вакцинальная контора. На любую тему связанную с прививками она сразу отправляет свою армию заказных ботов - злобливых, дремучих, но верных хозяину. Цель - забить псевдоистериками суть проблемы и отключить мозги обывателя, чтоб он не ушел от влияния впаривателей вакцин.
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Для далпаепа шурика

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.
По оценкам ВОЗ, в мире в 2011 году от кори умерло 158 тысяч человек, большинство из которых дети в возрасте до пяти лет. У 10% детей с недостаточностью питания и при отсутствии надлежащей медицинской помощи заболевание заканчивается смертельным исходом.
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У мене медична освіта. А от хто за фахом ти?
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У Сумах померла п'ятирічна дівчинка, яка поранила на власному подвір'ї ногу об дерево і захворіла на правець.
Дівчинка взагалі не була щеплена, і тому у неї не було жодного захисту від будь-яких інфекцій, починаючи з народження.

У Львівській області зареєстровано випадок захворювання на правець у дитини віком 3 років, в якої планові профілактичні щеплення не проводились з причини відмови батьків. Про це повідомив лікар-епідеміолог відділення організації епіддосліджень ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» Бойко Л.З.

У Сумській області п'ятирічна дівчинка захворіла на правець. Близько тижня тому дитина поранила ногу об деревину. Батьки обробляли рану самостійно, від шпиталізації відмовилися.Як розповів Юрій Калиновський, начальник служби у справах дітей Сумської ОДА, дитина виховується у багатодітній родині на Лебединщині та не має жодного щеплення через релігійні переконання батьків.


Гарячка, судоми та ломка кісток! На Львівщині вже третя дитина захворіла на правець!

В дитячу інфекційну лікарню дев'ятирічного хлопчика привезли, коли його судомило. Лікарі одразу зрозуміли, що це правець. Від батьків медики дізналися, що ще два тижні тому дитина наступила на іржавий цвях. Рана загоїлась, та раптово малому стало зле. До того ж, хлопчику бракувало багатьох обов'язкових від народження щеплень по причині релігійних поглядів батьків


У Хмельницькому 7-річна дівчинка захворіна на смертельно небезпечну хворобу - правець. Наразі дитина перебуває у лікарні.

Батьки спочатку намагалися лікувати дитину самостійно, але на 5-й день після поранення звернулися до лікарів. Виявилося, що дитина не отримувала щеплення.

«Дитина віком 9 років з Житомирського району із первинним діагнозом «правець» у важкому стані перебуває в реанімаційному відділенні обласної дитячої клінічної лікарні. Ймовірною причиною зараження було інфікування колотої рани стопи», - інформує лабораторний центр.
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Ты, кацахол, другой темы не знаешь, что везде суешь неграмотные страшилки про "правець"? Займись лучше самообразованием, может хоть поймешь суть болезни. И это прочти https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/373073
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Ти сам читав, прихильник Малахова?-
;За п'ятьма випадками, пов'язаними з вакцинами, не було виявлено жодних доказів причетності щеплень до порушень організму. Для решти 33 побічних ефектів, пов'язаних з вакцинами, докази були недостатніми для прийняття або відхилення причинного зв'язку.
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Если они привели своих детей и громогласно всем рассказывают, что они не привиты, они разглашают их врачебную тайну. И при этом они добиваются наказания за такие же действия. Вот с них и надо начать. Сами же попросили. А в прессе дать сообщение, что требования митингующих частично уже удовлетворены.
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Ты адекватен? Цитирую : "-они привели своих детей ". А кто у нас несет правовую ответственность за маленьких детей? Правильно, родители (или в их отсутствии опекуны). Если следовать твоей логике, то любого родителя можно привлекать к ответственности за незаконное лишение свободы (например, если дите захочет погулять не сделав уроки)
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Необразованная, а значит ватная сволота.
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Кір- то лише квіточки. Ягодками стане дифтерія.
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Из вероятного будущего....... "Записки Врача"

".......Ну а потом, через год-два, сбылись пророческие слова Комаровского. Хлынула дифтерия из всех щелей, ангин даже не стало - сплошная бацилла Леффлера (её возбудитель) сеялась из мазков, даже при нетипичной картине в горле. Поражаюсь и до сих пор не всё понимаю - как так МГНОВЕННО сработал закон перехода количества в качество? (Конечно, не мгновенно. Сколько подспудных процессов к этому ведёт, от социально-биологических до гелиоциклических). Никакой дифтерии не было - и вдруг все три этажа, все 100 коек нашей больницы забиты дифтерийными! И оба других инфекционных стационара города (сейчас ОДНО осталось - второе сократили). И разворачиваем, перепрофилируем под инфекцию другие стационары, переводим уже незаразных на долечивание по профилю осложнений - к неврологам, кардиологам, нефрологам, просто в терапию...

А они умирают.
Они - это вы вскорости. Читайте дальше. Я расскажу.

Первые возможные причины смерти дифтерийного больного - от инфекционно-токсического шока, удушья или острой почечной недостаточности. Это в первые дни, а иногда и часы болезни. Если вытягиваем - могут умереть от раннего миокардита (с напряжением вглядываешься в поисках первых грозных его предвестников - едва заметных новых волн на линии ЭКГ). Это - конец первой-вторая неделя. Если и тут пронесло - от позднего миокардита, раннего паралича и опять от почечной недостаточности - это уже через месяц от начала болезни. И самое обидное - смерть через месяца два-три - от позднего паралича диафрагмы и остановки дыхания, когда ты их каждый день недвижимых через зонд кормил (ни глотать, ни двигаться такие больные не могут), и стали они тебе совсем родные... А ещё были смерти через год (так называемая следовая летальность) от тяжелейших повреждений сердца, таки догнавших. И добивших...."
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вакцинация улучшает статистику сокращения прокацапской ваты - естественный отбор...
А еще можно уехать в таёжные глубеня.
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А чего тут разкукарекалиь те кто ЗА вакцинацию !? Если вы привиты, вы то чего боитесь непривитых ?
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажРодители непривитых школьников требовали в Одессе пустить их детей за парты: "Почему закрыли только школы, а театры и вузы работают?" ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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