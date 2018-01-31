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 Налоговой милицией направлен в суд обвинительный акт в отношении двух организаторов подпольного цеха по производству алкоголя. ФОТОрепортаж

Главным управлением ГФС в Киеве направлены в суд материалы дела в отношении двух киевлян – отца и сына, которые обвиняются в организации подпольного цеха.

Как передает Цензор.НЕТ, в рамках расследования уголовного производства, при обыске в складском помещении на территории г. Киев был обнаружен подпольный цех по изготовлению алкогольных напитков, в котором находилось 35 тысяч литров готовой продукции, упакованной в "Bag in Box" без марок акцизного налога, 4,2 тысячи литров спирта, упаковочные материалы (картонные коробки) в количестве 701 шт. и оборудование для массового производства.

Оба фигуранта обвиняются в незаконном изготовлении алкогольных напитков с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство таких товаров, совершенном организованной группой лиц (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 УК Украины).

Материалы по еще четырем участникам этой преступной группы были направлены в суд ранее.

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Налоговой милицией направлен в суд обвинительный акт в отношении двух организаторов подпольного цеха по производству алкоголя 01
Налоговой милицией направлен в суд обвинительный акт в отношении двух организаторов подпольного цеха по производству алкоголя 02

Источник: https://censor.net.ua/p3047750
 
 
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нада же - у нас сплошь поддельный алкоголь!!!
а почти никаво не находят - вывод - крыша - потому нам завозят пустые бутылки!!! Податкова міліція направила до суду обвинувальний акт щодо двох організаторів підпільного цеху з виробництва алкоголю - Цензор.НЕТ 3078
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