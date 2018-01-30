 С погибшим в зоне АТО воином батальона имени генерала Кульчицкого Мирославом Сливкой простились на Хмельнитчине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 30 января, в городе Полонное Хмельницкой области состоялось прощание с Мирославом Николаевичем Сливкой (позывной Манах), 1990 года рождения, старшим солдатом 1-го батальона оперативного назначения имени генерала Кульчицкого, который погиб 27 января во время выполнения боевого задания в зоне Антитеррористической операции.

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Мирослав Сливка закончил Житомирский национально-экологический универститет в 2012 году. Добровольцем ушел на фронт, а в апреле 2016 года подписал контракт.

У погибшего остались мать, сестра и брат.













Фото: vsim.ua.