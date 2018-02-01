 В Черкасской области неизвестные залили крест Героям Небесной Сотни желтой краской. ФОТО

В центре города Смела (Черкасская область) неизвестные залили желтой краской крест Героям Небесной Сотни, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает местное интернет-издание "Смела.uа".

По информации издания, полиция составила протокол на месте преступления и начала расследование.

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Напомним, 5 октября в Киеве на Институтской разбили памятники героям Небесной сотни. Злоумышленник был задержан. Им оказался житель Севастополя. Однако впоследствии появилась информация, что задержанный на самом деле является уроженцем Луганской области. Киевская местная прокуратура № 6 сообщила ему о подозрении.