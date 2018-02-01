EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, Киевские новости, Общество, Фоторепортаж
  6091  194
Все про:Киев (15274) Мальдивы (12) Порошенко (14219) Саакашвили (2509) флешмоб (78) Богачук Олег (460)

 "Чемодан-вокзал-Мальдивы": активисты "Руха новых сил" устроили "горячий" флешмоб под АП. Им оппонировали люди в масках Саакашвили. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В четверг, 1 февраля, на перекрестке улиц Институтской и Банковой состоялся 10-минутный флешмоб, на котором активисты партии Михеила Саакашвили "Рух новых сил" воссоздали то, как Порошенко и его окружение отдыхали на Мальдивах в то время как в стране идет война. Там же состоялся и контрфлешмоб.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

...

Смотрите также: Отпуск Порошенко на Мальдивах стоил около полумиллиона долларов - "Схемы". ФОТО+ВИДЕО

В акции приняли участие девушки в купальных костюмах и мужчины в шортах и футболках, которые купались в облигациях в импровизированном бассейне. Также присутствовали люди в военной форме с "оружием" в руках, которые, вероятно, символизировали солдат ВСУ в зоне АТО. 

 Чемодан-вокзал-Мальдивы: активисты Руха новых сил устроили горячий флешмоб под АП. Им оппонировали люди в масках Саакашвили 01
Чемодан-вокзал-Мальдивы: активисты Руха новых сил устроили горячий флешмоб под АП. Им оппонировали люди в масках Саакашвили 02
Чемодан-вокзал-Мальдивы: активисты Руха новых сил устроили горячий флешмоб под АП. Им оппонировали люди в масках Саакашвили 03
Чемодан-вокзал-Мальдивы: активисты Руха новых сил устроили горячий флешмоб под АП. Им оппонировали люди в масках Саакашвили 04
Чемодан-вокзал-Мальдивы: активисты Руха новых сил устроили горячий флешмоб под АП. Им оппонировали люди в масках Саакашвили 05
Чемодан-вокзал-Мальдивы: активисты Руха новых сил устроили горячий флешмоб под АП. Им оппонировали люди в масках Саакашвили 06
Чемодан-вокзал-Мальдивы: активисты Руха новых сил устроили горячий флешмоб под АП. Им оппонировали люди в масках Саакашвили 07
Чемодан-вокзал-Мальдивы: активисты Руха новых сил устроили горячий флешмоб под АП. Им оппонировали люди в масках Саакашвили 08
Чемодан-вокзал-Мальдивы: активисты Руха новых сил устроили горячий флешмоб под АП. Им оппонировали люди в масках Саакашвили 09

Читайте также: Журналист Ткач заявляет об угрозах и давлении после расследования об отпуске Порошенко на Мальдивах. У Луценко предлагают написать заявление

В ответ на данный флешмоб состоялась контракция, на которую пришли люди в масках Саакашвили. Они принесли плакаты, на которых было написано: "Я теж хочу на Мальдіви", "Дайте гроші, я улечу в теплі краї".

Чемодан-вокзал-Мальдивы: активисты Руха новых сил устроили горячий флешмоб под АП. Им оппонировали люди в масках Саакашвили 10
Чемодан-вокзал-Мальдивы: активисты Руха новых сил устроили горячий флешмоб под АП. Им оппонировали люди в масках Саакашвили 11
Чемодан-вокзал-Мальдивы: активисты Руха новых сил устроили горячий флешмоб под АП. Им оппонировали люди в масках Саакашвили 12
Чемодан-вокзал-Мальдивы: активисты Руха новых сил устроили горячий флешмоб под АП. Им оппонировали люди в масках Саакашвили 13
Чемодан-вокзал-Мальдивы: активисты Руха новых сил устроили горячий флешмоб под АП. Им оппонировали люди в масках Саакашвили 14

Читайте также: ГФС отказалась сообщить, проходил ли Порошенко таможенный контроль при путешествии на Мальдивы, - "Схемы"

Оба мероприятия проходили без агрессии и эксцессов. За неправильную парковку автомобиля одним из участников флешмоба патрульные выписали штраф в размере 255 грн.

Чемодан-вокзал-Мальдивы: активисты Руха новых сил устроили горячий флешмоб под АП. Им оппонировали люди в масках Саакашвили 15
Чемодан-вокзал-Мальдивы: активисты Руха новых сил устроили горячий флешмоб под АП. Им оппонировали люди в масках Саакашвили 16
Чемодан-вокзал-Мальдивы: активисты Руха новых сил устроили горячий флешмоб под АП. Им оппонировали люди в масках Саакашвили 17

Источник: https://censor.net.ua/p3048014
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
комментарий отмечен как спам  
 
Тупой порохобот - находка. Нужно охранять его, хвалить и поощрять. Чем тупее порохобот, тем быстрее президентский дембель".(С)
 показать весь комментарий
 
 
Страна, где тупой порохобот на два порядка умнее обосзрадчиков, которые на выборах голосуют в пику тупым порохоботам, не имеет перспектив, кроме как существовать в обосзраде... (c)
 показать весь комментарий
 
 
идиоты, может лучше сходили бы к домам барыги или недоделка юГика, вот где шикарные условия ... конечно во всех бедах Украины виновны не Лолита и продажно-ненасытно-преступная Рада, а лично Саакашвили, пипец ...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
мля знакомые все лица
крест, лера,гыг,хасан...
 показать весь комментарий
 
будет вам и белка, будет и свисток.
(С)
будет и список наших барыг,
если не исправятся.
Тирекс в Давосе сделал последнее китайское.....
разве не видно было по Порошенко?
Главный результат Давосского саммита для Порошенко - резкая потеря интереса к персоне Петра Алексеевича.
Улетел Дональд, оставив Петра Алексеевича с протянутой рукой.

" После продолжительного перерыва одновременными гостями форума стали канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп , чье пребывание в Давосе почти совпало с годовщиной его инаугурации. При этом лидеры Германии и США не нашли возможности или необходимости встретиться." Дональд "резко улетел" !
 показать весь комментарий
 
 
Тебе эти бредни личный психиатр поведал или внутренний голос?
 показать весь комментарий
 
 
Наслушался неудачников по жизни, типа толи гриценка и как попугайчик чирикаешь невпопад. Так ему популярно все объяснили, очки до сих пор ищет.

"Чемодан-вокзал-Мальдіви": активісти "Руху нових сил" влаштували "гарячий" флешмоб під АП. Їм опонували люди в масках Саакашвілі - Цензор.НЕТ 417
 показать весь комментарий
 
ТО что в вашем словарном запасе есть такое слово как трембита, ещё не делает вас украинцем.
 показать весь комментарий
 
молодцы, браво, гениально потролили Лолиту, а вот что хотели сказать ослы с масками Михо ? продемонстрировали свою тупость и продажность думая, что Саакашвили завидует барыге ? по себе судят что ли ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
не,по тебе,кацапка "Чемодан-вокзал-Мальдіви": активісти "Руху нових сил" влаштували "гарячий" флешмоб під АП. Їм опонували люди в масках Саакашвілі - Цензор.НЕТ 9661
 показать весь комментарий
 
 
я тебя давно знаю и слежу за твоими опусами ... года 3 назад ты был умнее, а сейчас читать противно ... а по поводу "кацапка" отвечать не буду, ты мой флажок видишь ...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
я такой популярный? "Чемодан-вокзал-Мальдіви": активісти "Руху нових сил" влаштували "гарячий" флешмоб під АП. Їм опонували люди в масках Саакашвілі - Цензор.НЕТ 7349надо же,какая то вера уже три года за мной следит...а я и не туды себе
 показать весь комментарий
 
 
Поро)(уйлоп,ты никак не угомонишься?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тупость и/или продажность демонстрируют те, кто произносит Лолита, забывая (?) при этом произнести ДОР, перед Лолитой.
Завистливость демонстрирует те, кто считает чужие деньги, не зная их происхождения, а считая их изначально украденными, в силу своей тупости и/или продажности...
 показать весь комментарий
 
 
Поєдинок флешмобів відбувся !
Перемогли дівчата у бікіні )))

Мальдіви все ж таки
 показать весь комментарий
 
 
Зарплата Президента США -- значительно меньше чем наши на Сейшелах гуляют . Бедные совсем в США люди живут походу .... "случайная" встреча в Вене Коломойского Луценко , "случайно" забросила последнего на Сейшелы.
 показать весь комментарий
 
 
трампуша до этого погулял,в мацкве и тбилиссо "Чемодан-вокзал-Мальдіви": активісти "Руху нових сил" влаштували "гарячий" флешмоб під АП. Їм опонували люди в масках Саакашвілі - Цензор.НЕТ 8778.еще даже не имея зарплаты президента...и бизнес не продал,а передал родственникам....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
"Чемодан-вокзал-Мальдіви": активісти "Руху нових сил" влаштували "гарячий" флешмоб під АП. Їм опонували люди в масках Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1765
Невменяемая сепарша богуцкая тоже разделась,в ее то возрасте
 показать весь комментарий
 
 
не завидуйте, тётя. у Богуцкой прекрасная фигура. "Чемодан-вокзал-Мальдіви": активісти "Руху нових сил" влаштували "гарячий" флешмоб під АП. Їм опонували люди в масках Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1019
 показать весь комментарий
 
 
не,ну это уже реклама... "Чемодан-вокзал-Мальдіви": активісти "Руху нових сил" влаштували "гарячий" флешмоб під АП. Їм опонували люди в масках Саакашвілі - Цензор.НЕТ 3474стареющей.видать клиентов нету.
 показать весь комментарий
 
 
Если вы будете продолжать обижать президента, он вас всех продаст, а себе купит другой народ. "Чемодан-вокзал-Мальдіви": активісти "Руху нових сил" влаштували "гарячий" флешмоб під АП. Їм опонували люди в масках Саакашвілі - Цензор.НЕТ 9219
 показать весь комментарий
 
 
"Семья " ведёт светскую жизнь. Курортный сезон - Мальдивы, Сейшелі бальный сезон - Вена. Такое впечатление, что в стране войны нет, как и оккупации.... Кстати, традиция венских балов прервалась во время немецкой оккупации и возобновилась только в 1956 г.(С)
 показать весь комментарий
 
 
Та Мальдивы это навряд-ли,а вот ближайшей стенкой или фонарём дело Лолиты может закончиться запросто.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Мечта кацапа...
 показать весь комментарий
 
 
Не смеши людей порохобот,мечта кацапа сидит в кресле президента Украины.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
пуйло так не считает, смотри, старший наругает...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Палец показать?
 показать весь комментарий
 
Пожалуй хватит того,что ты свою тупость показал....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Откуда у тебя честь лапотник "Чемодан-вокзал-Мальдіви": активісти "Руху нових сил" влаштували "гарячий" флешмоб під АП. Їм опонували люди в масках Саакашвілі - Цензор.НЕТ 6246
 показать весь комментарий
 
 
Ну это лишнее,просто расскажи,какой Лолита молодец,повесели народ... "Чемодан-вокзал-Мальдіви": активісти "Руху нових сил" влаштували "гарячий" флешмоб під АП. Їм опонували люди в масках Саакашвілі - Цензор.НЕТ 9521
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Когда Поррошенко пришел к власти, то я была уверена что сейчас начнется жесткая борьба с коррупцией и в ответ жесткое сопротивление со стороны коррупционеров. И не сомневалась что народ поддержит Порошенко, не даст его в обиду коррупционерам.

Но куда там, Петя наоборот, делает все возможное чтобы РЕАЛЬНОЙ борьбы с коррупцией не было. А без этого Украина не сможет нормально развиваться, в том числе и в экономическом плане. Ну и кто Петя после этого?!
 показать весь комментарий
 
 
Из-за нехватки времени Трамп не встретился с Порошенко, но нашёл время на президента Руанды

Трамп не встретился с Порошенко из-за нехватки времени (но нашёл время на президента Руанды).

Что в мире больших людей - является очень четким сигналом.
После ряда заявлений американских политиков и статей в прессе, - Петя Алексеевич стал токсичным.

И марать себе репутацию рукопожатиями с ним, всемирно (!) признанным коррупционером, Трамп не хочет.

А это, в свою очередь, сигнал для всех остальных статусных политиков.

Так что, скоро будем читать победные релизы АП о редких встречах с президентами африканских республик.

Так сказать, с представителями той же политической весовой категории.(С)
 показать весь комментарий
 
 
И что получается уехал тихонько в неизвестном направлении и в стране наступило безвластие .... "Чемодан-вокзал-Мальдіви": активісти "Руху нових сил" влаштували "гарячий" флешмоб під АП. Їм опонували люди в масках Саакашвілі - Цензор.НЕТ 6173 или был указ что председатель ВР исполнял обязанности.
 показать весь комментарий
 
 
Да они все пьяные были и обо всём забыли. Какие нафиг указы, когда на горизонте Мальдивы и Сейшелы. "Чемодан-вокзал-Мальдіви": активісти "Руху нових сил" влаштували "гарячий" флешмоб під АП. Їм опонували люди в масках Саакашвілі - Цензор.НЕТ 2953
 показать весь комментарий
 
 
Я поддерживаю этот митинг. Но хотелось бы узнать стоимость его проведения. Или просто кто-то из дома принес надувной бассейн, отпросился с работы, полуголым танцевал и все за бесплатно?
 показать весь комментарий
 
 
А ты сам за бесплатно в своей жизни что-то делал? Или только за гроши?
 показать весь комментарий
 
 
будет новость про меня - отвечу на все вопросы
 показать весь комментарий
 
Это не честно. Ты же задаешь вопрос людям, сколько им заплатили?
 показать весь комментарий
 
Я же не на улице пристаю к людям с этим вопросом. Есть новость - и я ее комментирую. Ну, ОК будем считать что полуголые девушки с закрытыми лицами танцевали зимой по убеждениям - против "барыги"
 показать весь комментарий
 
Дом генерального прокурора Юрия Луценконаходится всего в 3,2 километра от разграбленного имения бывшего генпрокурора Виктора Пшонки. Об этом говорится в сообщении журналистов Центра противодействия коррупции в Facebook.
"3,2 км - это расстояние между имениями Пшонки и Луценко. Но дома генпрокуроров близки не только территориально, но и стилистически. Трудно сказать, удалось ли Луценко переплюнуть фирменный "Пшонка-стайл", однако внешне все очень похоже: гигантские хоромы в коттеджном городке, охрана, рядом озеро, лес", - говорится в сообщении.
Выяснилось, что площадь дома Луценко более чем в два раза превышает площадь имения Пшонки. Так, у нынешнего главы Генпрокуратуры площадь дома достигает 859 кв.м., а у бывшего - 320 кв.м. При этом все имущество записано на 76-летнего отца Ирины Луценко, всю жизнь проработавшего на автобазе в Дубно.
Конечно, именно так должен выглядеть дом генпрокурора беднейшей и самой коррумпированной страны в Европе https://newsone.ua/ru/smog-pereplyunut-dazhe-pshonku-zhurnalisty-pokazali-imenie-lucenko-pod-kievom-foto/?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=newsone.ua&utm_term=1272050s1547&utm_content=5894198
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Курченко денег кинул михе с йулей😂
 показать весь комментарий
 
 
они в инете побираются и на улицах грабят
 показать весь комментарий
 
 
Сколько ты времени потратил на этот фотошоп?
 показать весь комментарий
 
 
Это я к тому что, чтобы это произведение создать, нужен не один рабочий день. У любителей с форума столько времени нет.
 показать весь комментарий
 
 
Если критикуют Пэдряку(а причин для этого нет, ну совсем) - значит работают все заодно.
Логика амёбы.
 показать весь комментарий
 
 
за такое тебе положена соевая плитка "лолитка"?
 показать весь комментарий
 
 
полагаю, что у тебя карманы набиты подарками плешивого недомерка на каблуках.

"Чемодан-вокзал-Мальдіви": активісти "Руху нових сил" влаштували "гарячий" флешмоб під АП. Їм опонували люди в масках Саакашвілі - Цензор.НЕТ 9403
 показать весь комментарий
 
"Он миллиардер, на свои деньги летал, не преступление" - просто сразу идите к чёрту кто так пишет.
Трамп тоже миллиардер. И президент самой могущественной и богатой страны. И его страна не подверглась агрессии.
Но он не летает на Мальдивы, да так чтоб американцы этого не узнали.

Может потому, что даже у миллиардеров есть совесть, в отличии от Пэдряки Мальдивско-Панамского?
 показать весь комментарий
 
 
тим паче що мальдіви це офшорна зона і трамп розуміє що йоме не пофіг ще один скандал.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Петя Мальдивский заигрался. Какие реальные реформы проведены, где борьба с коррупцией если никто из топ-чиновников так и не сел за 4 года? Даже бывшие регионалы спокойно работают в ВР и среди местных депутатов. Тарифы растут, Петя с Юрой по островам отдыхают, 1,5 лярда разворовали втихарца... если честно это сюр!

4го числа все должны выйти на улицы Киева и показать что люди всё видят и не готовы дальше это терпеть!
 показать весь комментарий
 
 
В Кирилловке низзззяяяяяяяяяяяяяяя! Там вода такая, шо даже от кипяченой жопу на изнанку выворачивает! Он же Президент, а не плебей! Вы видели когда-нибуть Президента с жопой на изнанку? Кирилловка- это только для гоев.
 показать весь комментарий
 
 
А я не понял. Наш президент набрался на Мальдивах новых сил или только нервы всем потрепал?
 показать весь комментарий
 
 
А сам Баригашвілі де був у цей час? Чай пив у наметі? Чи чачу?
 показать весь комментарий
 
 
на мальдівах!
Тобі боту панамському зарплату із хабарів від контрабанди підраховував
 показать весь комментарий
 
 
ххаахах у бабуина грузина гастралера..опять белка.ничего...скоро вышлют этого упыря "Чемодан-вокзал-Мальдіви": активісти "Руху нових сил" влаштували "гарячий" флешмоб під АП. Їм опонували люди в масках Саакашвілі - Цензор.НЕТ 6520
 показать весь комментарий
 
 
Какой чемодан, какие Мальдивы? Это шоб он целым сумел улететь в тёплые края и наворованное ухватить? Нет уж.
Вальцманяку на гиляку!
 показать весь комментарий
 
 
Вот это уже другое дело. Цивилизованно, а не как папуасы с палками и шинами бегаете.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Чемодан-вокзал-Мальдивы": активисты "Руха новых сил" устроили "горячий" флешмоб под АП. Им оппонировали люди в масках Саакашвили. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх