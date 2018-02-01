 "Чемодан-вокзал-Мальдивы": активисты "Руха новых сил" устроили "горячий" флешмоб под АП. Им оппонировали люди в масках Саакашвили. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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В акции приняли участие девушки в купальных костюмах и мужчины в шортах и футболках, которые купались в облигациях в импровизированном бассейне. Также присутствовали люди в военной форме с "оружием" в руках, которые, вероятно, символизировали солдат ВСУ в зоне АТО.



















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В ответ на данный флешмоб состоялась контракция, на которую пришли люди в масках Саакашвили. Они принесли плакаты, на которых было написано: "Я теж хочу на Мальдіви", "Дайте гроші, я улечу в теплі краї".











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Оба мероприятия проходили без агрессии и эксцессов. За неправильную парковку автомобиля одним из участников флешмоба патрульные выписали штраф в размере 255 грн.





