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Все про:Киев (15262) наркотики (1232) Нацполиция (6807)

 В Киеве задержана группа торговцев наркотиками из восьми человек. Изъято "зелья" на миллион гривен, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В состав преступной группировки входило восемь человек, которые сбывали запрещенные вещества на территории столицы и области. У фигурантов изъяли кокаин, амфетамин, экстази на сумму более миллиона гривен, а также гранату, два пистолета и патроны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции Киева. 

Как рассказал начальник управления противодействия наркопреступности Александр Сахно, задержали наркоторговцев в ходе реализации оперативной информации о незаконном сбыта наркотических веществ в Киеве и Киевской области работники управления противодействия наркопреступности совместно с правоохранителями Подольского управления полиции. Полицейские провели у фигурантов 15 санкционированных обысков.

"Во время проведения процессуальных действий в восьми задержанных по местам их проживания мы обнаружили и изъяли фасовочные пакеты, электронные весы, 100 граммов кокаина, 150 граммов амфетамина, 200 граммов марихуаны, 250 штук экстазе, а также 40 патронов различного калибра, гранату Ф-1 , два пистолета и денежные средства в национальной и иностранной валюте, полученные от продажи наркотиков ", - сообщил Александр Сахно.

Общая стоимость изъятых запрещенных веществ на "черном" рынке составляет более миллиона гривен.

"В преступную группировку входила 29-летняя киевлянка и семь жителей Киева и области, которые ранее имели проблемы с законом за совершение разбойного нападения и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков", - добавил он.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Семь соучастников преступной группировки задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Наркосбытчикам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества".

Также читайте: "За 2017 год Нацполиция изъяла более четырех тонн наркотических средств", - Кихтенко

В Киеве задержана группа торговцев наркотиками из восьми человек. Изъято зелья на миллион гривен, - Нацполиция 01
В Киеве задержана группа торговцев наркотиками из восьми человек. Изъято зелья на миллион гривен, - Нацполиция 02
В Киеве задержана группа торговцев наркотиками из восьми человек. Изъято зелья на миллион гривен, - Нацполиция 03
В Киеве задержана группа торговцев наркотиками из восьми человек. Изъято зелья на миллион гривен, - Нацполиция 04

Источник: https://censor.net.ua/p3047569
 
 
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на сумму более миллиона гривен

пенсионерам раздайте
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Браво... Пенсионерам терять уже точно нечего, рассудка и того давно уже нет.
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Не подскажешь ли значение термина "порохобот"?
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Якіж ви москалі тупі, навіть кацап вірно нездатні написати...
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Йв, йа, натюрліх))) Москаль, що завсвоїв гугл-перекладач, у ту ж мить звинувачує українця, що він є москаль) Пробзділось щось у датському князівстві....
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завсвоїв? У Києві затримано групу торговців наркотиками з восьми осіб. Вилучено "зілля" на мільйон гривень, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 90

іштенем, іштенем, йди до пічи тупий моцкалю.
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То есть ты обвиняешь гельминтов в наркотрафике? Москалик, и на какой помойке ты нашел свой мосх?
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Миллион грн на восьмерых? Чо-то хилые наркоторгаши пошли... у них тоже кризис?
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вот а если "хлопнуть" баріг- то кто может помочь?
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А ЧТО ТАМ В ОДЕССЕ !!!??? С ПАКИСТАНА ИДЁТ !!!???
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Киеве задержана группа торговцев наркотиками из восьми человек. Изъято "зелья" на миллион гривен, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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