 Министр сухопутных войск США Эспер посетил Центр миротворчества и безопасности на Львовщине. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

Представители делегации ознакомились с особенностями организации процесса подготовки военнослужащих под руководством иностранных и украинских инструкторов.

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Большой интерес у иностранных гостей вызвал Центр имитационного моделирования Учебного центра подготовки подразделений. В частности, они ознакомились с тактическими оперативными центрами (ТОЦ) батальона и бригады, а также с работой системы виртуального моделирования действий командного состава VBS3.