 Обвинительный акт в отношении преступной группы, которая фальсифицировала алкоголь в Черкассах, направлен в суд, - ГФС. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "Установлено, что трое членов преступной группировки организовали подпольный цех для изготовления фальсифицированных алкогольных напитков. Производство фальсификата злоумышленники осуществляли путем смешивания спирта с водой. После добавления химических ингредиентов для улучшения вкусовых качеств и красителей полученную водно-спиртовую смесь реализовывали под видом водки и коньяка жителям города Черкассы.

Вследствие проведенных обысков изъято из незаконного оборота 1170 литров спирта неизвестного происхождения, более 1,5 тысячи литров фальсификата, коньячные эссенции, пластиковую тару, оборудование и автомобиль ориентировочной стоимостью свыше 1 млн грн.

За совершенное уголовное преступление фигурантам уголовного производства грозит наказание в виде штрафа в размере от 500 до 1050 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет с конфискацией незаконно изготовленной продукции".





