 Налоговики ликвидировали в Киеве конвертцентр с оборотом свыше 234 миллиона гривен. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.

В сообщении отмечается: "В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 3 ст. 27 (виды соучастников) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали компаниям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличные.

Компании, в том числе импортеры, осуществляли реализацию товаров за наличные, при этом в документах отражалась продажа данной продукции в адрес подконтрольных организаторам схемы предприятий.

В то же время, реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных организаторам схемы компаний якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги снимались и за вычетом 11-13% передавались заказчикам незаконной услуги.

Общий оборот конвертационного центра составил около 234 миллиона гривен.

В результате проведенных обысков было обнаружено и изъято печати предприятий, черновые записи, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, а также наличные в национальной и иностранной валюте.

С целью обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба наложен арест на 6 банковских счета субъектов хозяйственной деятельности – участников конвертационного центра, где заблокировано около 150 тысяч гривен.

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается".