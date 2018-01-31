 Адвоката, который вместе с "общественными активистами" вымогал 71 тыс. грн, задержали в Тернополе, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тернопольской области.

За эти деньги злоумышленники обещали не препятствовать в строительстве в областном центре объекта малой архитектурной формы (киоска). В случае непредоставления средств предпринимателю угрожали уничтожением личного имущества.

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Продолжается расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст.189 УК Украины (вымогательство по предварительному сговору группой лиц).

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Преступление раскрыто совместно с работниками Тернопольского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.