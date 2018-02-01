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 Производство фальсифицированного кофе выявлено на Киевщине, изъято "продукции" на 2 млн грн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Киевской области полиция разоблачила подпольное производство фальсифицированного кофе известных торговых марок.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Фальсифицированная продукция была представлена ​​несколькими видами: зерновой кофе, растворимый и кофейные напитки. Для продажи использовали торговые знаки мировых производителей данной продукции.

Производство фальсифицированного кофе выявлено на Киевщине, изъято продукции на 2 млн грн, - Нацполиция 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мини-завод по изготовлению фальсифицированного кофе разоблачен во Львове, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Во время проведения санкционированных обысков фальсификат изъяли не только на подпольных производствах, но и в точках реализации. Кроме того, полицейские изъяли оборудование, необходимую тару и записи с "черновой" бухгалтерией. В общем полицейские изъяли более 250 кг продукции на сумму 2 миллиона гривен.

Производство фальсифицированного кофе выявлено на Киевщине, изъято продукции на 2 млн грн, - Нацполиция 02
Производство фальсифицированного кофе выявлено на Киевщине, изъято продукции на 2 млн грн, - Нацполиция 03

Также смотрите: Нацполиция ликвидировала предприятие, изготовлявшее в Киеве фальсифицированные лекарственные средства. ФОТОрепортаж

Производство фальсифицированного кофе выявлено на Киевщине, изъято продукции на 2 млн грн, - Нацполиция 04

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите: СБУ пресекла поставку в медучреждения Киевщины и Житомирщины опасной подделки препарата "кислород медицинский". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3048103
 
 
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Евгений Черняк
Вчора о 20:52 ·
Добрый вечер.
Я бизнесмен.
Меня зовут Евгений.
Я заплатил в 2017 году суммарно 2 миллиарда гривен налогов в Украине и я никогда не отдыхал на Мальдивах или на Сейшелах.
Видимо я не отношусь к среднему классу.
Что со мной не так?
Спасибо.
У меня больше нет вопросов!
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То есть барИги тоже разные бывают? Вот владелец ликёро-водочного "Хортиця" - это правильный барИга, бо против шоколадного барИги постик в фейсбучек накатал? А был он или не был на Мальдивах и Сейшелах хрен проверишь.
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Тьі поц кацапский и водка у тебя палёная "табуретовка"
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" Для продажи использовали торговые знаки мировых производителей данной продукции "

Тю , так такое по всей Украине , и не только с продуктами , но и с техникой . Люди покупают и думают , шо там LG , а там гавно с китайской мусорки Производство фальсифицированного кофе выявлено на Киевщине, изъято "продукции" на 2 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 376
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а лыжа в Украине и есть китайский мусор - ещё и слепленый в кацапстане))) Производство фальсифицированного кофе выявлено на Киевщине, изъято "продукции" на 2 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2544
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Пойдет на следующий антимайдан на Крещатике вместе с просроченными тортами.
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Изъяли 250 кг на сумму 2000000 грн, то есть 2000000 делим на 250 получаем 8000 грн стоит 1 кг кофе))) Редакторы, что вы пишите за бред, один кг такого кофе стоит максимум 500 грн! не пишите чушь))))
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500? Это в супермаркете. У оптовиков 220-250 грн.
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а эта бурда и все 20 грн стоит

счас мусорня его толкнет своим барыгам)))
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там пара нулей лишняя - ментам всеравно)))
в маршах 00 отнять а в фальшаке 00 добавить)))
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Надо же! Подделывали официальный фальсификат! Ганьба!
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Наконец-то Лаваццу накрыли... Одну из, наверное)
Эта муть, которая ничего общего с итальянской лаваццой не имеет заполнила все ларьки.
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Подурели с тем кофе, еле ползут по гололеду, уссыкаются, но несут в руках это бодягу, под названием кохфе!))))
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Експортний варіант з дустом для Польщі планують випускати?
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Для твоей московии с дустом самое то.А теперь кацапчик ПНХ
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Всем веселящимся в комметариях троллякам сообщаю, что за подделку товаров (и особенно продуктов питания), надо "давать по рукам" так, чтобы руки "отсохли" в самом прямом смысле слова.
Иначе обнаглеют и "поднатореют" в искусстве подделки украинские Кулибины, и сообразят, что можно получить "навар" покруче, чем маркировкой кофейных зерен дешевой робусты под дорогую арабику, да и переймут опыт у Кулибинов китайских. Тогда будет и в Украине лапша с бороксом и формальдегидом по китайскому варианту, а также куриные яйца и рис из синтетики. И если тролляки думают, что они на вкус отличат химическую подделку от натур-продукта, то глубоко ошибаются они, вкус то специально подобран.
Так что поймут, что съели борокс с формальдегидом, только когда помирать начнут.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПроизводство фальсифицированного кофе выявлено на Киевщине, изъято "продукции" на 2 млн грн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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