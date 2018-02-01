 Предотвращена попытка вывоза в Турцию скрипки Амати, - ГФС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
Пассажир рейса "Запорожье-Стамбул" избрал для прохождения таможенного контроля "зеленый коридор", где оформление осуществляется в упрощенном порядке (без заполнения таможенной декларации). После пересечения "белой полосы", которая обозначает окончание "зеленого коридора", у мужчины была выявлена скрипка.
Раритетный музыкальный инструмент находился в ручной клади без признаков сокрытия. Однако у иностранца не было никаких разрешительных документов на данный предмет, как и экспертных заключений искусствоведа.
Отметим, что перемещение через таможенную границу Украины подобных предметов ограничено в соответствии ст. 373 ТКУ, Закона Украины "О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей" и Инструкции о порядке оформления права на вывоз, временный вывоз культурных ценностей и контроля за их перемещением через государственную границу Украины.
Скрипку временно изъяли.
https://youtu.be/M_2naJAAPb4
...и барабанов Страдивари .
Интересно, мы услышим откуда ее спиз-ли?