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Все про:Госпогранслужба (2612) икра (10) контрабанда (1425) Сумщина (533)

 Пограничники на Сумщине обнаружили в лесу 200 кг контрабандной красной икры. ФОТОрепортаж

В Сумской области пограничники выявили в лесополосе крупную партию контрабандных рыбопродуктов российского происхождения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Реализуя заранее полученную информацию межведомственная группа из сотрудников СБУ и Госпогранслужбы неподалеку от госграницы, в лесополосе в районе населенного пункта Винторовка, обнаружила конрабандные товары.

Пограничники на Сумщине обнаружили в лесу 200 кг контрабандной красной икры 01

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Пограничники на Сумщине обнаружили в лесу 200 кг контрабандной красной икры 02

Было обнаружено 4 мешка с почти 72 кг металла серебристо-белого цвета, внешне похожего на серебро. Также там находилось 11 пластиковых упаковок икры кеты и горбуши общим весом более 200 кг.

Пограничники на Сумщине обнаружили в лесу 200 кг контрабандной красной икры 03
Пограничники на Сумщине обнаружили в лесу 200 кг контрабандной красной икры 04

Кроме того, правоохранители насчитали более 340 консервных банок с печенью трески, горбуши, мясом крабов, икры щуки, икры лососевых и других рыбных консервов и 60 картонных ящиков с сушеной рыбой (около 1,6 тыс. штук).

Пограничники на Сумщине обнаружили в лесу 200 кг контрабандной красной икры 05

Также смотрите: Гражданин Польши пытался в холодильнике вывезти 19 тыс. фунтов стерлингов, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Пограничники на Сумщине обнаружили в лесу 200 кг контрабандной красной икры 06
Пограничники на Сумщине обнаружили в лесу 200 кг контрабандной красной икры 07

Смотрите: Гражданин Молдовы пытался провезти через границу марихуану в обертках от конфет, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники на Сумщине обнаружили в лесу 200 кг контрабандной красной икры 08

Маркировка продукции свидетельствует о ее российском происхождении.

Источник: https://censor.net.ua/p3048095
 
 
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осталось погранцам найти водяры Пограничники на Сумщине обнаружили в лесу 200 кг контрабандной красной икры - Цензор.НЕТ 7207
отправили бы пацанам на фронт, но хер отправят...
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вот жыж...а какой смысл таскать через границы конрабандную дорогущую икру в зубожилую страну? Пограничники на Сумщине обнаружили в лесу 200 кг контрабандной красной икры - Цензор.НЕТ 5004мабуть где то нас обманывают,раз икра пользуется спросом
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Так на 450 питарасов + ублюдки с банковой и ты даже не хватит Пограничники на Сумщине обнаружили в лесу 200 кг контрабандной красной икры - Цензор.НЕТ 8382
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Сколько банок натуральной красной и черной икры в день съедаешь? Пограничники на Сумщине обнаружили в лесу 200 кг контрабандной красной икры - Цензор.НЕТ 9802
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Тебе ли не знать с тарасиком черноволом,вы бутерброды с ней в путевки заворачиваете постоянно
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шота кацапня со зрадой на икру возбудились Пограничники на Сумщине обнаружили в лесу 200 кг контрабандной красной икры - Цензор.НЕТ 5146
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Полвека тому, еще советский куплетист -сатирик (забытая в россии профессия) обьяснил
этот феномен: " Нас связал с восточным краем
Спутник "Молния один".
Ловлю крабов наблюдаем,
НЕ ЕДИМ, ХОТЬ ПОГЛЯДИМ."
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и шо там делали сотрудники СБУ? мля, от почему я никогда подобного не нахожу? Пограничники на Сумщине обнаружили в лесу 200 кг контрабандной красной икры - Цензор.НЕТ 5031
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Анекдот в тему.
" Рабинович в гостях уплетает ложкой красную икру.
- Рабинович, это между прочим не гречневая каша.
- О чем Ви говорите, никакого сравнения !"
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Проверяли, чи действительно красная икра!
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проверяли, - икра была чёрная...но потом покраснела
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От же ж бесстыдники эти погранцы с СБУшниками. Это ж как нужно было проверять икру, чтоб она от стыда покраснела?
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это налимы икру отложили. вообщето они зимой икру мечут. обычно правда в декабре, но видно из-за потепления климата, время нереста сместилось на месяц. ))
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На фронт, только не командному составу, а в окопы, бойцам.Нехай поласують. Но думается генералы это все стрескают.
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Путина началась. Верните гады,это я потерял.
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М-да. Кому-то облом. Даже немножко жалко.
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Эт, наверное, Тарасу Чорноволу несли
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йоханый бабай! хорошо жить на границе пошёл в лес за подснежниками нашёл икру красную икру чорную, щучью икру, печень трески ((((((((((((((((((((((((
я думаю там поначалу было больше баночек чем запечатлели
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Икра или схроны с пулемётами только на СБУ бегут. Ты не найдёшь, так что не расстраивайся.
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"...икру красную, икру чорную, щучью икру..."

Икру баклажанную...заморскую... жаль не нашли.
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Никому не рекомендую употреблять в пищу рыбные консервы московитского пр-ва. Как специалист Вам заявляю. Котов ими тоже лучше не кормить.
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Употребляешь чёрную икру только которую Чорновол мечет в телевизор??
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Черную икру терпеть не могу с детства - тиной воняет. Красную мне присылают друзья с Аляски(самосол).
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Чёрная икра тиной не воняет и вонять не может в принципе. Зачем этот выпендрёж? На ровном месте звиздуном себя сделал.

Чёрная икра на вкус, как сопли. У меня дядя с Азербайджана, часто привозил по литровой банке этой дряни. Очень на любителя, но тиной не пахнет, да и не может, так как икра морской рыбы.
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Для меня - пахнет тиной.Терпеть ее ненавижу. Вырос на хороших морепродуктах,знаю в них толк. Твоей истерики геть не понял.
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Не пахнет чёрная икра тиной, ну никак, даже немного, зачем спорить?

Назвать обычный камент "истерикой" может только истинный порохобот, который тупо не читает каменты.
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Поясню...лосось московиты добывают только на ДВ,а тот лосось идет на нерест через акватории,зараженные радиоактивными выбросами с Фукусимы.Контроль над качеством на московии не существует как явление. Ну,а любителям печени трески рекомендую пр-ва Норвегии
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А я чёрную не пробовал, а вот красную не люблю. Мне лопающиеся шарики со слизью и вкусом сельди ( образно) никогда не нравились. Ну реально не понимаю вкуса. Мож если бы от Ваших друзей с Аляски самосол попробовал и поменял бы мнение, но пока так. При чём несколько видов пытался распробовать и никак.
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Ну так то ж на любителя. Самая икра есть "пятиминутка". Из свежевыловленной лососины вынимаешь ястыки,на марле отбиваешь икру,и - в не особо горячий(шоб не сварить) тузлук на 5 мин. Отцедил тузлук - икра готова.
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Всё равно мясо рыбы мне поприкольней будет, чем её ясли.
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так и не едят. более того, когда то біл напряг с харчами(когда доллар скакал) и пришлось взять кацапский корм. мой кот одурел и начал мракобесить. кота можно брать на таможню - от портяночніх продуктов начинает дурно орать
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а устроить засаду ума не хватило? хотя, я думаю там расклад примерно такой: тонна ушла клиентам, по 200 погранцам и сбу, и 200 показательно "нашли".
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Засада на что? Кто-то закапывает икру на случай голода или революции?

Подобный "схрон" только СБУ и может найти.
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https://www.facebook.com/sas.vishen.1
Бог тварин Велес убивав ворогів тварин і нам наказав !
Кому не подобаються правила проживання на Землі-хай іде шукає інде-відкрив вікно клітки-і крок вперед.Ви тут- ніхто,і ім*я вам-ніяк,ніхто вас тут не тримає і не затримує.
Головні правила-Не вбивай! і Не купуй!
Повно м*яса.Є два варіянти чистого мяса.
1.Карати вбивць і торговців трупами-віднімати,склади,лавки і т.п.
2-індіанський.ПриРоду не чіпати,а знищувати ворогів і мігрантів.Зарізав окупанта-і жар собі.
Людинятина-найбільш поживна та смачна для людей в натурі.
М*ясо визнане наркотиком.В ООН намагаються прийняти резолюцію
про визнання м*ясоїдства злочином проти людства.
Земля перенаселена і спотворена,підлягає очищенню,щоб не загинути.
Тварі без вишиванок,які є наркоманами-трупоїдами,підлягають знищенню першими.
Попереджений-значить.убезпечений.
Якшо з вами будуть нещастя-тепер знаєте, за шо.
Жерець Ра «Язичницька Біблія»
https://www.facebook.com/sas.vishen.1
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Таарищ Славкора, я тут поинтересовался, шо за Язичницька Біблія. Цитата: Киев(правильно-Кыйив) построили Фараоны династии Кыяны.Академик В.Бебик пишет,-Кыяниды.Это 2 Киев.Первый был в Средиземноморье.1 Киев был столицей Древнего Мира.В нем была огромная,спаленая библейными тварями,ныне-святыми,библиотека в т.ч. с Божественными(привезеными из Космоса(Чумацького Шляху)) книгами. Далее вопрос. Вернее, вопрос-утверждение, Вы, наверное, растаман? Пограничники на Сумщине обнаружили в лесу 200 кг контрабандной красной икры - Цензор.НЕТ 1753
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Не понял, а на третьей фотке, Шо мешок самородков золотых ШолЄ?
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https://www.facebook.com/sas.vishen.1
Для того,шоб перемогти РФ,керовану сатаністами, треба повернутися до джерел і очистити астральний простір,залучивши Вищі Небесні Сили та Небожителів,
відмовившись від трупоїдства і заборонивши вбивства живих істот,насаджені прибульцями для самознищення людства і знищення Землі,про шо йдеться в найдавнішій відомій біблії від Єноха,яку церква приховує,прийнявши рішення про непотрібність її вивчення,користуючись новоробами та підробками.Особливу загрозу несе т.зв.експорт м*яса=трупів наших співгромадян по життю,коли вся чорна енергія,завжди виникаюча при вбивствах,та чорні сили,які її використовують і є подільниками сатаністів РФ,залишаються та нагромаджуються в Україні.
Шось подібне до створення в Україні звалища для радіаційних відходів від АЕС та ядерної зброї під виглядом АЕС з усього Світу,в т.ч. ворогів та окупантів.
Справжнє ім*я Бога = Вишень, більш відоме як Вишна або Всевишній,тобто Всесвіт,який є безкінечним та живим організмом,та забороня вбивати живих істот і рано чи пізно,але завжди, карає злочинців як злоякісні пухлини на своєму організмі.
Шоб зрозуміти сутність трупоїдства треба розглянути,шо відбувається на межі життя та смерті.
Шо таке Місця Сили?
Місце Сили- це крапка в Просторі та на Землі,шо випромінює певний спектр енергій. Це можуть бути як позитивні енергії, гарно діючі на особу та оточуючий простір, так і негативні, діючі знищуюче на оточення..Біль, острах, жах, зненависть - все це -негативні відчуття, які руйнують простір, наполнюють його мерзотами, плодять астральних сутностей, що харчуються цими низькими енергіями,а потім, коли егрегор розрощується, такі місця здібні притягати навіть демонічні істоти, для яких подібна енергія є харчем.Одними з таких найкрупніших місць, даючих безпрервний викид енергій болю, страху, жаху - є м*ясобійні, риболовні та м*ясокомбинати!
Складно навіть уявити собі весь невимовний жах царуючих там знущань і глуму, де збоченесадистське знищення живих, поставлене на поток,що несе смерть всьому живому.
ЧК-ЧеКа,організовані більшовиками-сатаністами,в перекладі означають-мясобійня для скота. Мясобійні-це осередки викачки енергії через темних потвор,які постійно та безперервно отримують харч від цих труп*ярень та концтаборів болю,страху та жаху.
Знущання над живими, не знають зупинок. Голови відрізуються, знімається шкіра ще з живих,. Потім, коли живі все-ж-таки вмирають, після страшних,по справжньому адських мук, на які їх приречують сплячі, зомбовані та просто недорозвинуті так звані люди, живим вспорюють животи, дістають нутрощі та залипшуюь битися в конвульсіях безнадійного жаху .Таким чином добувають і червону ікру,коли консервною банкою вспорюють брюха живій риб та виривають ікру,а саму рибу викидають.Всі берега рік під час нересту закидані б*ющимися в муках рибинами зі вспоротими животами серед сморіду від гор розкладених трупів ,закатованих перед цим. Таким чином, місця сили адських легіонів, вибудовуються по всій планеті, блокуючи поля Світла та Любові, загажуючи астрал Землі, перетворюючи її в помийку з купою паразитів, шо стали можливі завдяки духовній деградації та вироджденню людей.
Особливо небезпечне вжиття трупів на Різдво ,Великдень,Купала,коли закладаються річні програми життя наступного року.
Жерець Ра *Язичницька Біблія*
https://www.facebook.com/sas.vishen.1
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПограничники на Сумщине обнаружили в лесу 200 кг контрабандной красной икры. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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