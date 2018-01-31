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 Жительница Донецка пыталась пронести на оккупированные территории новые изделия из золота и серебра на сумму 200 тысяч, - ГФС. ФОТО

В Донецкой области сотрудниками спецподразделения налоговой милиции "Фантом" во время досмотра личных вещей жительницы г. Донецк, которая двигалась пешком в направлении временно неконтролируемой территории, обнаружены новые ювелирные изделия из золота и серебра ориентировочной стоимостью 200 тыс. грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС. 

В сообщении отмечается: "Во время проверки правоохранители выяснили, что гражданка нарушает Порядок перемещения товаров в район проведения
антитеррористической операции не впервые.

В конце прошлого года в отношении нее уже был составлен админпротокол за аналогичную попытку перемещения через линию разграничения ювелирных изделий.

В настоящее время по новому факту составлен админпротокол по ч.1 ст. 204-3 КУоАП, ювелирные изделия изъяты до принятия законного решения".

Также смотрите: Два килограмма контрабандного золота стоимостью 2 млн грн изъято на таможне в Харьковской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Жительница Донецка пыталась пронести на оккупированные территории новые изделия из золота и серебра на сумму 200 тысяч, - ГФС 01
Жительница Донецка пыталась пронести на оккупированные территории новые изделия из золота и серебра на сумму 200 тысяч, - ГФС 02
Жительница Донецка пыталась пронести на оккупированные территории новые изделия из золота и серебра на сумму 200 тысяч, - ГФС 03

Источник: https://censor.net.ua/p3047833
 
 
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Мало КПП на лінії розмежування з орками.. Треба більше.. Та й заборонити будь-які перевірки.. "Тамженашілюді".. Зате як біснувалися петрикові прихвостні при спробах блокади ордло..
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при спробах блокади ордло..


ну, скажем прямо, спробы те были с целью отжать заводы в карман Курченко
и спробы удались,

а шоб какая-нибудь двуфамильная чма пыталась КПП заблокировать - так такого никогда и не было
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А нам говорят, что там катастрофа... Жительница Донецка пыталась пронести на оккупированные территории новые изделия из золота и серебра на сумму 200 тысяч, - ГФС - Цензор.НЕТ 1417
А они серебро-золото покупают...
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А хз где деньги берут и кто это? Может сепарская мразь бизнес делает.
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Яким чином перевазти? У вагіні ((С) Азіров) ?
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Где написано, сколько денег и драгметаллов можно проносить через линию разграничения?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖительница Донецка пыталась пронести на оккупированные территории новые изделия из золота и серебра на сумму 200 тысяч, - ГФС. ФОТО
 
 
 
 
 
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