 "Тут ловит МТС": в оккупированном Донецке обозначают места, где есть связь Vodafone. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook.
"Донецк, ХХІ век. Переговорный пункт под открытым небом. Тут ловит МТС", - сообщает журналист и публикует фото.
Читайте также: Оккупанты предлагают Vodafone незаконно пустить связь на оккупированный Донбасс через Россию
Жители оккупированного Донецка столпились возле торгового комплекса, чтобы поговорить по телефону.
Читайте также: Из-за отключения Vodafone оккупантов на Донбассе проклинают тысячи людей, - российский пропагандист Бабицкий
Вместе с тем, один из комментаров под постом Казанского опубликовал записи жителя оккупированного Донецка Александра Николаевича, который заявляет, что тысячи дончан готовы выйти на митинг против отключения мобильной связи в городе.
Смотрите также: Жители ОРДО ездят к линии разграничения, чтобы поговорить по мобильному, - Новости Донбасса. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
Источник: https://censor.net.ua/p3047766
да угомонитесь ...начали уже тарелки спутниковой телефонии по дыынэру развешивать..
причем - позвонить может каждый,совершенно бесплатно - как входящие,так и выходящие..
Тогда карантин снимать рано - еще не выздоровели