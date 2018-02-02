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Все про:браконьерство (90) рекорд (180) Черкассы (505) рыбалка (57)

 Гигантского 140-килограммового сома поймали в Черкассах. ФОТО

В реке Днепр в Черкассах поймали гигантского 140-килограммового сома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Україна молода.

"Друзья сбросили фото. Вчера в Днепре возле Черкасс подводная охота. Сом 140 кг. Это вам не окуней из лунки таскать! ", - похвастался на своей странице в Facebook бывший глава Таможенной службы Анатолий Макаренко и выставил фото рыбаки с гигантский сомом.

Гигантского 140-килограммового сома поймали в Черкассах 01
Снимок поразил социальные сети. И не только тем, что сом действительно огромный.

Многие назвали такую зимнюю охоту обычным браконьерством. Поэтому пользователи социальных сетей пишут, что рыболовы-хвастуны на самом деле бездушные браконьеры.

Люди также удивляются, как сом вообще мог попасться, ведь он одним взмахом хвоста способен опрокинуть лодку.

Смотрите также: Пограничники задержали браконьеров, пытавшихся выбросить из лодки краснокнижную 100-килограммовую белугу. ФОТОрепортаж

"В настоящее время действует запрет на все виды рыбалки на зимовальных ямах! А этого красавца могли найти только в яме", - возмущается Сергей Суровцев.

"Сом растет в среднем на 1 кг в год. Думаю, мясо 70-80-летних рыб не добавляет здоровья. Любите есть старое мясо сома? Нет? Тогда зачем выловили?", - спрашивает Владимир Моргун.

"Это не фейк. Проверил. Хотя, уже и не знаю, хорошо это или нет", - написал позднее Макаренко.

Источник: https://censor.net.ua/p3048250
 
 
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Соми з'їдають всю рибу, тому це не браконьєрство.
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Сом - это самая прожорливая пресноводная рыба. Сом питается не только мелкой и ослабевшей рыбешкой, но и некоторой другой пищей: раками, червями, моллюсками, лягушками, некрупной водоплавающей птицей, разнообразными пищевыми отходами, поэтому его, наряду со щукой, еще называют санитаром рек. Пристрастие сома к различной еде часто подводит его: молодые сомята нередко клюют при ловле на червя, предназначенного для приманки какого-нибудь другого пресноводного обитателя.
Но основная пища сома - все-таки рыба, заплывшая к нему в засаду или в темное укромное местечко, в котором он притаился, слившись с окружением и маскируясь под фон речного дна. Не склонен к продолжительному преследованию жертвы. Особенное лакомство сомов - зеленые лягушки, чем зачастую пользуются рыбаки, вылавливая сома «на квок».
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при "подводной охоте" - это не реально
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Cвободу 140-килограммовому сому! Позор двуногим хищникам! Мужик, ты шо, голодный? Недоедаешь?
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Браконьєрство 100%, необхідно притягувати до відповідальності за таку "риболовлю" та розцінювати цю статтю як повідомлення про злочин. Проте, цього ніхто не буде робити, оскільки на фото 500% можновладці.
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Шо брак згоден. Шо можновладець підвох - маячня, не полізуть вони своїми дорогими тушками під воду.
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Ждем заявление Порошенко , Гройсмана , Ревы и сейшельского .
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Не требо, сом занадто розумный для кацапа...
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Такой может и рыбака слопать. И не подавится.
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Рыбалка это здорово . На тихом озере карасиков подергать .Эх ... А мужикам еще удачи .
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Чого він в нього так вчепився? )) - І ето всьо мойо?!!
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***
грустная, замученная жена, очищая 145 рыбку в сердцах говорит мужу:
- лучше бы ты... как все.... бухал на рыбалке...
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Это браконьеры-мудаки! не поймали, а достали спящим из ямы....таких сомов-производителей умные люди не трогают...такие сомы, это будущее наших водоемов.
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Реально сом в 3 раза старше муделя, который его вытащил.
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Бракоши гребаные, на зимовальной яме сома застрелили...
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Мясо такого сома только для свиней. Есть невозможно. Их должна привлечь к ответственности рыб инспекция за браконьерство!
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Таможня дала добро...Точно с ямы деда подняли.Видно,уже беззубый - шоб шланги ему, гаду,перекусить...
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Считаю браконьерами тех ,кто занимается коммерческим и варварским ловом рыбы.Для себя можно.Я лично видел в советское время холодильнике Военторга севрюгу копчёную килограмм на 500.Жалко была не начата,а тобы откусил кусочек.
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Valentin Kornilov) Так военоторгах не только севрюга копчёная, там были такие продукты что простым людям даже и не снилось!
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Я колис бачив як сом на Дністрі гуску з"їв ! Гігантського 140-кілограмового сома спіймали в Черкасах - Цензор.НЕТ 7329
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Сам не гам - і сому більше не дам! Якщо б він з голоду гинув, той рибалка, я б ще зрозумів, а так - вбив для задоволення, просто мерзотник, як і ті мисливці, що стріляють для забави, у них вовк - ворог страшний, який для виживання полює...
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Блин такой и человека может подводу затянуть Гігантського 140-кілограмового сома спіймали в Черкасах - Цензор.НЕТ 5655
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может, когда активный. А так спящего пристрелили...

"В настоящее время действует запрет на все виды рыбалки на зимовальных ямах! А этого красавца могли найти только в яме", - возмущается Сергей Суровцев. Источник: https://censor.net.ua/p3048250
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Вы знаете, я летом чаше в реке купаюсь чем зимой
Хорошо что у нас сомов нет, а форель до таких размеров не вырастает
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ну на купающегося он вряд ли нападет...
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Вот это добыча! Красотища!
А чтоб сомы сомы не перевелись, требуется лицензирование и несовковый контроль.
Нельзя тупо лишать мужчин того, что тысячелетиями закладывала в них эволюция и превращать их в вафлю. Такого монстра вытащить даже из зимней ямы не для слабака.
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Жаль, что это доступно только особам, приближённым с "гражданину начальнику".
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говорят 6 лет назад в казахстане на 340 кг вылавливали...
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Раскудахтались, браконьер и прочее... Я хоть и не рыбак, но имея такую возможность поймать такого сома, непременно воспользовался ею! Сфотографироваться, что бы непременно друзья увидели, а там хоть расстреливай! Гігантського 140-кілограмового сома спіймали в Черкасах - Цензор.НЕТ 1990
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Кто-нибудь задумывался о том, сколько ущерба нанесли "мелиораторы", которые отрезали от речек и осушали плавни, в которые рыба заходила нереститься во время паводка, отрезали от моря лиманы, вычерпывали и вычерпывают со дна рек гальку, в которой эти самые сомы делают гнёзда для своего потомства. Это несоизмеримые потери. Америкосы сейчас взрывают ранее построенные плотины на небольших речках, чтобы восстановить ход и воспроизводство рыбы.
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Why the fuck they are upset? Did they catch a ton of small fish? NO! They caught 1 big old male fish!

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В період зимівлі сома вбили, витягли, селфі і викинули. Той сом міг вирости до 300 кг. Але ж у нас друзям, навіть колишнього митника, можна вбивати заради селфі
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Да ладно вам ныть рыбозащитники... мужик трудом трофей заработал
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Сумно. Цьому сому-дідугану напевно було більше 100 років, а потім якесь мурло вбило його, та ще й зробило фото на пам'ять..
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Шкода, що сом не повечеряв тим браконьєром в ластах. Оце була б насправді приємна новина!...😕😕😕
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажГигантского 140-килограммового сома поймали в Черкассах. ФОТО
 
 
 
 
 
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