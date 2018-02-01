 В США наняли лоббистов для дискредитации Шабунина и Центра Противодействия Коррупции, - Лещенко

Об этом заявил народный депутат Сергей Лещенко в своем блоге на Украинсокй правде, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: Суд по делу о драке активиста Шабунина с блогером Филимоненко назначен на 9 февраля

"Похоже, история с Полом Манафортом мало научила американских лоббистов. Они продолжают связываться с грязными клиентами из Украины. Крупная компания Blue Star Strategies зарегистрировалась в американском Сенате как лоббист украинской неправительственной организации "Национальный интерес Украины", - пишет нардеп.

"Организация с аналогичным названием является участником травли Виталия Шабунина и "Центра противодействия коррупции". Именно пропагандистский ролик ГО "Национальный интерес Украины" представлял в Верховной Раде соратник Мартыненко Павел Пинзеник, который на днях проиграл апелляционный суд "Центру противодействия коррупции" и теперь должен извиниться там же в парламенте перед Дарьей Каленюк, Александрой Устиновой и Виталием Шабуниным", - отметил Лещенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уголовное производство против Центра противодействия коррупции передали в прокуратуру Черкасщины: активисты расценивают это как давление. ДОКУМЕНТ

Лоббистом, который взялся исполнять заказы для ГО "Национальный интерес Украины", является Карен Трамонтано, президент Blue Star Strategies. Дата регистрации – 11 сентября прошлого года.

"В дополнении к регистрационной форме своей задачей Blue Star Strategies назвала "Повысить осведомленность американского правительства о работе ГО "Национальный интерес Украины" по продвижению верховенства закона и гражданских прав в Украине". Самое интересное, что в деятельности ГО "Национальный интерес Украины" сложно найти какую-либо работу, кроме как дискредитацию украинских антикоррупционеров. Именно на основании заявления депутата Пинзеника, который основывался на обращении ГО "Национальный интерес Украины", против "Центра противодействия коррупции" было начато уголовное расследование по статье "неуплата налогов". Но когда Печерский суд отказал следователям в проведении налоговой проверке "Центра противодействия коррупции", уголовное производство передали в прокуратуру Черкасс. Никаких оснований для передачи дела в Черкассы нет. "Центр противодействия коррупции" зарегистрирован и работает в Киеве, а уголовное производство было возбуждено также киевской фискальной службой – во главе, кстати, с Людмилой Демченко – близкой подругой Нины Южанина, находящейся под опекой Игоря Кононенко", - пишет нардеп.



"Почему дело пошло в Черкассы? Разумеется, чтобы было легче получать разрешения на проведение следственных действий. Ведь в Черкассах у Банковой уже налажен конвейер. Так, в прошлом году в Черкассах был проведен второй этап фейковых спецконфискации денег Януковича, которые находились на счетах в "Укрэксимбанка". Это не первый случай, когда Blue Star Strategies делает грязную работу для подрыва репутации украинских антикоррупционеров. Накануне моей поездки в Америку в сентябре 2016 мне стало известно о том, что Blue Star Strategies рассылала письма в различные институции с призывом избегать встреч со мной, в том числе распространяя фейковые фотографии, сделанные в "фотошопе". Во времена Януковича Blue Star Strategies помогала команде Левочкина, не декларируя эту деятельность ни в Конгрессе США, ни в американском Министерстве юстиции. Кроме того, сайт frontnews.eu публиковал докладную заместителя генпрокурора Юрия Столярчука о том, что его посещали представители Blue Star Strategies для якобы принесения извинений (!) из-за обвинений в ненадлежащем расследовании дела Злочевского", - резюмировал Лещенко.

Напомним, 8 июня 2017 года возле Днепровского военкомата Киева Шабунин ударил Филимоненко в лицо. Активисту сначала инкриминировали умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести (ч.2 ст.122 УК Украины). Санкция статьи - исправительные работы сроком до 2 лет либо ограничение или лишение свободы до 3 лет. В августе Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения для Виталия Шабунина в виде частичного личного обязательства.

В начале 2018 года полиция возобновила расследование по факту избиения помощника народного депутата Всеволода Филимоненко. Позже следствие переквалифицировало дело и вручило Шабунину подозрение за насилие в отношении журналиста. Если вину активиста докажут, ему грозит до 5 лет заключения.