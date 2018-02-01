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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Учитывая тяжелое состояние здоровья Павла Гриба, требуем от РФ предоставить доступ к нему украинских врачей, - МИД. ФОТО

Министерство иностранных дел Украины усилит международное давление на Россию с целью освобождения незаконно удерживаемого в РФ гражданина Украины Павла Гриба.

Об этом в своем аккаунте в Твиттере сообщила спикер МИД Марьяна Беца, передает Цензор.НЕТ.

"Выражаем протест относительно решения российского суда над похищенным П.Грибом. Будем усиливать давление на РФ для освобождения Павла. Учитывая тяжелое состояние здоровья П.Гриба, еще раз требуем от РФ предоставить доступ украинским врачам к Грибу", -заявила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жизнь Павла Гриба в опасности: у него изможденный вид, постоянные жалобы на боль в желудке и животе, лекарств нет, - отец. ФОТО

Учитывая тяжелое состояние здоровья Павла Гриба, требуем от РФ предоставить доступ к нему украинских врачей, - МИД 01
Учитывая тяжелое состояние здоровья Павла Гриба, требуем от РФ предоставить доступ к нему украинских врачей, - МИД 02

Ранее сегодня в Краснодарском суде рассматривали апелляцию на меру пресечения похищенному украинцу Павлу Грибу. Его отец Игорь Гриб заявил о опасности для жизни его сына: у него изможденный вид, постоянные жалобы на боль в желудке и животе, лекарств нет.

Напомним, украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.

7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре. 11 сентября российскому адвокату Андрею Сабинину удалось встретиться с Павлом Грибом. Украинец сообщил, что был вывезен из Гомеля неизвестными людьми и передан другим неизвестным, и примерно через пару дней в Смоленской области был оформлен протокол задержания. После этого он доставлен в Краснодар.

12 октября отец П.Гриба И.Гриб сообщил, что российская сторона отказала украинским врачам в допуске к его сыну. "Все попытки попасть в СИЗО-5 г. Краснодар были отклонены, без ответа российской стороны", - рассказал он.

18 октября Октябрьский районный суд Краснодара (РФ) продлил содержание под стражей Павла Гриба до 4 января 2018 года.

В Государственной пограничной службе Украины выразили возмущение таким решением российского суда. В ведомстве напомнили, что ноту протеста выразило Министерство иностранных дел Украины, поскольку "безосновательное содержание Павла Гриба под стражей в СИЗО г.Краснодара по сфабрикованному обвинению является очередным свидетельством политического характера дела".

20 ноября украинский консул посетил Павла Гриба, встреча длилась семь минут. По результатам этой встречи отец парня Игорь Гриб сообщил, что состояние здоровья Павла ухудшается, его тело обсыпано язвами. Октябрьский районный суд Краснодара (РФ) продлил содержание под стражей П.Гриба до 4 марта 2018 года.

 

Источник: https://censor.net.ua/p3048025
 
 
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А малого зо шо мучаете ватаны??? Носители Бога в душе и прочих лапотных скреп....)))
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Да пофиг им, они себя не жалеют, 300 лет мазохизма, а вы от них ждете жалости к Украинцам. Нельзя им повода давать, а бить в рыло нужно.
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задолбали вы уже со своим Грибом. да и как то уже украинская власть забыла о притензиях к Белорашке. Почему не выдворен посол Беларашки в связи с похищением украинца на ее территории?
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Это только каким надо быть лаптем тупым что бы ради дырки поехать в белорашку.....Хотя наверное теперь он не испытывает недостатка в "любви" и мужском внимании... Ирония сквозь слезы....
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Друже я дуже радий за тебе. Йди йобни стікломоя чи бояри, що в тебе там на вечір. І викинься з вікна.
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у меня он соседу надо помощь українських врачей...ато у нього пенсія мінімалеа-то його навіть на стаціонар не оформляють тому що дєнєг нєту на ліки..
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Мы избрали политику терпил в отношении наших выкраденных и незаконно арестованных граждан. То есть - верните , так как они больны. А если здоровы, то получается можно? Интересно, каков был бы ответ Израиля или Штатов , если б украли их граждан.
У нас комплекс меншовартости что ли? Или ради Минских тупых встреч мы молчим, когда наших граждан похищают?
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Гражданин -гражданину рознь. Одно дело безмозглые добровольно туда поехавшие а другое дело - солдаты ВСУ попавшие во время боя в плен! Граждане Израиля и Штатов наверно не поедут в логово врагов из за безмозглости проведать родичей или во время спермотоксикоза.
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вон сколько у нас граждан израїлю похищених....і рабінович(шість років у дурці ховався)і гнойсман,і пінчук, ахмтман,і навіть по рилу харанта не скаже що він сало їсть..
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Таня , по всему миру сидят в тюрьмах и амеры и инглишы ))) И в азиях и турциях..В Беларуси англичан в одних только Бобруйсках и Новосадах - как конь поимел...Там же и поляки и прочие вьетнамцы .
За слова отвечаю..
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В Украине люди не получают полноценную медпомощь! Пенсионеры,онкобольные от этой скотской державы - не чего не получают а на нищенские пенсии не могут лечиться . Эта жидо- фашисткая власть(Парашенька,Гнойцман.....) планомерно уничтожает народ.Их действия не отличаются от методов Сталина и жидовской банды в 1932-1933 годах ,1937году.
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Интересно следить за регулярностью вкида инфы о "гэроях" сущенко и грибе хотя народу это мягко говоря уже не интересно
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После Нади, конечно, интереса в 100 раз меньше. Кстати, что-то ее не слышно.
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Савченко: Так как сегодня я уже позавтракала, голодовка - с завтрашнего дня.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко отправилась в США, где примет участие в званом ужине.
З огляду на важкий стан здоров'я Павла Гриба вимагаємо від РФ надати доступ до нього українським лікарям, - МЗС - Цензор.НЕТ 6362
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По такому дерьму судят всех( Это довольно редкое явление чтобы целому народу по губам провести, как это сделали Тупин с этой тварью. Казнил бы кто это ссущество что-ли?
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Ну да после того как эта лядь отказалась проголосовать - признать педирацию страной- агрессором.
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Ой дитино... Наробив горя собі й батькам. З"їздив в Білорусь.
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Правильно выше сказали-
у наших служб и чинуш к картофелестану претензий нет?
Уже полгода пацана мучают, а наши о расследовании его похищения и перевоза через границу Белки - ни гу гу.
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Гадю тоже "мучили"... Да так что весит как неплохая грязная свинья) Еще и Фейгина попросить "защищать" этого простачка.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУчитывая тяжелое состояние здоровья Павла Гриба, требуем от РФ предоставить доступ к нему украинских врачей, - МИД. ФОТО
 
 
 
 
 
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