 Жительница Донецка пыталась пронести на оккупированные территории новые изделия из золота и серебра на сумму 200 тысяч, - ГФС. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "Во время проверки правоохранители выяснили, что гражданка нарушает Порядок перемещения товаров в район проведения
антитеррористической операции не впервые.
В конце прошлого года в отношении нее уже был составлен админпротокол за аналогичную попытку перемещения через линию разграничения ювелирных изделий.
В настоящее время по новому факту составлен админпротокол по ч.1 ст. 204-3 КУоАП, ювелирные изделия изъяты до принятия законного решения".
ну, скажем прямо, спробы те были с целью отжать заводы в карман Курченко
и спробы удались,
а шоб какая-нибудь двуфамильная чма пыталась КПП заблокировать - так такого никогда и не было
А они серебро-золото покупают...
так они у всех есть...