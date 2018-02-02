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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Министр сухопутных войск США Эспер посетил Центр миротворчества и безопасности на Львовщине. ФОТО

Сегодня, 2 февраля, Международный центр миротворчества и безопасности на Львовщине, посетила американская делегация во главе с министром Сухопутных войск США Марком Эспером.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

Представители делегации ознакомились с особенностями организации процесса подготовки военнослужащих под руководством иностранных и украинских инструкторов.

Министр сухопутных войск США Эспер посетил Центр миротворчества и безопасности на Львовщине 01

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Большой интерес у иностранных гостей вызвал Центр имитационного моделирования Учебного центра подготовки подразделений. В частности, они ознакомились с тактическими оперативными центрами (ТОЦ) батальона и бригады, а также с работой системы виртуального моделирования действий командного состава VBS3.

Источник: https://censor.net.ua/p3048278
 
 
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одни пиндосы вокруг - когда уже базы свои построят)))))
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Говорят, шо хутину - кранты... Бо 3 силовых раисминистра , согласно вердикуту невыездных, уже посетили США... На рабсии ща правит роискомитет-300.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМинистр сухопутных войск США Эспер посетил Центр миротворчества и безопасности на Львовщине. ФОТО
 
 
 
 
 
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