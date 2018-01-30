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 Российский беспилотник "Орлан-10" собран из импортных комплектующих, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Многофункциональный беспилотный летательный комплекс российского производства "Орлан-10", который активно используется ВС РФ в боевых действиях против Украины на Донбассе, имеет от российского производителя только корпус и навигационный приемник МНП-М7.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал группы InformNapalm.

Волонтеры команды "Армия SOS" эксклюзивно предоставили InformNapalm отчет, в котором  описали  комплектующие российского БПЛА "Орлан-10" (бортовой №10332), упавшего 6 ноября 2016 года в районе населенного пункта Мелекино Первомайского района Донецкой области в акватории Азовского моря. Логи полетов, опубликованные в предыдущем отчете, указывали, что этот БПЛА неоднократно вел разведку украинской территории в интересах российской армии, начиная с операции по захвату Крыма. Также беспилотник проводил разведывательные полеты на Донбассе. Местами запуска БПЛА были точки, расположенные в оккупированном Крыму, а также на военных полигонах РФ в Краснодарском крае и Волгоградской области России. 

Российский беспилотник Орлан-10 собран из импортных комплектующих, - InformNapalm 01

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GPS-трекер

GPS-трекер расположен +100/150 мм. от технологического отсека соединителя крыла. Тип питания: стационарное и от собственного аккумулятора. SIM карта в модуле передачи данных отсутствовала, возможно, трекер прошит под определенные сети. Микросхемы с маркировкой HC4060 2H7A201 и STC 12LE5A32S2 35i производство КНР.

Российский беспилотник Орлан-10 собран из импортных комплектующих, - InformNapalm 02
Российский беспилотник Орлан-10 собран из импортных комплектующих, - InformNapalm 03
Российский беспилотник Орлан-10 собран из импортных комплектующих, - InformNapalm 04

Стартер-генератор

PTN78020 производства американской компании Texas Instruments Incorporated.

Российский беспилотник Орлан-10 собран из импортных комплектующих, - InformNapalm 05

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Российский беспилотник Орлан-10 собран из импортных комплектующих, - InformNapalm 06
Российский беспилотник Орлан-10 собран из импортных комплектующих, - InformNapalm 07

Двигатель, модуль зажигания

Двигатель внутреннего сгорания японского производителя SAITO вместе с модулем зажигания 4,8-9В, 500mA.

Российский беспилотник Орлан-10 собран из импортных комплектующих, - InformNapalm 08
Российский беспилотник Орлан-10 собран из импортных комплектующих, - InformNapalm 09

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Полетный контроллер

Выполнен на микросхеме STM32F103 QFP100 франко-итальянского производителя микроэлектроники STMicroelectronics. В качестве датчиков измерения давления используются микросхемы MPXA4115A и MPXV5004DP американской компании Freescale Semiconductor (на данный момент компания принадлежит голландской NXP Semiconductors N.V.). Датчик-компас HMC6352 от американской компании Нoneywell.

Российский беспилотник Орлан-10 собран из импортных комплектующих, - InformNapalm 10
Российский беспилотник Орлан-10 собран из импортных комплектующих, - InformNapalm 11

Смотрите также: Прокуратура игнорирует показания и улики, доказывающие причастность диверсанта Агеева к армии РФ, - InformNapalm ФОТО+ВИДЕО

Российский беспилотник Орлан-10 собран из импортных комплектующих, - InformNapalm 12
Российский беспилотник Орлан-10 собран из импортных комплектующих, - InformNapalm 13

Модуль передачи телеметрии

Диапазон передачи данных на частоте 902-928МГц. Управление модулем реализовано на базе микроконтроллера ATxmega256A3 американской компании Microchip. Оконечный передатчик RF3110 немецкого производителя Municom. Приемник DP1205-C915 немецкой компании AnyLink с наклейкой российского дистрибьютора ImoTech. Антена — 2/3 классический четвертьволновой диполь на 915 МГц, вертикальная поляризация, установлена в хвостовой полости.

Российский беспилотник Орлан-10 собран из импортных комплектующих, - InformNapalm 14
Российский беспилотник Орлан-10 собран из импортных комплектующих, - InformNapalm 15

Смотрите также: Российский наемник Соболев из банды "Сомали" обучает российских военнослужащих 7-й в/базы в Абхазии, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

GPS-модуль

Реализован на базе GLONASS, GPS и QZSS приемника LEA-6N швейцарской компании u-blox в паре с российским МНП-М7 (который построен на микросхеме ADSP-BF534 американской компании Analog Devices).

Российский беспилотник Орлан-10 собран из импортных комплектующих, - InformNapalm 16
Российский беспилотник Орлан-10 собран из импортных комплектующих, - InformNapalm 17

Смотрите также: Наемник из РФ Мазепин признался в разжигании войны на Донбассе и подготовке сепаратистов в российских лагерях, - Казанский. ФОТО

"По состоянию на январь 2018 задокументировано 9 фактов потерь этого типа БПЛА в Луганской и Донецкой области. Из них 3 крушения произошли в результате сбоя систем, вызванных работой украинских средств радиоэлектронной борьбы, а 6 раз "Орлан-10" сбивали с помощью стрелкового оружия и ПВО.

Благодаря документам, перехваченным активистами Ukrainian Cyber Alliance у начальника разведки "2го армейского корпуса ЛНР" удалось установить, что в состав расчетов БПЛА входили кадровые российские военнослужащие, а каждый вылет БПЛА сопровождался разведывательным донесением на имя начальника разведки 12-го командования резерва ВС РФ", - сообщают авторы материала.

Источник: https://censor.net.ua/p3047489
 
 
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какое-то ржавое, окисленное, пипец. и сборка - уровня технологий 60-70 х годов 20 века. как оно вообще летает??
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Так наши сбили и он упал в болото, - не катит версия? Хотя... у орков даже топоры летают, один даже Х.йлу подарили.)
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Так якщо зберуть з російських, він літати не буде.
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думаю, что и тут без импорта не обошлось - уверен, что где-то 60% стройматериала "выдали" разные таджики/узбеки и пр. гестарбайтеры
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У них и Сцарь из импортных комплектующих собран. И ботокс импортный и еда, что он ест и питье, что он пьет.
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А може цей БПЛА належав "комусь іншому" ?....................... Российский беспилотник "Орлан-10" собран из импортных комплектующих, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 8728
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чего и следовало ожидать!
Русские не могут собрать зубную щетку, не то, что микросхему...
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Типа в Украине все собирается с отечественних комплектующих..............
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Україна не кричить про своє "вєлічіє". І не претендує на світову першість. Российский беспилотник "Орлан-10" собран из импортных комплектующих, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 7966
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старнно !
в телефонах и на компах они слежки боятся а тут все чудое и имне тсрашно что за ними подглядывают или отключат дистаницонно
не скрепы а скрепки канцелярские.
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anti-colorados
О «других русских»
Российский беспилотник "Орлан-10" собран из импортных комплектующих, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 7449

Еще с вечера стало понятно, что утром будет что-то грандиозное. В Марфинке, Новоалексеевке и других селениях Матвеево-Курганского района люди собирались небольшими группками и вполне внушительными толпами, что-то шумно обсуждали, мужики много курили, женщины - плакали и даже громко голосили. Угомонились все за полночь, но с первыми лучами солнца люди выходили из домов и садились в свои автомобили, и многие - на трактора. Их серьезные и торжественные лица говорили о том, что они, наконец, на что-то решились и теперь уже без страха это делают. Автомобили выстроились в колонны и по проселочным дорогам двинулись к автодороге Матвеев Курган - Успенка. По пути к ним присоединялись такие же колонны из соседних селений. Там уже были и грузовики, а потом - откуда-то взялись несколько фур, которые двигались в общем ритме.
Те, кто были на тракторах, разбились по парам и двинулись к границе с Украиной по тропам контрабандистов. Они первыми достигли цели. Пока солнце только начало вставать из-за горизонта, трактора вгрызлись в землю и на объездных стежках стали возникать довольно глубокие траншеи с валами только что вынутой из них земли. За их работой никто не наблюдал, но им этого было не надо. Они точно знали, что и зачем делают.
Тем временем автоколонна уже подошла к пункту перехода, со своей стороны, и стала перестраиваться во всю ширину дороги и обочин. Перед ними дорога была перекрыта грузовиками, которые шли впереди и высыпали на проезжую часть несколько десятков тонн гравия. Внедорожники съезжали с дороги, создавая затор и с обеих сторон дороги.
Потом настал черед фур. Через 50 метров они встали поперек дороги и перегородили ее полностью в несколько десятков слоев. Когда движение замерло, из автомобилей стали выходит люди, неся в руках сумки, рюкзаки и баулы. Уже через час, с обеих сторон дороги стали расти палаточные городки. Кто-то разводил костры и в воздухе поплыл запах чего-то вкусного.
Но не все движение встало намертво. К фурам подъезжали и разворачивались маршрутки. Из них выходили люди из других районов области, с рюкзаками, котелками и спальниками. Они быстро просачивались через импровизированное оцепление и вливались в быстро растущий палаточный городок.
С первого взгляда невозможно было понять, что именно здесь происходит. Для флеш-моба - слишком много людей и техники. Для пикника или праздника - ни время, ни место явно не подходят. Но видно было, что люди располагаются основательно и явно не на один день.
Время от времени большая часть собравшихся подтягивалась к центру импровизированного лагеря и слушала речи своих односельчан и совсем незнакомых людей. Слушали и говорили сами. Как раз эти речи и прояснили ситуацию.
Оказывается, людям надоело смотреть, как мимо их домов идет военная техника в Украину. Они не забыли, в каком шоке были летом 2014 года, когда с их полей по Украине работали все возможные артиллерийские системы. Тогда ситуация застигла их врасплох и они просто не могли поверить в то, что это происходит на самом деле и все - у их домов.
Чуть позже они поняли, что все - всерьез. Они видели, что колонны военных пестрели физиономиями каких-то якутов или бурят, а иногда и горцев. Они понимали, что все эти военные катятся в Украину, чтобы с той стороны убивать соседей, родственников, знакомых и просто- таких же людей, как они сами.
При этом, почти никто из них не знал, что земля, на которой они живут, при совке была обменяна на Крым и всего несколько десятков лет назад они были Украиной. Тем не менее, их речи наполовину состояли из украинских слов, а мягкая «г» указывала на их происхождение.
В какой-то момент люди пришли к выводу, что больше не допустят, чтобы весь этот сброд шел на территорию Украины убивать, грабить и насиловать. За это время они уже прекрасно поняли, что оттуда вывозят «вояки» и до них дошло, что все это кончится, но больше с той стороны не будет ни родственников, ни друзей, потому что они ничего не сделали, чтобы все это остановить. Хотя бы не попытались что-то сделать. Они долго, вполголоса это обсуждали, но, в конце концов, решили, что с них - хватит и теперь они будут блокировать границу до окончания войны…
Все это - абсурд, Кафка. На все 140 млн. жителей РФ не нашлось даже тысячи, чтобы сделать то, что описано выше. Никого! Поэтому, когда кто-то будет рассказывать о «других русских», следует вспомнить описанную выше картину и понять, что именно это мог быть идентификатор их других. Но если все это осталось абсурдом, то там нет других, там все мазаны одним миром и нашей кровью. Просто не стоит этого забывать. Никогда.
http://defence-line.org/2018/01/o-drugix-russkix/



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Это те, кто звиздел, что они импортозаместились по самые микросхемы? Провести анализ пластика фюзеляжа и крыльев - окажется, что и он импортный, так как не пахнет и не прилипает к подошве обуви. Российский беспилотник "Орлан-10" собран из импортных комплектующих, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 3473
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Российский беспилотник "Орлан-10" собран из импортных комплектующих, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 4140
О том, как преднамеренно и систематически разрушалась украинская армия. Заезжими господами, кстати. И догадайтесь, с какой стороны. -- https://petrimazepa.com/troanskii_kon_ili_kak_unictozalas_ukrainskaa_armia
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Цитата:
"За годы независимости массово распродавалась украинская военная техника и вооружение. В период с 2005 по 2007 гг. (министр обороны А.Гриценко) было продано 200 танков, 145 ед. БТР и БМП. В период с 2007 по 2009 гг. (министр Ю.Ехануров) танков продано 27 ед., БТР-БМП - 167 ед. Обращает внимание, что за всё время независимости мало кто говорил о необходимости укрепления украинской армии. Зато многие призывали к необходимости продажи «излишнего» военного имущества. К примеру, ещё в октябре 2006 г., выступая на пресс-конференции в Киеве, Арсений Яценюк заявил: «Я бы очень хотел, чтобы Украина продала все танки Грузии, если Грузия готова за них заплатить», а сами танки он назвал «неэффективным оружием». Только в 2007 г. в Грузию было продано 74 танка Т-72, которые во время войны 2008 г. будут уничтожены или же станут трофеями российской армии. После этого Украина перестанет продавать танки Грузии."
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"Распродажа достигла своего апогея при В.Януковиче. Всего за время его правления было продано 477 ед. танков (ещё 5 - «подарены») и 330 ед. другой бронетехники (еще 4 «подарены»), 94 самолета и БПЛА, 145 вертолётов, почти 6000 ед. ракетно-артиллерийского вооружения (еще 12 ед. «подарены») и 740 тыс. единиц стрелкового оружия (ещё почти 1300 ед. «подарены»). Многие танки продавались по цене $100 тыс., а в некоторых случаях, по словам С.Пашинского, и того меньше - по $50 тыс., то есть по цене металлолома. «Излишнюю» технику, которую не нашли кому продать (в первую очередь танки Т-64, которые так хорошо покажут себя на войне), предлагалось просто уничтожить. Но утилизация откладывалась - жалко было денег. И тогда деньги согласились любезно предоставить западные демократии в рамках Трастового фонда программы НАТО «Партнёрство во имя мира» (только США выразили готовность выделить $1 млн. на утилизацию украинской военной техники). Утилизацию предполагалось начать уже с весны 2014 г. Весьма показательно, что писали о разоружении тогда и что пишут сейчас. Например, Д.Тымчук в статье «Утилизация Т-64: кто выбивает Украине последние зубы» на СЛЕД.net.ua (июль 2013 г.) писал: «…То, что Запад уже два десятилетия подряд стремится обезоружить Украину - непреложный факт. Однако ранее деятельность упомянутого Трастового фонда НАТО тяжёлых вооружений не касалась и была направлена на уничтожение избыточных боеприпасов, легкого вооружения и стрелкового оружия, а также переносных зенитных ракетных комплексов в Украине…» Практически вся его статья пронизана критикой Запада, и в ней фактически ничего не говорится о России. По словам Тымчука, «НАТО стремится полностью обезоружить Украину и вдобавок к этому лишить её возможности зарабатывать деньги на международном рынке оружия путем поставок модернизированной военной техники». Это сегодня такое говорить не модно. Резко критикуя планы утилизации танков Т-64, он указывает на высокие боевые характеристики данной техники. Цена модернизации одного танка Т-64 составляет 420-460 тыс. долларов, тогда как цена нового «Оплота» - от 2,5 млн. долл. Исходя из этого, Тымчук писал о выгодности продажи танков Т-64БМ «Булат»."
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Ну, такие самолетики раньше в кружках делали. Получается, на нем отсутствовала какая либо аппаратура для разведки или сьемки.
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Китайский ширпотреб основной элемент в космических войсках РФ. Молодцы китайцы.
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зрозуміло, що з отєчєствєнного навозу БПЛА не складеш
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так ведь вообще вся Раша собрана из импортных комплектующих. Ворованных и грабежом добытых, скрепленных враньем и нацистским лозунгом про москву третий рейх, четвертому не бывать. Какие "авторы", такое и "произведение".
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Санкции говорите? Как работали с кацапами так и продолжают работать, санкции это лишь пиар, реальные проблемы у кацапов были когда нефть стоила по 30долларов за бочку.
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Ну народ, а вы че думали что их в Якутии лепят? У кацапов либо чужое, либо якутское.
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И это не удивительно. Мокшанским утыркам производство высоких технологий не по уму... Все эти комплектующие продаются в свободном доступе в хоббийных интернет магазинах и площадках.
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Пете надо не паспорта ихтамнетов демонстрировать за границей, а вот это показать немцам, итальянцам, американцам, французам.Китайцам пофиг.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажРоссийский беспилотник "Орлан-10" собран из импортных комплектующих, - InformNapalm. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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