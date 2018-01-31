 Каденюк был легендой украинско-американского космического сотрудничества, - посольство США. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter-аккаунт посольства США.

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"Мы глубоко опечалены этой огромной потерей. Леонид Каденюк был легендой украинско-американского космического сотрудничества и сегодня мы скорбим вместе со всей Украиной", - говорится в сообщении.

Также в посольстве напомнили высказывание Каденюка - "Вселенная - неисчерпаемый источник знаний, так необходимых для сохранения и прогресса земной цивилизации".

Как сообщалось ранее, первый и единственный украинский космонавт Леонид Каденюк скоропостижно скончался на 68-м году в среду в Киеве, по предварительной информации, от сердечного приступа.

Л.Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы, Хотинского района Черновицкой области в семье сельских учителей. Л.Каденюк в 1995 году был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. После подготовки в NASA, с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском МТКК "Колумбия" миссии STS-87. Во время полета выполнял биологические эксперименты с растениями.