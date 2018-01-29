 Задержана крупная партия российских сигарет, которые незаконно пытались ввезти в Украину, - ГФС. ФОТОрепортаж

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.204 УК Украины, в Киеве налоговой милицией была изъята партия сигарет, которые продавались через сеть Интернет. Правоохранители установили, что организацией поставок и сбытом занимается преступная группа, которая также наладила поставки и сбыт фальсифицированного алкоголя.

Как сообщили Цензор.НЕТ сегодня в ГФС, одну из фур, в которой находились сигареты, задержали при въезде в Украину, в таможенном пункте пропуска "Новые Яриловичи". Согласно сопроводительным документам груз следовал через Украину и Республику Беларусь транзитом в Европу. И везли дрожжи. За паллетами с дрожжами и были спрятаны короба с сигаретами. На табачных изделиях, стоимость которых составляет около 8 миллионов гривен, не было марок акцизного налога.

Сигареты изъяты и переданы на ответственное хранение. Следственные действия продолжаются.

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