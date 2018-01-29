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Все про:фальсификат (239) Черкассы (500) ГФС (2389)

 Обвинительный акт в отношении преступной группы, которая фальсифицировала алкоголь в Черкассах, направлен в суд, - ГФС. ФОТО

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Черкасской области по результатам досудебного расследования под процессуальным руководством прокуратуры направлено в суд обвинительный акт в отношении членов организованной группы по ч. 3 ст. 28, ст. 204 (незаконное изготовление, хранение с целью сбыта и сбыт незаконно изготовленных алкогольных напитков, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС. 

В сообщении отмечается: "Установлено, что трое членов преступной группировки организовали подпольный цех для изготовления фальсифицированных алкогольных напитков. Производство фальсификата злоумышленники осуществляли путем смешивания спирта с водой. После добавления химических ингредиентов для улучшения вкусовых качеств и красителей полученную водно-спиртовую смесь реализовывали под видом водки и коньяка жителям города Черкассы.

 Вследствие проведенных обысков изъято из незаконного оборота 1170 литров спирта неизвестного происхождения, более 1,5 тысячи литров фальсификата, коньячные эссенции, пластиковую тару, оборудование и автомобиль ориентировочной стоимостью свыше 1 млн грн.

 За совершенное уголовное преступление фигурантам уголовного производства грозит наказание в виде штрафа в размере от 500 до 1050 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет с конфискацией незаконно изготовленной продукции".

Обвинительный акт в отношении преступной группы, которая фальсифицировала алкоголь в Черкассах, направлен в суд, - ГФС 01
Обвинительный акт в отношении преступной группы, которая фальсифицировала алкоголь в Черкассах, направлен в суд, - ГФС 02
Обвинительный акт в отношении преступной группы, которая фальсифицировала алкоголь в Черкассах, направлен в суд, - ГФС 03

Источник: https://censor.net.ua/p3047326
 
 
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Обвинительный акт в отношении преступной группы, которая фальсифицировала алкоголь в Черкассах, направлен в суд, - ГФС - Цензор.НЕТ 5710

Анжела Буйнакова
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шакаладный барыг бадяжит шоколад и торты, и вообще всё что крупное и можно стырить пока у корыта, ещё он за бюджетный счет путешествует миром, к управлению страной он никакого отношения не имеет.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОбвинительный акт в отношении преступной группы, которая фальсифицировала алкоголь в Черкассах, направлен в суд, - ГФС. ФОТО
 
 
 
 
 
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