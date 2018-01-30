 Российский беспилотник "Орлан-10" собран из импортных комплектующих, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал группы InformNapalm.
Волонтеры команды "Армия SOS" эксклюзивно предоставили InformNapalm отчет, в котором описали комплектующие российского БПЛА "Орлан-10" (бортовой №10332), упавшего 6 ноября 2016 года в районе населенного пункта Мелекино Первомайского района Донецкой области в акватории Азовского моря. Логи полетов, опубликованные в предыдущем отчете, указывали, что этот БПЛА неоднократно вел разведку украинской территории в интересах российской армии, начиная с операции по захвату Крыма. Также беспилотник проводил разведывательные полеты на Донбассе. Местами запуска БПЛА были точки, расположенные в оккупированном Крыму, а также на военных полигонах РФ в Краснодарском крае и Волгоградской области России.
GPS-трекер
GPS-трекер расположен +100/150 мм. от технологического отсека соединителя крыла. Тип питания: стационарное и от собственного аккумулятора. SIM карта в модуле передачи данных отсутствовала, возможно, трекер прошит под определенные сети. Микросхемы с маркировкой HC4060 2H7A201 и STC 12LE5A32S2 35i производство КНР.
Стартер-генератор
PTN78020 производства американской компании Texas Instruments Incorporated.
Двигатель, модуль зажигания
Двигатель внутреннего сгорания японского производителя SAITO вместе с модулем зажигания 4,8-9В, 500mA.
Полетный контроллер
Выполнен на микросхеме STM32F103 QFP100 франко-итальянского производителя микроэлектроники STMicroelectronics. В качестве датчиков измерения давления используются микросхемы MPXA4115A и MPXV5004DP американской компании Freescale Semiconductor (на данный момент компания принадлежит голландской NXP Semiconductors N.V.). Датчик-компас HMC6352 от американской компании Нoneywell.
Модуль передачи телеметрии
Диапазон передачи данных на частоте 902-928МГц. Управление модулем реализовано на базе микроконтроллера ATxmega256A3 американской компании Microchip. Оконечный передатчик RF3110 немецкого производителя Municom. Приемник DP1205-C915 немецкой компании AnyLink с наклейкой российского дистрибьютора ImoTech. Антена — 2/3 классический четвертьволновой диполь на 915 МГц, вертикальная поляризация, установлена в хвостовой полости.
GPS-модуль
Реализован на базе GLONASS, GPS и QZSS приемника LEA-6N швейцарской компании u-blox в паре с российским МНП-М7 (который построен на микросхеме ADSP-BF534 американской компании Analog Devices).
"По состоянию на январь 2018 задокументировано 9 фактов потерь этого типа БПЛА в Луганской и Донецкой области. Из них 3 крушения произошли в результате сбоя систем, вызванных работой украинских средств радиоэлектронной борьбы, а 6 раз "Орлан-10" сбивали с помощью стрелкового оружия и ПВО.
Благодаря документам, перехваченным активистами Ukrainian Cyber Alliance у начальника разведки "2го армейского корпуса ЛНР" удалось установить, что в состав расчетов БПЛА входили кадровые российские военнослужащие, а каждый вылет БПЛА сопровождался разведывательным донесением на имя начальника разведки 12-го командования резерва ВС РФ", - сообщают авторы материала.
Русские не могут собрать зубную щетку, не то, что микросхему...
в телефонах и на компах они слежки боятся а тут все чудое и имне тсрашно что за ними подглядывают или отключат дистаницонно
не скрепы а скрепки канцелярские.
О «других русских»
Еще с вечера стало понятно, что утром будет что-то грандиозное. В Марфинке, Новоалексеевке и других селениях Матвеево-Курганского района люди собирались небольшими группками и вполне внушительными толпами, что-то шумно обсуждали, мужики много курили, женщины - плакали и даже громко голосили. Угомонились все за полночь, но с первыми лучами солнца люди выходили из домов и садились в свои автомобили, и многие - на трактора. Их серьезные и торжественные лица говорили о том, что они, наконец, на что-то решились и теперь уже без страха это делают. Автомобили выстроились в колонны и по проселочным дорогам двинулись к автодороге Матвеев Курган - Успенка. По пути к ним присоединялись такие же колонны из соседних селений. Там уже были и грузовики, а потом - откуда-то взялись несколько фур, которые двигались в общем ритме.
Те, кто были на тракторах, разбились по парам и двинулись к границе с Украиной по тропам контрабандистов. Они первыми достигли цели. Пока солнце только начало вставать из-за горизонта, трактора вгрызлись в землю и на объездных стежках стали возникать довольно глубокие траншеи с валами только что вынутой из них земли. За их работой никто не наблюдал, но им этого было не надо. Они точно знали, что и зачем делают.
Тем временем автоколонна уже подошла к пункту перехода, со своей стороны, и стала перестраиваться во всю ширину дороги и обочин. Перед ними дорога была перекрыта грузовиками, которые шли впереди и высыпали на проезжую часть несколько десятков тонн гравия. Внедорожники съезжали с дороги, создавая затор и с обеих сторон дороги.
Потом настал черед фур. Через 50 метров они встали поперек дороги и перегородили ее полностью в несколько десятков слоев. Когда движение замерло, из автомобилей стали выходит люди, неся в руках сумки, рюкзаки и баулы. Уже через час, с обеих сторон дороги стали расти палаточные городки. Кто-то разводил костры и в воздухе поплыл запах чего-то вкусного.
Но не все движение встало намертво. К фурам подъезжали и разворачивались маршрутки. Из них выходили люди из других районов области, с рюкзаками, котелками и спальниками. Они быстро просачивались через импровизированное оцепление и вливались в быстро растущий палаточный городок.
С первого взгляда невозможно было понять, что именно здесь происходит. Для флеш-моба - слишком много людей и техники. Для пикника или праздника - ни время, ни место явно не подходят. Но видно было, что люди располагаются основательно и явно не на один день.
Время от времени большая часть собравшихся подтягивалась к центру импровизированного лагеря и слушала речи своих односельчан и совсем незнакомых людей. Слушали и говорили сами. Как раз эти речи и прояснили ситуацию.
Оказывается, людям надоело смотреть, как мимо их домов идет военная техника в Украину. Они не забыли, в каком шоке были летом 2014 года, когда с их полей по Украине работали все возможные артиллерийские системы. Тогда ситуация застигла их врасплох и они просто не могли поверить в то, что это происходит на самом деле и все - у их домов.
Чуть позже они поняли, что все - всерьез. Они видели, что колонны военных пестрели физиономиями каких-то якутов или бурят, а иногда и горцев. Они понимали, что все эти военные катятся в Украину, чтобы с той стороны убивать соседей, родственников, знакомых и просто- таких же людей, как они сами.
При этом, почти никто из них не знал, что земля, на которой они живут, при совке была обменяна на Крым и всего несколько десятков лет назад они были Украиной. Тем не менее, их речи наполовину состояли из украинских слов, а мягкая «г» указывала на их происхождение.
В какой-то момент люди пришли к выводу, что больше не допустят, чтобы весь этот сброд шел на территорию Украины убивать, грабить и насиловать. За это время они уже прекрасно поняли, что оттуда вывозят «вояки» и до них дошло, что все это кончится, но больше с той стороны не будет ни родственников, ни друзей, потому что они ничего не сделали, чтобы все это остановить. Хотя бы не попытались что-то сделать. Они долго, вполголоса это обсуждали, но, в конце концов, решили, что с них - хватит и теперь они будут блокировать границу до окончания войны…
Все это - абсурд, Кафка. На все 140 млн. жителей РФ не нашлось даже тысячи, чтобы сделать то, что описано выше. Никого! Поэтому, когда кто-то будет рассказывать о «других русских», следует вспомнить описанную выше картину и понять, что именно это мог быть идентификатор их других. Но если все это осталось абсурдом, то там нет других, там все мазаны одним миром и нашей кровью. Просто не стоит этого забывать. Никогда.
http://defence-line.org/2018/01/o-drugix-russkix/
О том, как преднамеренно и систематически разрушалась украинская армия. Заезжими господами, кстати. И догадайтесь, с какой стороны. -- https://petrimazepa.com/troanskii_kon_ili_kak_unictozalas_ukrainskaa_armia
"За годы независимости массово распродавалась украинская военная техника и вооружение. В период с 2005 по 2007 гг. (министр обороны А.Гриценко) было продано 200 танков, 145 ед. БТР и БМП. В период с 2007 по 2009 гг. (министр Ю.Ехануров) танков продано 27 ед., БТР-БМП - 167 ед. Обращает внимание, что за всё время независимости мало кто говорил о необходимости укрепления украинской армии. Зато многие призывали к необходимости продажи «излишнего» военного имущества. К примеру, ещё в октябре 2006 г., выступая на пресс-конференции в Киеве, Арсений Яценюк заявил: «Я бы очень хотел, чтобы Украина продала все танки Грузии, если Грузия готова за них заплатить», а сами танки он назвал «неэффективным оружием». Только в 2007 г. в Грузию было продано 74 танка Т-72, которые во время войны 2008 г. будут уничтожены или же станут трофеями российской армии. После этого Украина перестанет продавать танки Грузии."