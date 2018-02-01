 "Контракт до кінця особливого періоду": подборка мемов одного из лучших сообществ военного юмора в Facebook. ФОТО

Как отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу группы, главной ее задачей является "поддержка морально-психологического состояния личного состава страны и особенно - ее защитников".
При этом администрация паблика отмечает, что никогда не ставила перед собой целей обидеть кого-то, кроме "сепаратистов, коллаборационистов, кац*пов, пророссийских мадьяр и поляков, поехавших фемок, копателей янтаря, контрабандистов, аватаров" и т.д.
Итак, поехали!
У меня в свое время был однокашник, который угорал, рассказывая, как не смог взять тройной интеграл по замкнутому контуру.
Саня, это ты модер этой группы?