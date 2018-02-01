 Пограничники на Сумщине обнаружили в лесу 200 кг контрабандной красной икры. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Реализуя заранее полученную информацию межведомственная группа из сотрудников СБУ и Госпогранслужбы неподалеку от госграницы, в лесополосе в районе населенного пункта Винторовка, обнаружила конрабандные товары.
Было обнаружено 4 мешка с почти 72 кг металла серебристо-белого цвета, внешне похожего на серебро. Также там находилось 11 пластиковых упаковок икры кеты и горбуши общим весом более 200 кг.
Кроме того, правоохранители насчитали более 340 консервных банок с печенью трески, горбуши, мясом крабов, икры щуки, икры лососевых и других рыбных консервов и 60 картонных ящиков с сушеной рыбой (около 1,6 тыс. штук).
Маркировка продукции свидетельствует о ее российском происхождении.
отправили бы пацанам на фронт, но хер отправят...
этот феномен: " Нас связал с восточным краем
Спутник "Молния один".
Ловлю крабов наблюдаем,
НЕ ЕДИМ, ХОТЬ ПОГЛЯДИМ."
" Рабинович в гостях уплетает ложкой красную икру.
- Рабинович, это между прочим не гречневая каша.
- О чем Ви говорите, никакого сравнения !"
я думаю там поначалу было больше баночек чем запечатлели
Икру баклажанную...заморскую... жаль не нашли.
Чёрная икра на вкус, как сопли. У меня дядя с Азербайджана, часто привозил по литровой банке этой дряни. Очень на любителя, но тиной не пахнет, да и не может, так как икра морской рыбы.
Назвать обычный камент "истерикой" может только истинный порохобот, который тупо не читает каменты.
Подобный "схрон" только СБУ и может найти.
Бог тварин Велес убивав ворогів тварин і нам наказав !
Кому не подобаються правила проживання на Землі-хай іде шукає інде-відкрив вікно клітки-і крок вперед.Ви тут- ніхто,і ім*я вам-ніяк,ніхто вас тут не тримає і не затримує.
Головні правила-Не вбивай! і Не купуй!
Повно м*яса.Є два варіянти чистого мяса.
1.Карати вбивць і торговців трупами-віднімати,склади,лавки і т.п.
2-індіанський.ПриРоду не чіпати,а знищувати ворогів і мігрантів.Зарізав окупанта-і жар собі.
Людинятина-найбільш поживна та смачна для людей в натурі.
М*ясо визнане наркотиком.В ООН намагаються прийняти резолюцію
про визнання м*ясоїдства злочином проти людства.
Земля перенаселена і спотворена,підлягає очищенню,щоб не загинути.
Тварі без вишиванок,які є наркоманами-трупоїдами,підлягають знищенню першими.
Попереджений-значить.убезпечений.
Якшо з вами будуть нещастя-тепер знаєте, за шо.
Жерець Ра «Язичницька Біблія»
https://www.facebook.com/sas.vishen.1
Для того,шоб перемогти РФ,керовану сатаністами, треба повернутися до джерел і очистити астральний простір,залучивши Вищі Небесні Сили та Небожителів,
відмовившись від трупоїдства і заборонивши вбивства живих істот,насаджені прибульцями для самознищення людства і знищення Землі,про шо йдеться в найдавнішій відомій біблії від Єноха,яку церква приховує,прийнявши рішення про непотрібність її вивчення,користуючись новоробами та підробками.Особливу загрозу несе т.зв.експорт м*яса=трупів наших співгромадян по життю,коли вся чорна енергія,завжди виникаюча при вбивствах,та чорні сили,які її використовують і є подільниками сатаністів РФ,залишаються та нагромаджуються в Україні.
Шось подібне до створення в Україні звалища для радіаційних відходів від АЕС та ядерної зброї під виглядом АЕС з усього Світу,в т.ч. ворогів та окупантів.
Справжнє ім*я Бога = Вишень, більш відоме як Вишна або Всевишній,тобто Всесвіт,який є безкінечним та живим організмом,та забороня вбивати живих істот і рано чи пізно,але завжди, карає злочинців як злоякісні пухлини на своєму організмі.
Шоб зрозуміти сутність трупоїдства треба розглянути,шо відбувається на межі життя та смерті.
Шо таке Місця Сили?
Місце Сили- це крапка в Просторі та на Землі,шо випромінює певний спектр енергій. Це можуть бути як позитивні енергії, гарно діючі на особу та оточуючий простір, так і негативні, діючі знищуюче на оточення..Біль, острах, жах, зненависть - все це -негативні відчуття, які руйнують простір, наполнюють його мерзотами, плодять астральних сутностей, що харчуються цими низькими енергіями,а потім, коли егрегор розрощується, такі місця здібні притягати навіть демонічні істоти, для яких подібна енергія є харчем.Одними з таких найкрупніших місць, даючих безпрервний викид енергій болю, страху, жаху - є м*ясобійні, риболовні та м*ясокомбинати!
Складно навіть уявити собі весь невимовний жах царуючих там знущань і глуму, де збоченесадистське знищення живих, поставлене на поток,що несе смерть всьому живому.
ЧК-ЧеКа,організовані більшовиками-сатаністами,в перекладі означають-мясобійня для скота. Мясобійні-це осередки викачки енергії через темних потвор,які постійно та безперервно отримують харч від цих труп*ярень та концтаборів болю,страху та жаху.
Знущання над живими, не знають зупинок. Голови відрізуються, знімається шкіра ще з живих,. Потім, коли живі все-ж-таки вмирають, після страшних,по справжньому адських мук, на які їх приречують сплячі, зомбовані та просто недорозвинуті так звані люди, живим вспорюють животи, дістають нутрощі та залипшуюь битися в конвульсіях безнадійного жаху .Таким чином добувають і червону ікру,коли консервною банкою вспорюють брюха живій риб та виривають ікру,а саму рибу викидають.Всі берега рік під час нересту закидані б*ющимися в муках рибинами зі вспоротими животами серед сморіду від гор розкладених трупів ,закатованих перед цим. Таким чином, місця сили адських легіонів, вибудовуються по всій планеті, блокуючи поля Світла та Любові, загажуючи астрал Землі, перетворюючи її в помийку з купою паразитів, шо стали можливі завдяки духовній деградації та вироджденню людей.
Особливо небезпечне вжиття трупів на Різдво ,Великдень,Купала,коли закладаються річні програми життя наступного року.
Жерець Ра *Язичницька Біблія*
https://www.facebook.com/sas.vishen.1