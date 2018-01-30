 Тяжело раненного в Одессе капитана полиции Литвинюка удалось спасти благодаря титаническим усилиям врачей, - заммэра Котляр. ФОТО

Об этом сообщил в Facebook вице-мэр Одессы Андрей Котляр, передает Цензор.НЕТ.

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"Множественные огнестрельные ранения грудной клетки и живота. Правосторонний гемоторакс. Ранение печени. Ранение тонкой кишки. Гематома забрюшинного пространства слева. Кровотечение в брюшную полость. Сквозное огнестрельное ранение левого предплечья. Геморрагический шок 4 степени… Просматривая этот список, трудно представить, что это диагноз одного человека. Однако именно в таком состоянии в операционный блок ГКБ №1 поступил Дмитрий Литвинюк - оперуполномоченный капитан Приморского отдела полиции, который пострадал в результате стрельбы на Новосельского", - написал чиновник.

Состояние Дмитрия оценивается специалистами как стабильное, но для этого медикам больницы понадобилось приложить титанические усилия.

"За эти 10 дней восемь врачей провели первичную хирургическую обработку ран грудной клетки и ревизию, дренаж плевральной полости, лапаротомию, резекцию участка тонкой кишки, анастамоз бок в бок, ушивание раны печени, дренаж брюшной полости и подпеченочного пространства, первичную хирургическую обработку ран левого предплечья и наложение аппарата внешней фиксации костей левого предплечья. Только на четвертые сутки удалось удалить пулю из правой надключичной области, а на следующий день еще одну пулю удалили из переднего отдела грудины", - рассказал Котляр.

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Напомним, во время перестрелки с преступником в центре Одессы были ранены трое полицейских. Преступник был ликвидирован. Перестрелка произошла во время работы участкового и оперативника, разыскивавших скрывшегося от следствия за правонарушение по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины. Как стало известно позже, от полученных ран в больнице скончался офицер полиции Сергей Пригарин.