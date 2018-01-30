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 Тяжело раненного в Одессе капитана полиции Литвинюка удалось спасти благодаря титаническим усилиям врачей, - заммэра Котляр. ФОТО

Оперуполномоченного Приморского отдела полиции Дмитрия Литвинюка, который получил множественные ранения во время перестрелки на Новосельского, перевели из реанимации в хирургическое отделение Еврейской больницы.

Об этом сообщил в Facebook вице-мэр Одессы Андрей Котляр, передает Цензор.НЕТ.

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"Множественные огнестрельные ранения грудной клетки и живота. Правосторонний гемоторакс. Ранение печени. Ранение тонкой кишки. Гематома забрюшинного пространства слева. Кровотечение в брюшную полость. Сквозное огнестрельное ранение левого предплечья. Геморрагический шок 4 степени… Просматривая этот список, трудно представить, что это диагноз одного человека. Однако именно в таком состоянии в операционный блок ГКБ №1 поступил Дмитрий Литвинюк - оперуполномоченный капитан Приморского отдела полиции, который пострадал в результате стрельбы на Новосельского", - написал чиновник.

Состояние Дмитрия оценивается специалистами как стабильное, но для этого медикам больницы понадобилось приложить титанические усилия.

"За эти 10 дней восемь врачей провели первичную хирургическую обработку ран грудной клетки и ревизию, дренаж плевральной полости, лапаротомию, резекцию участка тонкой кишки, анастамоз бок в бок, ушивание раны печени, дренаж брюшной полости и подпеченочного пространства, первичную хирургическую обработку ран левого предплечья и наложение аппарата внешней фиксации костей левого предплечья. Только на четвертые сутки удалось удалить пулю из правой надключичной области, а на следующий день еще одну пулю удалили из переднего отдела грудины", - рассказал Котляр.

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Тяжело раненного в Одессе капитана полиции Литвинюка удалось спасти благодаря титаническим усилиям врачей, - заммэра Котляр 01
Тяжело раненного в Одессе капитана полиции Литвинюка удалось спасти благодаря титаническим усилиям врачей, - заммэра Котляр 02

Напомним, во время перестрелки с преступником в центре Одессы были ранены трое полицейских. Преступник был ликвидирован. Перестрелка произошла во время работы участкового и оперативника, разыскивавших скрывшегося от следствия за правонарушение по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины. Как стало известно позже, от полученных ран в больнице скончался офицер полиции Сергей Пригарин.

Тяжело раненного в Одессе капитана полиции Литвинюка удалось спасти благодаря титаническим усилиям врачей, - заммэра Котляр 03

Источник: https://censor.net.ua/p3047479
 
 
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Это хорошо. Ты скажи где труханов? Он уже 10 отпуск берет.походу труха в бега подался.
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Что за пули такие хитрые? Кто-то может разъяснить?
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Похоже на " жакан " охотничий , скорее всего самопал .
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Найскорішого одужання і велика подяка лікарям!
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Убийца стрелял из пистолета-пулемёта кустарного изготовления, но патроны вряд-ли были самодельными. Пуля напоминает 9 мм российскую под патрон для ПМ с повышенными бронебойными свойствами.
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Заммэра, заметьте , говорит, патамушта мэра - то нету- сбежал. Уже в 'отпуске' больше месяца, а в это время набушники его ждут с распростертыми объятиями и пятью делами на предмет коррупции.
А все началось ещё тогда, когда были сфальсифицированы выборы мэра в Одессе . Это и стало изначальной причиной гибели и ранения полицейских, так как Одесса кишит всевозможными вооруженными сепаратистами именно благодаря благосклонному отношению к ним мэра труханова.
Судьбу города решили фальсификации, благосклонное отношение к труханову банковой и поддержка электората с посёлка Котовского , где труханов построил несколько детских площадок, сделанных из гнутых труб.
Если этих 'одесситов' спросить , кто такой Давид Ойстрах, Иван и Юрий Липы , Святослав Рихтер вам ответят правильно никто или один из 20 ти.
При этом их кумиры, переодевшиеся бандиты, проживают уже в Лондоне или имеют несколько паспортов, как труханов и при этом выжимают из города последние соки.Превратили жемчужину у моря в руины , заставленные мафами. Но им по фигу город. И мафы тоже им нравятся.
Я уже сомневаюсь иногда , сколько нас реально проживает украинских одесситов в городе, любящих Одессу.
Было бы иначе, то труханова бы давно уже выгнали ср- ной метлой из города. Почистили бы город от ваты. Может, и этой перестрелки бы не было.
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"Свято место пусто не бывает".К сожалению естественная убыль и эмиграция.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТяжело раненного в Одессе капитана полиции Литвинюка удалось спасти благодаря титаническим усилиям врачей, - заммэра Котляр. ФОТО
 
 
 
 
 
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