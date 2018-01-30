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Все про:мусор (381) пожар (2986) Полтавщина (401) полигон (173) ГСЧС (1260)

 Спасатели второй день тушат пожар на мусорном полигоне в Полтавской области, - ГСЧС. ФОТО

В с. Макуховка в Полтавской области второй день горит свалка.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

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Спасателям сообщили о возгорании 29 января в 14:50. Пожарные выяснили, что горит мусор на площади 0,02 га.

По состоянию на 12:30 30 января пожарным осталось ликвидировать тление на трех отдельных участках общей площадью около 150 кв. м. Глубина прогаров достигает 1 метра. Задымление несильное, населенным пунктам ничто не угрожает.

Пожар тушит 31 человек, применяя восемь пожарных автомобилей.

"Для бесперебойной подачи воды от реки Коломак проложили рукавную линию протяженностью 1000 метров", - говорится в сообщении.

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Спасатели второй день тушат пожар на мусорном полигоне в Полтавской области, - ГСЧС 01
Спасатели второй день тушат пожар на мусорном полигоне в Полтавской области, - ГСЧС 02
Спасатели второй день тушат пожар на мусорном полигоне в Полтавской области, - ГСЧС 03

Источник: https://censor.net.ua/p3047509
 
 
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надо проверить не обиделся ли порошенко на местную власть,а то бывают после полигоны мусорные горят
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Неужели Валеру Головко хотят сместить? Спасатели второй день тушат пожар на мусорном полигоне в Полтавской области, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7953
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Если за дело берется МАЗ, то потушат.
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Создайте уже наконец то нормальные законы и избавьте от драконовских налогов переработку мусора! И свалки превратятся в объект рейдерских захватов. Это "золотое дно" во всем мире - колоссальный, постоянно пополняемый источник сырья и энергии!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСпасатели второй день тушат пожар на мусорном полигоне в Полтавской области, - ГСЧС. ФОТО
 
 
 
 
 
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