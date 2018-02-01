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 В Черкасской области неизвестные залили крест Героям Небесной Сотни желтой краской. ФОТО

Вандалы также зарисовали герб Украины.

В центре города Смела (Черкасская область) неизвестные залили желтой краской крест Героям Небесной Сотни, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает местное интернет-издание "Смела.uа".

По информации издания, полиция составила протокол на месте преступления и начала расследование.

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В Черкасской области неизвестные залили крест Героям Небесной Сотни желтой краской 01

Напомним, 5 октября в Киеве на Институтской разбили памятники героям Небесной сотни. Злоумышленник был задержан. Им оказался житель Севастополя. Однако впоследствии появилась информация, что задержанный на самом деле является уроженцем Луганской области. Киевская местная прокуратура № 6 сообщила ему о подозрении.

Источник: https://censor.net.ua/p3048031
 
 
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Рюкзаваков опять камеру наблюдения сэкономил, барыга хренов.
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А что удивляться , кацапотворы лазят в Украину ,как к себе в карман.
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Це та сама погань робить, що й майданівців гнобила за часів Тулуба, якого "люстований" рошенівський суд виправдав і повернув майно
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Не дает осатанелой русне покоя память о Небесной Сотне, пробившей Украине путь к свободе от пут империи зла.
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Отопление отключили, Крест испортили.....
И это практически в центре Украины!?
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ага. ще тиждень, і половина мешканців сміли буде ненавидити майдан і небесну сотню тому що їм вправлять мізки шо це все майдан робить з ними...
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а не та ли это Смела... где газ и отопление отключили.?..
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Эти уроды не так страшны, как власть, которая за 4 года не нашла виноватых и никого не наказали в деле убийства Небесной Сотни.
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Как ни крути но ни первый ни второй майдан не привел Украину ни к чему хорошему, поэтому и отношение к его героям среди самих украинцев далеко не всегда однозначное.
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агась) подлюка, потвора и ольгинский тролль.
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Це тому, що більша частина населення - ватна аполітична біомаса і чекає змін в країні замість того, щоб самим ії змінювати, замість того щоб впливати на владу акціями прямої джії
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Тоесть к третьему майдану призываете..? В первой части вашего поста вы соглашаетесь с тем что лучше не стало.. почему по вашему третий майдан будет лучше первых двух? по принципу "Бог троицу любит чтоль?"
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Таким як ти не зрозуміти. Майдан - революція. як така, це - не одномоментна дія, а процес знищення олігархічно-клептократичної системи, який займе не один рік і не два.
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Ну вот один из основных лозунгов второго майдана был прогнать из власти олигархов, майдан победил но даже президент теперь олигарх, да и корупции меньше не стало, у вас есть желание устраивать революции дальше? Учитывая что страна сейчас наводнена оружием и людьми с поврежденной психикой которые за деньги которые дадут им олигархи в борьбе за власть с другими олигархами это оружие готовы будут применить. Сомневаюсь что Украина переживет еще один майдан который 100 процентов будет кровавый, высока вероятность того что кровавый бардак разойдется по всей стране и везде будет как на Донбассе.
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"..чєму бить - того нє міновать" (кацапська приказка)
Що повинно відбутися - те обов'язково відбудеться
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На мальдиви і сейшели є, а на камери нема. Тварюки. Це та сама погань робить, що й майданівців гнобила за часів Тулуба, якого "люстований" рошенівський суд виправдав і повернув майно. Спільника Януковича
екс-губернатора Черкащини Тулуба виправдано: йому повернули все майно та зняли
з розшуку
https://antikor.com.ua/articles/182769-spiljnika_janukovicha_eks-gubernatora_cherkashchini_tuluba_vipravdano_jomu_povernuli_vse_majno_ta_zn
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Яка може бути "перамога" на Донбасі , коли в середині України "АТО" й досі не проведена ?!
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У першу чергу на Печерських пагорбах..
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Черкасской области неизвестные залили крест Героям Небесной Сотни желтой краской. ФОТО
 
 
 
 
 
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