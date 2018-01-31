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Все про:конвертцентр (266) ГФС (2393)

 Налоговики ликвидировали в Киеве конвертцентр с оборотом свыше 234 миллиона гривен. ФОТО

В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом 234 миллиона гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.

В сообщении отмечается: "В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 3 ст. 27 (виды соучастников) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали компаниям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличные.

Компании, в том числе импортеры, осуществляли реализацию товаров за наличные, при этом в документах отражалась продажа данной продукции в адрес подконтрольных организаторам схемы предприятий.

В то же время, реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных организаторам схемы компаний якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги снимались и за вычетом 11-13% передавались заказчикам незаконной услуги.

Общий оборот конвертационного центра составил около 234 миллиона гривен.

В результате проведенных обысков было обнаружено и изъято печати предприятий, черновые записи, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, а также наличные в национальной и иностранной валюте.

С целью обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба наложен арест на 6 банковских счета субъектов хозяйственной деятельности – участников конвертационного центра, где заблокировано около 150 тысяч гривен.

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается".

Налоговики ликвидировали в Киеве конвертцентр с оборотом свыше 234 миллиона гривен 01

Источник: https://censor.net.ua/p3047850
 
 
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Эти конвертцентры создаются самими банками, поскольку через них проходят все конвертации и платёжки. Сообщите через какой банк или банки делал проводки этот конвертцентр и всё будет ясно, где тут собака порылась! Налоговики ликвидировали в Киеве конвертцентр с оборотом свыше 234 миллиона гривен - Цензор.НЕТ 3945
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Не может быть! Там же лучший банкир всех времён и народов! Налоговики ликвидировали в Киеве конвертцентр с оборотом свыше 234 миллиона гривен - Цензор.НЕТ 7100
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Эти конвертцентры созданы государством, с налоговой нагрузкой 78% и ими пользуются 90% ТОВ в стране.
Но рагули сидят в розовых очках, улицы переименовывают, коммуналку повышают, с коррупцией «борются»...
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ну,конверты там,открытки рассылали,витальку со старбаксом сводили,вот и погорели на философе
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики ликвидировали в Киеве конвертцентр с оборотом свыше 234 миллиона гривен. ФОТО
 
 
 
 
 
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