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Все про:Донецк (5898) МТС (13) связь (227) Vodafone (13)

 "Тут ловит МТС": в оккупированном Донецке обозначают места, где есть связь Vodafone. ФОТОрепортаж

В оккупированном Донецке появились таблички, сигнализирующее, где есть мобильная связь оператора Vodafone (бывшего МТС).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook.

Тут ловит МТС: в оккупированном Донецке обозначают места, где есть связь Vodafone 01

"Донецк, ХХІ век. Переговорный пункт под открытым небом. Тут ловит МТС", - сообщает журналист и публикует фото.

Тут ловит МТС: в оккупированном Донецке обозначают места, где есть связь Vodafone 02

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Тут ловит МТС: в оккупированном Донецке обозначают места, где есть связь Vodafone 03
Тут ловит МТС: в оккупированном Донецке обозначают места, где есть связь Vodafone 04

Жители оккупированного Донецка столпились возле торгового комплекса, чтобы поговорить по телефону.


Тут ловит МТС: в оккупированном Донецке обозначают места, где есть связь Vodafone 05

Читайте также: Из-за отключения Vodafone оккупантов на Донбассе проклинают тысячи людей, - российский пропагандист Бабицкий

Вместе с тем, один из комментаров под постом Казанского опубликовал записи жителя оккупированного Донецка Александра Николаевича, который заявляет, что тысячи дончан готовы выйти на митинг против отключения мобильной связи в городе.

Тут ловит МТС: в оккупированном Донецке обозначают места, где есть связь Vodafone 06

Смотрите также: Жители ОРДО ездят к линии разграничения, чтобы поговорить по мобильному, - Новости Донбасса. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Тут ловит МТС: в оккупированном Донецке обозначают места, где есть связь Vodafone 07

Источник: https://censor.net.ua/p3047766
 
 
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Русский мир звали?-Ешьте не заляпайтесь.
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Им в Даунецке нужно рельсы на каждом перекреске повесить, чтобы каждый желающий мог позвонить. Такое вот импортозамещение.
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Тут ловит МТС, а тут колбасу дают - не жизнь , а сказка!
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Радоваться нечему, ещё один повод прикацапленым мразям уехать из своего лугандона и паскудить нормальным людям.
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"тысячи даунчан хотят выйти на демонстрацию............................за подключение МТС", а в остальном "всё хорошо". "Тут ловит МТС": в оккупированном Донецке обозначают места, где есть связь Vodafone - Цензор.НЕТ 1198
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Есть три вопроса .Не к какому ли столбу,что на первом фото, в 2014 привязывали украинцев для издевательств? Что это за супермаркет "сокол" на третьем фото? В Харькове такой же появился,то есть это какой-то донецкий и тут и там.На последнем фото,что за номер на желтом автобусе?.А вообще-то вам дончане не МТС а ремня хорошего по заднице до синих лохмотьев.С..и.
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колись у нас на розвязці був стихійний базар і він дуже заважав банку (зараз ПУМБу) - там добудували торговий комплекс назвали Континент (різний ширпотреб), а все інше винесли на край міста у спальний район Текстильник і базар назвали СОКІЛ. Може зараз знову відкрили його маленький філіал на старому місці. Там транспортна розвязка і людей завжди чимало
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да угомонитесь ...начали уже тарелки спутниковой телефонии по дыынэру развешивать..
причем - позвонить может каждый,совершенно бесплатно - как входящие,так и выходящие..
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вот за это боролась "молодая динамично развивающаяся республика)
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Нічого дивного..................... у нас на Сумщині ще з літа проблеми із цим "водафоном".
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то есть отсутствие МТС ЕДИНСТВЕННОЕ что их не устраивает ????
Тогда карантин снимать рано - еще не выздоровели
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А я не понял, почему на курсах валют сначала доллар, потом гейевро, а аж потом рубль и почему там гривна?
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Тююю...куйло с одной стороны ввёл, а с другой забыл, ахахаха, даунчане, думали как в у крысчан будет?
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Помню в 90-е, на подъезде в Донецку стоял знак "Зона UMC". В пору их откопать и заново поставить.
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Весело в них там. Не життя, а постійні квести.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Тут ловит МТС": в оккупированном Донецке обозначают места, где есть связь Vodafone. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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