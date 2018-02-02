 Родители непривитых школьников требовали в Одессе пустить их детей за парты: "Почему закрыли только школы, а театры и вузы работают?" ФОТОрепортаж

Об этом пишет "Думская", информирует Цензор.НЕТ.
"Наших детей без прививки не пустили в учебные заведения. Мы пришли отстоять права наших детей на образование, - рассказал отец двоих детей Виктор Пихович. - Вакцинация является добровольной. Эпидемия в городе и области не объявлена, карантин не объявлен. Массовые праздники не отменяются, спортивные секции не закрыты, в театры мы ходим. А в школах нас выставляют, как будто мы опасны для привитых детей".
По словам родителей, система дистанционного образования не отработана до конца, и не все родители могут ею воспользоваться. Так, огромная проблема - у работающих матерей и отцов-одиночек.
"Мне нужно быть дома, чтобы контролировать ребенка и помогать ему, - рассказала мать четырех детей Юлия Колокольцева. - Я не понимаю, чем опасен мой ребенок. Никто не знает, привиты ли учителя!".
По словам участников акции, в школах они начинают чувствовать давление со стороны родителей привитых детей.
Чиновники мэрии пригласили представителей инициативной группы в зал горсовета, где разговор проходил на повышенных тонах. Родители требовали от чиновников дать им возможность нести за своих детей ответственность самим.
"Почему вы запрещаете нашим не привитым, но здоровым детям посещать школы? Почему вы за нас решаете? При этом 5% тех, у кого не вырабатывается иммунитет, пускают в школу, а нас нет? Чем наши дети угрожают другим? Почему закрыли только школы, а театры и вузы работают?" - спрашивали родители.
Чиновники прямо ответить на эти вопросы не смогли и призывали не рисковать жизнями своих детей. Светлана Бедрега даже цитировала отца умершей 17-летней девочки.
"Мы делаем как раз все, чтобы карантина не было, чтобы эпидемии не было, — заявила вице-мэр. — Наша совместная задача, чтобы комиссия побыстрее приняла решение разрешить посещение школ".
Начальник гордепартамента образования пообещала в кратчайшие сроки улучшить систему дистанционного образования и принять меры в отношении тех директоров школ, которые необоснованно отказывают в посещении школ детям, которых нельзя вакцинировать. Вместе с тем представители муниципалитета не смогли назвать ни абсолютных, ни относительных показателей заболеваемости, при которых комиссия отметит свое решение.
а привить детей не хотят ?
и веселитесь там
Складывается впечатление, что законы принимает не украинская власть, а оккупанты.
Ждем новых, более страшных эпидемий.
В совке вас, дуреп, и не спрашивали. Раз - и всё, ты уже привита. Потом жалуйся верховному совету.
Корь - острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.
По оценкам ВОЗ, в мире в 2011 году от кори умерло 158 тысяч человек, большинство из которых дети в возрасте до пяти лет. У 10% детей с недостаточностью питания и при отсутствии надлежащей медицинской помощи заболевание заканчивается смертельным исходом.
https://medalternativa.info/entry/kor/
Дівчинка взагалі не була щеплена, і тому у неї не було жодного захисту від будь-яких інфекцій, починаючи з народження.
У Львівській області зареєстровано випадок захворювання на правець у дитини віком 3 років, в якої планові профілактичні щеплення не проводились з причини відмови батьків. Про це повідомив лікар-епідеміолог відділення організації епіддосліджень ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» Бойко Л.З.
У Сумській області п'ятирічна дівчинка захворіла на правець. Близько тижня тому дитина поранила ногу об деревину. Батьки обробляли рану самостійно, від шпиталізації відмовилися.Як розповів Юрій Калиновський, начальник служби у справах дітей Сумської ОДА, дитина виховується у багатодітній родині на Лебединщині та не має жодного щеплення через релігійні переконання батьків.
Гарячка, судоми та ломка кісток! На Львівщині вже третя дитина захворіла на правець!
В дитячу інфекційну лікарню дев'ятирічного хлопчика привезли, коли його судомило. Лікарі одразу зрозуміли, що це правець. Від батьків медики дізналися, що ще два тижні тому дитина наступила на іржавий цвях. Рана загоїлась, та раптово малому стало зле. До того ж, хлопчику бракувало багатьох обов'язкових від народження щеплень по причині релігійних поглядів батьків
У Хмельницькому 7-річна дівчинка захворіна на смертельно небезпечну хворобу - правець. Наразі дитина перебуває у лікарні.
Батьки спочатку намагалися лікувати дитину самостійно, але на 5-й день після поранення звернулися до лікарів. Виявилося, що дитина не отримувала щеплення.
«Дитина віком 9 років з Житомирського району із первинним діагнозом «правець» у важкому стані перебуває в реанімаційному відділенні обласної дитячої клінічної лікарні. Ймовірною причиною зараження було інфікування колотої рани стопи», - інформує лабораторний центр.
;За п'ятьма випадками, пов'язаними з вакцинами, не було виявлено жодних доказів причетності щеплень до порушень організму. Для решти 33 побічних ефектів, пов'язаних з вакцинами, докази були недостатніми для прийняття або відхилення причинного зв'язку.
".......Ну а потом, через год-два, сбылись пророческие слова Комаровского. Хлынула дифтерия из всех щелей, ангин даже не стало - сплошная бацилла Леффлера (её возбудитель) сеялась из мазков, даже при нетипичной картине в горле. Поражаюсь и до сих пор не всё понимаю - как так МГНОВЕННО сработал закон перехода количества в качество? (Конечно, не мгновенно. Сколько подспудных процессов к этому ведёт, от социально-биологических до гелиоциклических). Никакой дифтерии не было - и вдруг все три этажа, все 100 коек нашей больницы забиты дифтерийными! И оба других инфекционных стационара города (сейчас ОДНО осталось - второе сократили). И разворачиваем, перепрофилируем под инфекцию другие стационары, переводим уже незаразных на долечивание по профилю осложнений - к неврологам, кардиологам, нефрологам, просто в терапию...
А они умирают.
Они - это вы вскорости. Читайте дальше. Я расскажу.
Первые возможные причины смерти дифтерийного больного - от инфекционно-токсического шока, удушья или острой почечной недостаточности. Это в первые дни, а иногда и часы болезни. Если вытягиваем - могут умереть от раннего миокардита (с напряжением вглядываешься в поисках первых грозных его предвестников - едва заметных новых волн на линии ЭКГ). Это - конец первой-вторая неделя. Если и тут пронесло - от позднего миокардита, раннего паралича и опять от почечной недостаточности - это уже через месяц от начала болезни. И самое обидное - смерть через месяца два-три - от позднего паралича диафрагмы и остановки дыхания, когда ты их каждый день недвижимых через зонд кормил (ни глотать, ни двигаться такие больные не могут), и стали они тебе совсем родные... А ещё были смерти через год (так называемая следовая летальность) от тяжелейших повреждений сердца, таки догнавших. И добивших...."
А еще можно уехать в таёжные глубеня.