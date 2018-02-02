 Гигантского 140-килограммового сома поймали в Черкассах. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Україна молода.
"Друзья сбросили фото. Вчера в Днепре возле Черкасс подводная охота. Сом 140 кг. Это вам не окуней из лунки таскать! ", - похвастался на своей странице в Facebook бывший глава Таможенной службы Анатолий Макаренко и выставил фото рыбаки с гигантский сомом.
Снимок поразил социальные сети. И не только тем, что сом действительно огромный.
Многие назвали такую зимнюю охоту обычным браконьерством. Поэтому пользователи социальных сетей пишут, что рыболовы-хвастуны на самом деле бездушные браконьеры.
Люди также удивляются, как сом вообще мог попасться, ведь он одним взмахом хвоста способен опрокинуть лодку.
"В настоящее время действует запрет на все виды рыбалки на зимовальных ямах! А этого красавца могли найти только в яме", - возмущается Сергей Суровцев.
"Сом растет в среднем на 1 кг в год. Думаю, мясо 70-80-летних рыб не добавляет здоровья. Любите есть старое мясо сома? Нет? Тогда зачем выловили?", - спрашивает Владимир Моргун.
"Это не фейк. Проверил. Хотя, уже и не знаю, хорошо это или нет", - написал позднее Макаренко.
Но основная пища сома - все-таки рыба, заплывшая к нему в засаду или в темное укромное местечко, в котором он притаился, слившись с окружением и маскируясь под фон речного дна. Не склонен к продолжительному преследованию жертвы. Особенное лакомство сомов - зеленые лягушки, чем зачастую пользуются рыбаки, вылавливая сома «на квок».
грустная, замученная жена, очищая 145 рыбку в сердцах говорит мужу:
- лучше бы ты... как все.... бухал на рыбалке...
"Птичку не жалко?"
"В настоящее время действует запрет на все виды рыбалки на зимовальных ямах! А этого красавца могли найти только в яме", - возмущается Сергей Суровцев. Источник: https://censor.net.ua/p3048250
Хорошо что у нас сомов нет, а форель до таких размеров не вырастает
А чтоб сомы сомы не перевелись, требуется лицензирование и несовковый контроль.
Нельзя тупо лишать мужчин того, что тысячелетиями закладывала в них эволюция и превращать их в вафлю. Такого монстра вытащить даже из зимней ямы не для слабака.