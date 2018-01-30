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 Политика Украины
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Все про:Италия (767) ОБСЕ (2978) Порошенко (14217) Донбасс (15344) Альфано (1)

 Порошенко и Альфано обсудили приоритетные вопросы украинско-итальянского взаимодействия и ситуацию на Донбассе. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики, Действующим председателем ОБСЕ Анджелино Альфано.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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Глава Украинского государства поздравил Италию с началом председательства в ОБСЕ и поблагодарил за включение вопроса урегулирования ситуации в Донбассе в приоритеты своей работы. Было отдельно привлечено внимание на дальнейшее ухудшение ситуации с правами человека на территории оккупированного Крыма.

Порошенко и Альфано обсудили приоритетные вопросы украинско-итальянского взаимодействия и ситуацию на Донбассе 01

Президент Украины проинформировал итальянского собеседника о ситуации в Донбассе и приветствовал решение Анджелино Альфано посетить этот регион, который страдает от российской агрессии, 31 января 2018 года.

Собеседники также обсудили приоритетные вопросы двустороннего взаимодействия. Глава внешнеполитического ведомства Италии приветсвовал активизацию итальянского бизнеса в Украине в результате улучшения инвестиционного климата вследствии проведения успешных реформ.

Порошенко и Альфано обсудили приоритетные вопросы украинско-итальянского взаимодействия и ситуацию на Донбассе 02

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Глава украинского государства поблагодарил представителя Италии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности за соавторство соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Источник: https://censor.net.ua/p3047568
 
 
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Без такого співробітництва в України немає майбутнього.
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такого ?Киев прекратил подачу воды в так называемую ЛНР с Петровского водозабора.Об этом сообщают СМИ сепаратистов.По данным руководства предприятия "Лугансквода" - прекращение водоснабжения произошло без предупреждения."Сегодня, 30 января, в 12.10 по московскому времени без предупреждения была прекращена подача воды с Петровской насосной станции Попаснянского водоканала, расположенной на подконтрольной Украине территории", - заявили на предприятии.

В "Луганскводе" напомнили, что это уже "далеко не первое внезапное отключение" и, как и в предыдущие разы, без водоснабжения временно остались села Приветное, Обозное, Веселая Гора Славяносербского района.

Ранее директор "Лугансквода" Александр Авершин заявлял, что ЛНР якобы не имеет долгов перед Украиной за поставленную воду.
...
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Рехверендум проводили? Нехай тепер п"ють сечу. (Москаль)
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та хоч ЙУХ у ХУЙЛА сосуть ...але ж яка така с...ка туди ту воду поставляє ...невже вороги БУДКИ ?
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Хоть бы не спросил, где этот нищеброд итальянский отдыхал
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Ринат Амедов - это вряд ли пройдет с итальянскими мафиози.... Скорее наоборот - смотрел куда свои денежки можно пристроить.... Все крупные воры бывшего совка имеют в Италии запасные аэродромы...
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Мне кажется или итальянцы смотрят на Кокорина как на лайно?
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...Киев прекратил подачу воды в так называемую ЛНР с Петровского водозабора.Об этом сообщают СМИ сепаратистов.По данным руководства предприятия "Лугансквода" - прекращение водоснабжения произошло без предупреждения."Сегодня, 30 января, в 12.10 по московскому времени без предупреждения была прекращена подача воды с Петровской насосной станции Попаснянского водоканала, расположенной на подконтрольной Украине территории", - заявили на предприятии.

В "Луганскводе" напомнили, что это уже "далеко не первое внезапное отключение" и, как и в предыдущие разы, без водоснабжения временно остались села Приветное, Обозное, Веселая Гора Славяносербского района.

Ранее директор "Лугансквода" Александр Авершин заявлял, что ЛНР якобы не имеет долгов перед Украиной за поставленную воду.
...
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зря прекратили подачу воды, лучше бы туда цианистого калию добавляли пару тонн в месяц
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Встречи... встречи...
А толку?
Такое чувство, что порох с ними встречается, чтобы просто попиз...ть!
И для сюжета в СМИ...
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Толку? Санкции, безвиз, поддержка реформ, поставки вооружений, поставки оборудования, поддержка в нормандском формате, поддержка резолюций в ООН. Или ты думал это за твои красивые глазки нам упало?
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Петя Мальдивский, всем похер с кем ты встречаешься, главное что ты не показал никаких результатов в борьбе с коррупцией. Ты и есть коррупция.
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Была введена система торгов Prozorro, была проведена децентрализация, введено электронное декларирование, конкурс судий, НАБУ. Ну, ваапче никаких результатов не дало. Как же задолбали эти "умники", падкие до запоребриковой пропаганды.
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Порошенко и Альфано обсудили приоритетные вопросы украинско-итальянского взаимодействия и ситуацию на Донбассе - Цензор.НЕТ 2774
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мені до душі "чілійський" ...але де ж його українського Піночета взяти ...якщо навколо одні живущиепоновому тварі ...
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Он ездил к макаронникам договориться о возврате к ним авакяна, бо вже той настопиздив
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Хто їздив? Це макаронник приїхав до Києва, єслі чо.
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ТОЛЬКО ЕСЛИ ПРОТИВ НЕ ОККУПИРОВАННОГО НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ ПОЙДУТ ИНОСТРАННЫЕ СОЛДАТЫ !!! ПИНЯЙТЕ НА СЕБЯ !! УКРАИНЦЫ УЖЕ ВО ВСЕ СТРАНАХ )))
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко и Альфано обсудили приоритетные вопросы украинско-итальянского взаимодействия и ситуацию на Донбассе. ФОТО
 
 
 
 
 
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