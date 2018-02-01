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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Запорожье (1357) контрабанда (1422) таможня (1221) ГФС (2401)

 Предотвращена попытка вывоза в Турцию скрипки Амати, - ГФС. ФОТОрепортаж

В Запорожском аэропорту таможенники пресекли попытку нелегального вывоза гражданином Турции скрипки, которая предположительно была изготовлена ​​в известной итальянской мастерской семьи Амати.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Пассажир рейса "Запорожье-Стамбул" избрал для прохождения таможенного контроля "зеленый коридор", где оформление осуществляется в упрощенном порядке (без заполнения таможенной декларации). После пересечения "белой полосы", которая обозначает окончание "зеленого коридора", у мужчины была выявлена скрипка.

Предотвращена попытка вывоза в Турцию скрипки Амати, - ГФС 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гражданин Польши пытался в холодильнике вывезти 19 тыс. фунтов стерлингов, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Раритетный музыкальный инструмент находился в ручной клади без признаков сокрытия. Однако у иностранца не было никаких разрешительных документов на данный предмет, как и экспертных заключений искусствоведа.

Предотвращена попытка вывоза в Турцию скрипки Амати, - ГФС 02
Предотвращена попытка вывоза в Турцию скрипки Амати, - ГФС 03

Также смотрите: Граждане Турции пытались нелегально вывезти из Украины 15 кг янтаря, - ГФС. ФОТО

Отметим, что перемещение через таможенную границу Украины подобных предметов ограничено в соответствии ст. 373 ТКУ, Закона Украины "О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей" и Инструкции о порядке оформления права на вывоз, временный вывоз культурных ценностей и контроля за их перемещением через государственную границу Украины.

Скрипку временно изъяли.

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Источник: https://censor.net.ua/p3048023
 
 
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ну до Румунії, я ще розумію, що там дадуть раду віолі, але до Туреччини Предотвращена попытка вывоза в Турцию скрипки Амати, - ГФС - Цензор.НЕТ 7498
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Турецкий марш Вольфганг Амадей Моцарт Вполне логично, )))

https://youtu.be/M_2naJAAPb4
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Предотвращена попытка вывоза в Турцию скрипки Амати
...и барабанов Страдивари . Митники запобігли спробі вивезення до Туреччини скрипки Аматі, - ДФС - Цензор.НЕТ 1193
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Такие вещи под ногами не валяются, и в булочных не продаются.
Интересно, мы услышим откуда ее спиз-ли?
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Робочий же інструмент, - он скільки каніфолі на деці. Невже з сільського клюба продали?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПредотвращена попытка вывоза в Турцию скрипки Амати, - ГФС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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