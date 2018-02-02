 Родители непривитых школьников требовали в Одессе пустить их детей за парты: "Почему закрыли только школы, а театры и вузы работают?" ФОТОрепортаж

Об этом пишет "Думская", информирует Цензор.НЕТ.

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"Наших детей без прививки не пустили в учебные заведения. Мы пришли отстоять права наших детей на образование, - рассказал отец двоих детей Виктор Пихович. - Вакцинация является добровольной. Эпидемия в городе и области не объявлена, карантин не объявлен. Массовые праздники не отменяются, спортивные секции не закрыты, в театры мы ходим. А в школах нас выставляют, как будто мы опасны для привитых детей".

По словам родителей, система дистанционного образования не отработана до конца, и не все родители могут ею воспользоваться. Так, огромная проблема - у работающих матерей и отцов-одиночек.

"Мне нужно быть дома, чтобы контролировать ребенка и помогать ему, - рассказала мать четырех детей Юлия Колокольцева. - Я не понимаю, чем опасен мой ребенок. Никто не знает, привиты ли учителя!".

По словам участников акции, в школах они начинают чувствовать давление со стороны родителей привитых детей.

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Чиновники мэрии пригласили представителей инициативной группы в зал горсовета, где разговор проходил на повышенных тонах. Родители требовали от чиновников дать им возможность нести за своих детей ответственность самим.

"Почему вы запрещаете нашим не привитым, но здоровым детям посещать школы? Почему вы за нас решаете? При этом 5% тех, у кого не вырабатывается иммунитет, пускают в школу, а нас нет? Чем наши дети угрожают другим? Почему закрыли только школы, а театры и вузы работают?" - спрашивали родители.

Чиновники прямо ответить на эти вопросы не смогли и призывали не рисковать жизнями своих детей. Светлана Бедрега даже цитировала отца умершей 17-летней девочки.

"Мы делаем как раз все, чтобы карантина не было, чтобы эпидемии не было, — заявила вице-мэр. — Наша совместная задача, чтобы комиссия побыстрее приняла решение разрешить посещение школ".

Начальник гордепартамента образования пообещала в кратчайшие сроки улучшить систему дистанционного образования и принять меры в отношении тех директоров школ, которые необоснованно отказывают в посещении школ детям, которых нельзя вакцинировать. Вместе с тем представители муниципалитета не смогли назвать ни абсолютных, ни относительных показателей заболеваемости, при которых комиссия отметит свое решение.

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