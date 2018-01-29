 Националисты прошли факельным шествием по центру Киева в честь столетия боя под Крутами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

После реконструкции боя под заводом "Арсенал" на киевском печерске прошел традиционный факельный марш от Арсенальной площади до Аскольдовой могилы, посвященный героям Крут.

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Фото, видео, - Олег Богачук