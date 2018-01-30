 Тяжело раненного в Одессе капитана полиции Литвинюка удалось спасти благодаря титаническим усилиям врачей, - заммэра Котляр. ФОТО

Об этом сообщил в Facebook вице-мэр Одессы Андрей Котляр, передает Цензор.НЕТ.
"Множественные огнестрельные ранения грудной клетки и живота. Правосторонний гемоторакс. Ранение печени. Ранение тонкой кишки. Гематома забрюшинного пространства слева. Кровотечение в брюшную полость. Сквозное огнестрельное ранение левого предплечья. Геморрагический шок 4 степени… Просматривая этот список, трудно представить, что это диагноз одного человека. Однако именно в таком состоянии в операционный блок ГКБ №1 поступил Дмитрий Литвинюк - оперуполномоченный капитан Приморского отдела полиции, который пострадал в результате стрельбы на Новосельского", - написал чиновник.
Состояние Дмитрия оценивается специалистами как стабильное, но для этого медикам больницы понадобилось приложить титанические усилия.
"За эти 10 дней восемь врачей провели первичную хирургическую обработку ран грудной клетки и ревизию, дренаж плевральной полости, лапаротомию, резекцию участка тонкой кишки, анастамоз бок в бок, ушивание раны печени, дренаж брюшной полости и подпеченочного пространства, первичную хирургическую обработку ран левого предплечья и наложение аппарата внешней фиксации костей левого предплечья. Только на четвертые сутки удалось удалить пулю из правой надключичной области, а на следующий день еще одну пулю удалили из переднего отдела грудины", - рассказал Котляр.
Напомним, во время перестрелки с преступником в центре Одессы были ранены трое полицейских. Преступник был ликвидирован. Перестрелка произошла во время работы участкового и оперативника, разыскивавших скрывшегося от следствия за правонарушение по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины. Как стало известно позже, от полученных ран в больнице скончался офицер полиции Сергей Пригарин.
А все началось ещё тогда, когда были сфальсифицированы выборы мэра в Одессе . Это и стало изначальной причиной гибели и ранения полицейских, так как Одесса кишит всевозможными вооруженными сепаратистами именно благодаря благосклонному отношению к ним мэра труханова.
Судьбу города решили фальсификации, благосклонное отношение к труханову банковой и поддержка электората с посёлка Котовского , где труханов построил несколько детских площадок, сделанных из гнутых труб.
Если этих 'одесситов' спросить , кто такой Давид Ойстрах, Иван и Юрий Липы , Святослав Рихтер вам ответят правильно никто или один из 20 ти.
При этом их кумиры, переодевшиеся бандиты, проживают уже в Лондоне или имеют несколько паспортов, как труханов и при этом выжимают из города последние соки.Превратили жемчужину у моря в руины , заставленные мафами. Но им по фигу город. И мафы тоже им нравятся.
Я уже сомневаюсь иногда , сколько нас реально проживает украинских одесситов в городе, любящих Одессу.
Было бы иначе, то труханова бы давно уже выгнали ср- ной метлой из города. Почистили бы город от ваты. Может, и этой перестрелки бы не было.