 Адвоката, который вместе с "общественными активистами" вымогал 71 тыс. грн, задержали в Тернополе, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тернопольской области.
За эти деньги злоумышленники обещали не препятствовать в строительстве в областном центре объекта малой архитектурной формы (киоска). В случае непредоставления средств предпринимателю угрожали уничтожением личного имущества.
Продолжается расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст.189 УК Украины (вымогательство по предварительному сговору группой лиц).
Преступление раскрыто совместно с работниками Тернопольского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
ну что сказать? в ногу со временем