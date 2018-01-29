 Националисты прошли факельным шествием по центру Киева в честь столетия боя под Крутами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
После реконструкции боя под заводом "Арсенал" на киевском печерске прошел традиционный факельный марш от Арсенальной площади до Аскольдовой могилы, посвященный героям Крут.
Фото, видео, - Олег Богачук
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
После реконструкции боя под заводом "Арсенал" на киевском печерске прошел традиционный факельный марш от Арсенальной площади до Аскольдовой могилы, посвященный героям Крут.
Фото, видео, - Олег Богачук
Кого он мне так напоминает этот Гитлер ?
Якщо це так, то як би легше сказати, у них розуму палата. Гітлер також починав з боротьби проти комуністів у Німеччині, перекинувся на евреїв, потім дійшов до..... бобардування Англії.......Или у меня двоится в глазах или на ветке небрежные троли
Якщо це так, то як би легше сказати, у них розуму палата. Гітлер також починав з боротьби проти комуністів у Німеччині, перекинувся на евреїв, потім дійшов до..... бобардування Англії.......
30.01.2018 00:16
чтец
Якщо це так, то як би легше сказати, у них розуму палата. Гітлер також починав з боротьби проти комуністів у Німеччині, перекинувся на евреїв, потім дійшов до..... бобардування Англії.......
30.01.2018 00:26
Ответить
Мне нравится
И спасибо за эту провокацию организаторам этого шествия.Пусть едут в Кремль и отчитаются и получат награду...Пусть эти тягобыдлы с выпученными от сумасшествия глазами и пытаются рядиться в "национальную идею",но они ВСЁ делают для отталкивания именно национальной идеи "полной украинизации" страны.Они делают картинку-пародию и явно копирующую фашизм.Есть много других способов провести мероприятие по памяти украинских героев Крут.Есть и УКРАИНСКИЕ традициональные формы почтения памяти героев,совершенно не напоминаюшие фашистские символы и традиции.Вот теперь опять украинский национализм будет выглядеть нацизмом с фашистским привкусоми и на фоне этого действительно русский нацизм " ("Русский мир") вырядится не как обыкновенный нацизм- "РАШИЗМ",а будет выглядеть как антагонист фашизму...