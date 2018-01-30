 Российский беспилотник "Орлан-10" собран из импортных комплектующих, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал группы InformNapalm.

Волонтеры команды "Армия SOS" эксклюзивно предоставили InformNapalm отчет, в котором описали комплектующие российского БПЛА "Орлан-10" (бортовой №10332), упавшего 6 ноября 2016 года в районе населенного пункта Мелекино Первомайского района Донецкой области в акватории Азовского моря. Логи полетов, опубликованные в предыдущем отчете, указывали, что этот БПЛА неоднократно вел разведку украинской территории в интересах российской армии, начиная с операции по захвату Крыма. Также беспилотник проводил разведывательные полеты на Донбассе. Местами запуска БПЛА были точки, расположенные в оккупированном Крыму, а также на военных полигонах РФ в Краснодарском крае и Волгоградской области России.

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GPS-трекер

GPS-трекер расположен +100/150 мм. от технологического отсека соединителя крыла. Тип питания: стационарное и от собственного аккумулятора. SIM карта в модуле передачи данных отсутствовала, возможно, трекер прошит под определенные сети. Микросхемы с маркировкой HC4060 2H7A201 и STC 12LE5A32S2 35i производство КНР.







Стартер-генератор

PTN78020 производства американской компании Texas Instruments Incorporated.

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Двигатель, модуль зажигания

Двигатель внутреннего сгорания японского производителя SAITO вместе с модулем зажигания 4,8-9В, 500mA.





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Полетный контроллер

Выполнен на микросхеме STM32F103 QFP100 франко-итальянского производителя микроэлектроники STMicroelectronics. В качестве датчиков измерения давления используются микросхемы MPXA4115A и MPXV5004DP американской компании Freescale Semiconductor (на данный момент компания принадлежит голландской NXP Semiconductors N.V.). Датчик-компас HMC6352 от американской компании Нoneywell.





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Модуль передачи телеметрии

Диапазон передачи данных на частоте 902-928МГц. Управление модулем реализовано на базе микроконтроллера ATxmega256A3 американской компании Microchip. Оконечный передатчик RF3110 немецкого производителя Municom. Приемник DP1205-C915 немецкой компании AnyLink с наклейкой российского дистрибьютора ImoTech. Антена — 2/3 классический четвертьволновой диполь на 915 МГц, вертикальная поляризация, установлена в хвостовой полости.





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GPS-модуль

Реализован на базе GLONASS, GPS и QZSS приемника LEA-6N швейцарской компании u-blox в паре с российским МНП-М7 (который построен на микросхеме ADSP-BF534 американской компании Analog Devices).





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"По состоянию на январь 2018 задокументировано 9 фактов потерь этого типа БПЛА в Луганской и Донецкой области. Из них 3 крушения произошли в результате сбоя систем, вызванных работой украинских средств радиоэлектронной борьбы, а 6 раз "Орлан-10" сбивали с помощью стрелкового оружия и ПВО.

Благодаря документам, перехваченным активистами Ukrainian Cyber Alliance у начальника разведки "2го армейского корпуса ЛНР" удалось установить, что в состав расчетов БПЛА входили кадровые российские военнослужащие, а каждый вылет БПЛА сопровождался разведывательным донесением на имя начальника разведки 12-го командования резерва ВС РФ", - сообщают авторы материала.