 Производство фальсифицированного кофе выявлено на Киевщине, изъято "продукции" на 2 млн грн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Фальсифицированная продукция была представлена ​​несколькими видами: зерновой кофе, растворимый и кофейные напитки. Для продажи использовали торговые знаки мировых производителей данной продукции.

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Во время проведения санкционированных обысков фальсификат изъяли не только на подпольных производствах, но и в точках реализации. Кроме того, полицейские изъяли оборудование, необходимую тару и записи с "черновой" бухгалтерией. В общем полицейские изъяли более 250 кг продукции на сумму 2 миллиона гривен.





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Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины.

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