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 Адвоката, который вместе с "общественными активистами" вымогал 71 тыс. грн, задержали в Тернополе, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Прокуратурой Тернопольской области осуществлено задержание адвоката-бывшего сотрудника полиции, который вместе с двумя общественными активистами требовал у тернопольского предпринимателя 71 тыс. грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тернопольской области.

Адвоката, который вместе с общественными активистами вымогал 71 тыс. грн, задержали в Тернополе, - прокуратура 01

За эти деньги злоумышленники обещали не препятствовать в строительстве в областном центре объекта малой архитектурной формы (киоска). В случае непредоставления средств предпринимателю угрожали уничтожением личного имущества.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Следователь полиции и адвокат задержаны на Киевщине за получение 2,2 тыс. долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

Адвоката, который вместе с общественными активистами вымогал 71 тыс. грн, задержали в Тернополе, - прокуратура 02
Адвоката, который вместе с общественными активистами вымогал 71 тыс. грн, задержали в Тернополе, - прокуратура 03

Продолжается расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст.189 УК Украины (вымогательство по предварительному сговору группой лиц).

Читайте: На Волыни задержанному на взятке прокурору объявили о подозрении, - СБУ

Преступление раскрыто совместно с работниками Тернопольского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3047788
 
 
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Патріотів нищать! Пазор шикаладнаму баригє-є-є-є-є!
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адвокат, бывший коп и дружинники... вымогали у предпринимателя
ну что сказать? в ногу со временем
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАдвоката, который вместе с "общественными активистами" вымогал 71 тыс. грн, задержали в Тернополе, - прокуратура. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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