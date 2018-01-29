EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  1492  3
Все про:сигареты (480) ГФС (2389)

 Задержана крупная партия российских сигарет, которые незаконно пытались ввезти в Украину, - ГФС. ФОТОрепортаж

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве совместно с Департаментами организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия ГФС была задержана крупная партия сигарет производства РФ, которую пытались ввезти в Украину вне таможенного контроля.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.204 УК Украины, в Киеве налоговой милицией была изъята партия сигарет, которые продавались через сеть Интернет. Правоохранители установили, что организацией поставок и сбытом занимается преступная группа, которая также наладила поставки и сбыт фальсифицированного алкоголя.  

Как сообщили Цензор.НЕТ сегодня в ГФС, одну из фур, в которой находились сигареты, задержали при въезде в Украину, в таможенном пункте пропуска "Новые Яриловичи". Согласно сопроводительным документам груз следовал через Украину и Республику Беларусь транзитом в Европу. И везли дрожжи. За паллетами с дрожжами и были спрятаны короба с сигаретами. На табачных изделиях, стоимость которых составляет около 8 миллионов гривен, не было марок акцизного налога.

Сигареты изъяты и переданы на ответственное хранение. Следственные действия продолжаются.

Также смотрите: Беларус пытался вывезти в Чехию 140 тысяч пачек сигарет в тайнике, - ГФС. ФОТОрепортаж

Задержана крупная партия российских сигарет, которые незаконно пытались ввезти в Украину, - ГФС 01
Задержана крупная партия российских сигарет, которые незаконно пытались ввезти в Украину, - ГФС 02
Задержана крупная партия российских сигарет, которые незаконно пытались ввезти в Украину, - ГФС 03

Также смотрите: Налоговики на Донетчине изъяли партию сигарет стоимостью около 9 млн гривен. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3047342
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Glenn A. Rathn 🇺🇦‏ @GlennARathn

Прощай бабло!:
"Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия "БССР" Леонид Маринич заявил, что страна уменьшит экспортные поставки продукции в Россию"
(Завялі кокоси і пєрєстала ловіться тігровая крєвєтка в Малих Єбєнях)

Майже 100 річне чекістське шоу "БССР" і "бєлоруси" завершується.
 показать весь комментарий
 
 
і похвастатись нічим, лише цигарками.
 показать весь комментарий
 
Marble из рашки такая же хрень как и водка. Толи у нас Marble на Закарпатье делают!
PS: Бросайте курить, кому сложно - переходите на vape.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗадержана крупная партия российских сигарет, которые незаконно пытались ввезти в Украину, - ГФС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх