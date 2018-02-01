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 "Контракт до кінця особливого періоду": подборка мемов одного из лучших сообществ военного юмора в Facebook. ФОТО

Представляем вашему вниманию подборку мемов от группы "Контракт до кінця особливого періоду", которая является одним из лучших сообществ военного юмора в Facebook.

Как отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу группы, главной ее задачей является "поддержка морально-психологического состояния личного состава страны и особенно - ее защитников".

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При этом администрация паблика отмечает, что никогда не ставила перед собой целей обидеть кого-то, кроме "сепаратистов, коллаборационистов, кац*пов, пророссийских мадьяр и поляков, поехавших фемок, копателей янтаря, контрабандистов, аватаров" и т.д.

Итак, поехали!

Контракт до кінця особливого періоду: подборка мемов одного из лучших сообществ военного юмора в Facebook 01
Контракт до кінця особливого періоду: подборка мемов одного из лучших сообществ военного юмора в Facebook 02
Контракт до кінця особливого періоду: подборка мемов одного из лучших сообществ военного юмора в Facebook 03

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Контракт до кінця особливого періоду: подборка мемов одного из лучших сообществ военного юмора в Facebook 04
Контракт до кінця особливого періоду: подборка мемов одного из лучших сообществ военного юмора в Facebook 05
Контракт до кінця особливого періоду: подборка мемов одного из лучших сообществ военного юмора в Facebook 06

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Контракт до кінця особливого періоду: подборка мемов одного из лучших сообществ военного юмора в Facebook 07
Контракт до кінця особливого періоду: подборка мемов одного из лучших сообществ военного юмора в Facebook 08
Контракт до кінця особливого періоду: подборка мемов одного из лучших сообществ военного юмора в Facebook 09
Контракт до кінця особливого періоду: подборка мемов одного из лучших сообществ военного юмора в Facebook 10

Источник: https://censor.net.ua/p3048040
 
 
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А где принцы Мальдивский и сейшельский ??? "Контракт до кінця особливого періоду": подборка мемов одного из лучших сообществ военного юмора в Facebook - Цензор.НЕТ 8117
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Радикальная принцесса давно с ними знакома. "Контракт до кінця особливого періоду": подборка мемов одного из лучших сообществ военного юмора в Facebook - Цензор.НЕТ 1032
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про відкриті вікна в метро - сам етак. більше кисню - кріпше мязт та краще мозок.
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и вы считаете, что это смешно?
У меня в свое время был однокашник, который угорал, рассказывая, как не смог взять тройной интеграл по замкнутому контуру.
Саня, это ты модер этой группы?
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Цензор.НЕТФотоКурьезы"Контракт до кінця особливого періоду": подборка мемов одного из лучших сообществ военного юмора в Facebook. ФОТО
 
 
 
 
 
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