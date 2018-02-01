 "Чемодан-вокзал-Мальдивы": активисты "Руха новых сил" устроили "горячий" флешмоб под АП. Им оппонировали люди в масках Саакашвили. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
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В акции приняли участие девушки в купальных костюмах и мужчины в шортах и футболках, которые купались в облигациях в импровизированном бассейне. Также присутствовали люди в военной форме с "оружием" в руках, которые, вероятно, символизировали солдат ВСУ в зоне АТО.
В ответ на данный флешмоб состоялась контракция, на которую пришли люди в масках Саакашвили. Они принесли плакаты, на которых было написано: "Я теж хочу на Мальдіви", "Дайте гроші, я улечу в теплі краї".
Оба мероприятия проходили без агрессии и эксцессов. За неправильную парковку автомобиля одним из участников флешмоба патрульные выписали штраф в размере 255 грн.
крест, лера,гыг,хасан...
(С)
будет и список наших барыг,
если не исправятся.
Тирекс в Давосе сделал последнее китайское.....
разве не видно было по Порошенко?
Главный результат Давосского саммита для Порошенко - резкая потеря интереса к персоне Петра Алексеевича.
Улетел Дональд, оставив Петра Алексеевича с протянутой рукой.
" После продолжительного перерыва одновременными гостями форума стали канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп , чье пребывание в Давосе почти совпало с годовщиной его инаугурации. При этом лидеры Германии и США не нашли возможности или необходимости встретиться." Дональд "резко улетел" !
Завистливость демонстрирует те, кто считает чужие деньги, не зная их происхождения, а считая их изначально украденными, в силу своей тупости и/или продажности...
Перемогли дівчата у бікіні )))
Мальдіви все ж таки
Невменяемая сепарша богуцкая тоже разделась,в ее то возрасте
Но куда там, Петя наоборот, делает все возможное чтобы РЕАЛЬНОЙ борьбы с коррупцией не было. А без этого Украина не сможет нормально развиваться, в том числе и в экономическом плане. Ну и кто Петя после этого?!
Трамп не встретился с Порошенко из-за нехватки времени (но нашёл время на президента Руанды).
Что в мире больших людей - является очень четким сигналом.
После ряда заявлений американских политиков и статей в прессе, - Петя Алексеевич стал токсичным.
И марать себе репутацию рукопожатиями с ним, всемирно (!) признанным коррупционером, Трамп не хочет.
А это, в свою очередь, сигнал для всех остальных статусных политиков.
Так что, скоро будем читать победные релизы АП о редких встречах с президентами африканских республик.
Так сказать, с представителями той же политической весовой категории.(С)
"3,2 км - это расстояние между имениями Пшонки и Луценко. Но дома генпрокуроров близки не только территориально, но и стилистически. Трудно сказать, удалось ли Луценко переплюнуть фирменный "Пшонка-стайл", однако внешне все очень похоже: гигантские хоромы в коттеджном городке, охрана, рядом озеро, лес", - говорится в сообщении.
Выяснилось, что площадь дома Луценко более чем в два раза превышает площадь имения Пшонки. Так, у нынешнего главы Генпрокуратуры площадь дома достигает 859 кв.м., а у бывшего - 320 кв.м. При этом все имущество записано на 76-летнего отца Ирины Луценко, всю жизнь проработавшего на автобазе в Дубно.
Конечно, именно так должен выглядеть дом генпрокурора беднейшей и самой коррумпированной страны в Европе https://newsone.ua/ru/smog-pereplyunut-dazhe-pshonku-zhurnalisty-pokazali-imenie-lucenko-pod-kievom-foto/?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=newsone.ua&utm_term=1272050s1547&utm_content=5894198
Логика амёбы.
Трамп тоже миллиардер. И президент самой могущественной и богатой страны. И его страна не подверглась агрессии.
Но он не летает на Мальдивы, да так чтоб американцы этого не узнали.
Может потому, что даже у миллиардеров есть совесть, в отличии от Пэдряки Мальдивско-Панамского?
4го числа все должны выйти на улицы Киева и показать что люди всё видят и не готовы дальше это терпеть!
Тобі боту панамському зарплату із хабарів від контрабанди підраховував
СМИ раскрыли очередную аферу на заводе Порошенко. "Кузница на Рыбальском" на протяжении 3 лет прибегала к сомнительной схеме налоговой оптимизации.
Завод «Кузница на Рыбальском» (бывшая "Ленінська Кузня"), который принадлежит президенту Петру Порошенко и народному депутату Игорю Кононенко, в течение 2013-2015 годов приобрел около 3 тыс. тонн сыра, чтобы оптимизировать по меньшей мере 13 млн гривен налогов.
Куда смотрят НАБУ, СБУ и генеральный прокурор, или они как Порошенко? - В АП заявили, что не будут реагировать на расследования об новых офшорах.
Вальцманяку на гиляку!