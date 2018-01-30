 В Киеве задержана группа торговцев наркотиками из восьми человек. Изъято "зелья" на миллион гривен, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции Киева.

Как рассказал начальник управления противодействия наркопреступности Александр Сахно, задержали наркоторговцев в ходе реализации оперативной информации о незаконном сбыта наркотических веществ в Киеве и Киевской области работники управления противодействия наркопреступности совместно с правоохранителями Подольского управления полиции. Полицейские провели у фигурантов 15 санкционированных обысков.

"Во время проведения процессуальных действий в восьми задержанных по местам их проживания мы обнаружили и изъяли фасовочные пакеты, электронные весы, 100 граммов кокаина, 150 граммов амфетамина, 200 граммов марихуаны, 250 штук экстазе, а также 40 патронов различного калибра, гранату Ф-1 , два пистолета и денежные средства в национальной и иностранной валюте, полученные от продажи наркотиков ", - сообщил Александр Сахно.

Общая стоимость изъятых запрещенных веществ на "черном" рынке составляет более миллиона гривен.

"В преступную группировку входила 29-летняя киевлянка и семь жителей Киева и области, которые ранее имели проблемы с законом за совершение разбойного нападения и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков", - добавил он.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Семь соучастников преступной группировки задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Наркосбытчикам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества".

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