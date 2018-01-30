 Спасатели второй день тушат пожар на мусорном полигоне в Полтавской области, - ГСЧС. ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

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Спасателям сообщили о возгорании 29 января в 14:50. Пожарные выяснили, что горит мусор на площади 0,02 га.

По состоянию на 12:30 30 января пожарным осталось ликвидировать тление на трех отдельных участках общей площадью около 150 кв. м. Глубина прогаров достигает 1 метра. Задымление несильное, населенным пунктам ничто не угрожает.

Пожар тушит 31 человек, применяя восемь пожарных автомобилей.

"Для бесперебойной подачи воды от реки Коломак проложили рукавную линию протяженностью 1000 метров", - говорится в сообщении.

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