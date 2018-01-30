 Порошенко и Альфано обсудили приоритетные вопросы украинско-итальянского взаимодействия и ситуацию на Донбассе. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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Глава Украинского государства поздравил Италию с началом председательства в ОБСЕ и поблагодарил за включение вопроса урегулирования ситуации в Донбассе в приоритеты своей работы. Было отдельно привлечено внимание на дальнейшее ухудшение ситуации с правами человека на территории оккупированного Крыма.

Президент Украины проинформировал итальянского собеседника о ситуации в Донбассе и приветствовал решение Анджелино Альфано посетить этот регион, который страдает от российской агрессии, 31 января 2018 года.

Собеседники также обсудили приоритетные вопросы двустороннего взаимодействия. Глава внешнеполитического ведомства Италии приветсвовал активизацию итальянского бизнеса в Украине в результате улучшения инвестиционного климата вследствии проведения успешных реформ.

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Глава украинского государства поблагодарил представителя Италии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности за соавторство соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.