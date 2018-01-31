 "Тут ловит МТС": в оккупированном Донецке обозначают места, где есть связь Vodafone. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook.

"Донецк, ХХІ век. Переговорный пункт под открытым небом. Тут ловит МТС", - сообщает журналист и публикует фото.

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Жители оккупированного Донецка столпились возле торгового комплекса, чтобы поговорить по телефону.





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Вместе с тем, один из комментаров под постом Казанского опубликовал записи жителя оккупированного Донецка Александра Николаевича, который заявляет, что тысячи дончан готовы выйти на митинг против отключения мобильной связи в городе.

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