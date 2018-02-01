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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Двое чиновников Львовской железной дороги задержаны при получении 15 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж+ ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили во Львове на взятке одного из руководителей подразделения линейного отдела филиала "Энергосбыт" ПАО "Укрзализныця".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Правоохранители установили, что руководитель вместе с подчиненным требовали с местного предпринимателя деньги за списание задолженности по потраченную сверх установленного лимита электроэнергию. Свои "услуги" злоумышленники оценили в 15 тысяч гривен - половину от суммы задолженности.

Оперативники спецслужбы задержали должностных лиц в их служебном кабинете после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Двое чиновников Львовской железной дороги задержаны при получении 15 тыс. грн взятки, - СБУ 01

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Двое чиновников Львовской железной дороги задержаны при получении 15 тыс. грн взятки, - СБУ 02
Двое чиновников Львовской железной дороги задержаны при получении 15 тыс. грн взятки, - СБУ 03

Открыто уголовное производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с следователями полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры и при содействии департамента безопасности ПАО "Укрзализныця".

Источник: https://censor.net.ua/p3048037
 
 
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Ну и шо? Украинский суд - проходной подъезд для чиновников. Их громко заводят в одни двери и тихо выпускают через другие.
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А когда чиновники укрзализныци начнут СБУшников паковать на взятках?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвое чиновников Львовской железной дороги задержаны при получении 15 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж+ ВИДЕО
 
 
 
 
 
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