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 Общество, Фоторепортаж
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 С погибшим в зоне АТО воином батальона имени генерала Кульчицкого Мирославом Сливкой простились на Хмельнитчине. ФОТОрепортаж

Старший солдат 1-го батальона оперативного назначения имени генерала Кульчицкого Мирослав Сливка погиб 27 января во время выполнения боевой задачи в зоне Антитеррористической операции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 30 января, в городе Полонное Хмельницкой области состоялось прощание с Мирославом Николаевичем Сливкой (позывной Манах), 1990 года рождения, старшим солдатом 1-го батальона оперативного назначения имени генерала Кульчицкого, который погиб 27 января во время выполнения боевого задания в зоне Антитеррористической операции.

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Мирослав Сливка закончил Житомирский национально-экологический универститет в 2012 году. Добровольцем ушел на фронт, а в апреле 2016 года подписал контракт.

У погибшего остались мать, сестра и брат.

С погибшим в зоне АТО воином батальона имени генерала Кульчицкого Мирославом Сливкой простились на Хмельнитчине 01
С погибшим в зоне АТО воином батальона имени генерала Кульчицкого Мирославом Сливкой простились на Хмельнитчине 02
С погибшим в зоне АТО воином батальона имени генерала Кульчицкого Мирославом Сливкой простились на Хмельнитчине 03
С погибшим в зоне АТО воином батальона имени генерала Кульчицкого Мирославом Сливкой простились на Хмельнитчине 04
С погибшим в зоне АТО воином батальона имени генерала Кульчицкого Мирославом Сливкой простились на Хмельнитчине 05
С погибшим в зоне АТО воином батальона имени генерала Кульчицкого Мирославом Сливкой простились на Хмельнитчине 06

Фото: vsim.ua.

Источник: https://censor.net.ua/p3047496
 
 
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Цензор.НЕТФотоОбществоС погибшим в зоне АТО воином батальона имени генерала Кульчицкого Мирославом Сливкой простились на Хмельнитчине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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