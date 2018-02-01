 "Контракт до кінця особливого періоду": подборка мемов одного из лучших сообществ военного юмора в Facebook. ФОТО

Как отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу группы, главной ее задачей является "поддержка морально-психологического состояния личного состава страны и особенно - ее защитников".

Смотрите также: Житель Якутии в честь грядущего года слепил собачью упряжку из навоза. ФОТО

При этом администрация паблика отмечает, что никогда не ставила перед собой целей обидеть кого-то, кроме "сепаратистов, коллаборационистов, кац*пов, пророссийских мадьяр и поляков, поехавших фемок, копателей янтаря, контрабандистов, аватаров" и т.д.

Итак, поехали!







Смотрите также: "В это село мы зашли несколько дней назад", - ВСУ взяли под контроль Новоалександровку на Луганщине. ВИДЕО







Смотрите также: Двухметровый портрет Путина из гильз выставили в Украинском институте Америки. ВИДЕО







