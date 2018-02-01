 Производство фальсифицированного кофе выявлено на Киевщине, изъято "продукции" на 2 млн грн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.
Фальсифицированная продукция была представлена несколькими видами: зерновой кофе, растворимый и кофейные напитки. Для продажи использовали торговые знаки мировых производителей данной продукции.
Во время проведения санкционированных обысков фальсификат изъяли не только на подпольных производствах, но и в точках реализации. Кроме того, полицейские изъяли оборудование, необходимую тару и записи с "черновой" бухгалтерией. В общем полицейские изъяли более 250 кг продукции на сумму 2 миллиона гривен.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины.
лучший кофе из Италии !
Вчора о 20:52 ·
Добрый вечер.
Я бизнесмен.
Меня зовут Евгений.
Я заплатил в 2017 году суммарно 2 миллиарда гривен налогов в Украине и я никогда не отдыхал на Мальдивах или на Сейшелах.
Видимо я не отношусь к среднему классу.
Что со мной не так?
Спасибо.
У меня больше нет вопросов!
Тю , так такое по всей Украине , и не только с продуктами , но и с техникой . Люди покупают и думают , шо там LG , а там гавно с китайской мусорки
счас мусорня его толкнет своим барыгам)))
в маршах 00 отнять а в фальшаке 00 добавить)))
Эта муть, которая ничего общего с итальянской лаваццой не имеет заполнила все ларьки.
Иначе обнаглеют и "поднатореют" в искусстве подделки украинские Кулибины, и сообразят, что можно получить "навар" покруче, чем маркировкой кофейных зерен дешевой робусты под дорогую арабику, да и переймут опыт у Кулибинов китайских. Тогда будет и в Украине лапша с бороксом и формальдегидом по китайскому варианту, а также куриные яйца и рис из синтетики. И если тролляки думают, что они на вкус отличат химическую подделку от натур-продукта, то глубоко ошибаются они, вкус то специально подобран.
Так что поймут, что съели борокс с формальдегидом, только когда помирать начнут.