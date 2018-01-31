 Жительница Донецка пыталась пронести на оккупированные территории новые изделия из золота и серебра на сумму 200 тысяч, - ГФС. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "Во время проверки правоохранители выяснили, что гражданка нарушает Порядок перемещения товаров в район проведения

антитеррористической операции не впервые.

В конце прошлого года в отношении нее уже был составлен админпротокол за аналогичную попытку перемещения через линию разграничения ювелирных изделий.

В настоящее время по новому факту составлен админпротокол по ч.1 ст. 204-3 КУоАП, ювелирные изделия изъяты до принятия законного решения".

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