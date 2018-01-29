 В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод "Арсенал". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Вечером 29 января реконструкция состоялась на историческом месте, где 100 лет назад был бой войск УНР против большевиков на заводе "Арсенал". Актеры воссоздали события, которые происходили в конце января 1918 года.

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Фото, видео, - Олег Богачук