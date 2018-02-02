 Гигантского 140-килограммового сома поймали в Черкассах. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Україна молода.

"Друзья сбросили фото. Вчера в Днепре возле Черкасс подводная охота. Сом 140 кг. Это вам не окуней из лунки таскать! ", - похвастался на своей странице в Facebook бывший глава Таможенной службы Анатолий Макаренко и выставил фото рыбаки с гигантский сомом.



Снимок поразил социальные сети. И не только тем, что сом действительно огромный.

Многие назвали такую зимнюю охоту обычным браконьерством. Поэтому пользователи социальных сетей пишут, что рыболовы-хвастуны на самом деле бездушные браконьеры.

Люди также удивляются, как сом вообще мог попасться, ведь он одним взмахом хвоста способен опрокинуть лодку.

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"В настоящее время действует запрет на все виды рыбалки на зимовальных ямах! А этого красавца могли найти только в яме", - возмущается Сергей Суровцев.

"Сом растет в среднем на 1 кг в год. Думаю, мясо 70-80-летних рыб не добавляет здоровья. Любите есть старое мясо сома? Нет? Тогда зачем выловили?", - спрашивает Владимир Моргун.

"Это не фейк. Проверил. Хотя, уже и не знаю, хорошо это или нет", - написал позднее Макаренко.