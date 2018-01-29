EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Общество
  3609  147
Все про:Киев (15253) Круты (73) националисты (317) Богачук Олег (457)

 Националисты прошли факельным шествием по центру Киева в честь столетия боя под Крутами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

29 января 2018 года националисты прошли факельным шествием в центре Киева в честь столетия битвы под Крутами.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

После реконструкции боя под заводом "Арсенал" на киевском печерске прошел традиционный факельный марш от Арсенальной площади до Аскольдовой могилы,  посвященный героям Крут.

Также смотрите: В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод "Арсенал". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Также смотрите: Порошенко вместе с супругой почтили память Героев Крут. ФОТОрепортаж

Также читайте: "Они боролись, чтобы мы победили", - Порошенко и Гройсман обратились к гражданам Украины по случаю Дня памяти Героев Крут

Националисты прошли факельным шествием по центру Киева в честь столетия боя под Крутами 01
Националисты прошли факельным шествием по центру Киева в честь столетия боя под Крутами 02
Националисты прошли факельным шествием по центру Киева в честь столетия боя под Крутами 03
Националисты прошли факельным шествием по центру Киева в честь столетия боя под Крутами 04
Националисты прошли факельным шествием по центру Киева в честь столетия боя под Крутами 05
Националисты прошли факельным шествием по центру Киева в честь столетия боя под Крутами 06
Националисты прошли факельным шествием по центру Киева в честь столетия боя под Крутами 07
Националисты прошли факельным шествием по центру Киева в честь столетия боя под Крутами 08
Националисты прошли факельным шествием по центру Киева в честь столетия боя под Крутами 09
Националисты прошли факельным шествием по центру Киева в честь столетия боя под Крутами 10
Националисты прошли факельным шествием по центру Киева в честь столетия боя под Крутами 11
Националисты прошли факельным шествием по центру Киева в честь столетия боя под Крутами 12
Националисты прошли факельным шествием по центру Киева в честь столетия боя под Крутами 13

Фото, видео, - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/p3047333
 
 
VEhrdlVXdGtReXN3VEZCUmMwNUhTREJaVUZGMWFVUlJiblJETnpCTVdGRnplVGgyTUV3elVYTk9SMGN3VEdwUmRuUkRPVEJNUkZGMU9VTTBNRmxJVW1kMFIweG1Ua05oTUV4cVVYUmtRM2xtVGtOaE1GbEVVbWM1UjBNd1dYTTk=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
"Українці пройшли смолоскипною ходою центром Києва у честь сторіччя бою під Крутами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж"
 показать весь комментарий
 
 
на фото только реклама партии свобода
 показать весь комментарий
 
Історія повторюється.Поки одні гинуть на фронті,інші хєроїчно швеньдяють по Києву туди-сюди,туди-сюди.Поцрєоти хєрови.
 показать весь комментарий
 
 
главное пиарить флаги партии свобода,что бы в центре были и лица сделать патриотичными
 показать весь комментарий
 
 
Виамин Павловский, давай для начала выясним откуда ты пишешь? а то мова у тебя какая-то слишком гугловская. Я из Черкасс, а ты?
 показать весь комментарий
 
почему Фарион отказалась пройти детектор лжи на предмет работы на КГБ ФСБ? А потом прошла у полиграфиста ,который получил лицензию в Москве?ты глупый мальчик перед тем,как такие слова употреблять,изучи биографию членов свободы,той же Фарион,а так выглядишь ,как ананист,который бабы боиться
 показать весь комментарий
 
 
Виамин Павловский, дай номер наберу...
 показать весь комментарий
 
Ключі завтра від квартири, де гроші лежать, занесу, якщо адресок скинеш Націоналісти пройшли смолоскипною ходою центром Києва на честь сторіччя бою під Крутами - Цензор.НЕТ 7874
 показать весь комментарий
 
Якщо це так, то як би легше сказати, у них розуму палата. Гітлер також починав з боротьби проти комуністів у Німеччині, перекинувся на евреїв, потім дійшов до..... бобардування Англії.......

Кого он мне так напоминает этот Гитлер ?
 показать весь комментарий
 
Хуйла? Пам'ятаєш,як воно грузинів виганяло з кацапії?До них тобі байдуже було.
 показать весь комментарий
 
 
Націоналісти пройшли смолоскипною ходою центром Києва на честь сторіччя бою під Крутами - Цензор.НЕТ 5987 Виамин Павловский
Якщо це так, то як би легше сказати, у них розуму палата. Гітлер також починав з боротьби проти комуністів у Німеччині, перекинувся на евреїв, потім дійшов до..... бобардування Англії.......Или у меня двоится в глазах или на ветке небрежные троли Націоналісти пройшли смолоскипною ходою центром Києва на честь сторіччя бою під Крутами - Цензор.НЕТ 8926
 показать весь комментарий
 
sea dog, долбодятел, русня на говно исходит именно на тех Украинцев которые ей по самые помидоры вставляет и среди этх людей Ирочка есть! От такх людей совкодрочеров и лично )(уйло просто коррежит поэтому они и придумывают разные фальшивки, Впочем на них ведуться только рузькомирцы. И ты наверняка из таких, раз так много тут воняешь против Украины. Где сам то живешь, можем сказать зрадничек?
 показать весь комментарий
 
 
Andrey Sokolov d0d9f127, и что, тебя повяжут? Украина это не твоя вертухайская пидоРашка!
 показать весь комментарий
 
У тебя проблемы с сарказмом? с годами попробуй одолеть!
 показать весь комментарий
 
чтец, пока что гитлера всем в мире напоминает твое )(уйло!
 показать весь комментарий
 
А откуда известно, что люди , которые почтили память Героев Крут, националисты? А может патриоты ?
 показать весь комментарий
 
У патриотов рейтинг не может быть как у Тягнибока - ниже плинтуса!
 показать весь комментарий
 
В постсоветских странах факельные шествия проводят обычно ультраправые. Большинство патриотов с умеренными взглядами не хотят себя с ними ассоциировать.
 показать весь комментарий
 
А вот что такое "патриоты с умеренными взглядами" и кто умерил из взгляды? Где норма умеренных или не умеренных взглядов и кто это определяет?
 показать весь комментарий
 
Ніна Татарченко, а разве одно другому мешает?
 показать весь комментарий
 
Лео Кот , а почему вы сами не зайдете в Лавру и не выкините московских попов или к ахметову не зайдете и не выкините его ?
 показать весь комментарий
 
Бачу КУН був на марші! Хто ще із націоналістів?
 показать весь комментарий
 
Виамин Павловский, что же ты такой бздливый землячок оказался?! Может потому что ты не из какой не Червонной Слободы, а обычный ольгинский кондом на зарплате! Тут много таких под Украинским флагом батрачат!
 показать весь комментарий
 
Червона Слобода є Черкаської і Київської області. Де його село?
 показать весь комментарий
 
Виамин Павловский
Якщо це так, то як би легше сказати, у них розуму палата. Гітлер також починав з боротьби проти комуністів у Німеччині, перекинувся на евреїв, потім дійшов до..... бобардування Англії.......
30.01.2018 00:16
 чтец
Якщо це так, то як би легше сказати, у них розуму палата. Гітлер також починав з боротьби проти комуністів у Німеччині, перекинувся на евреїв, потім дійшов до..... бобардування Англії.......

30.01.2018 00:26
 Ответить
Мне нравится
 показать весь комментарий
 
У чтєца є продовження коментаря. Він завжди так відповідає, бо не вміє відповідати під коментарем іншої людини.
 показать весь комментарий
 
Andrey Sokolov d0d9f127, какой сарказм я мог уловить в двух словах? Подумал очередная портянь рефлексирует. Если ошибся, вибачаюсь...
 показать весь комментарий
 
Факельные шествия зародлись как традиция католиками-инквизиторами.Это символ жёсткости и убийства ради очистки церкви...Это не то,чтобы украинская,это даже не славянская традиция.Именно поэтому немецкие национал-фашисты взяли эту именно традицию-очистить ВЕСЬ МИР от "неарийцев". И вот те "патриоты"-националисты,которые организовапли эти шествия в Украине явно пытаются сработать на российскую пропаганду,сравнивающую украинских националистов с фашистами.
И спасибо за эту провокацию организаторам этого шествия.Пусть едут в Кремль и отчитаются и получат награду...Пусть эти тягобыдлы с выпученными от сумасшествия глазами и пытаются рядиться в "национальную идею",но они ВСЁ делают для отталкивания именно национальной идеи "полной украинизации" страны.Они делают картинку-пародию и явно копирующую фашизм.Есть много других способов провести мероприятие по памяти украинских героев Крут.Есть и УКРАИНСКИЕ традициональные формы почтения памяти героев,совершенно не напоминаюшие фашистские символы и традиции.Вот теперь опять украинский национализм будет выглядеть нацизмом с фашистским привкусоми и на фоне этого действительно русский нацизм " ("Русский мир") вырядится не как обыкновенный нацизм- "РАШИЗМ",а будет выглядеть как антагонист фашизму...
 показать весь комментарий
 
 
эко из тебя секелёвщина сочится, прямо на дерьмо исходишь
 показать весь комментарий
 
Я поки визначив, що він просто переляканий факельною атрибутикою. Можливо на нього тиснуть думки та переконання старого радянського минулого, де визначали нацизм за атрибутикою і не бачили суті переконань людей.
 показать весь комментарий
 
Якщо він досі лякається значить совок з нього ніколи вже не вичавити
 показать весь комментарий
 
опять резко тупо все патриоты..и дед...обидно что детей првлекают к этому и калечат..я в шоке
 показать весь комментарий
 
 
Я рад шо ты в шоке, неволнуйся мы детей в основном в семьях воспитываем, они на марши идут уже сознательно
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас из-за Паребрика лаптеногие вой подымут - "деды воевали, не забудем, не простим" и т.д.
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоОбществоНационалисты прошли факельным шествием по центру Киева в честь столетия боя под Крутами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх