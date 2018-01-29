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Все про:Арсенал (18) Круты (73) реконструкция (150) УНР (41) Богачук Олег (457)

 В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод "Арсенал". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

29 января в годовщину событий под Крутами и большевистского восстания на заводе "Арсенал" в Киеве состоялась историческая реконструкция.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий. 

Вечером 29 января реконструкция состоялась на историческом месте, где 100 лет назад был бой войск УНР против большевиков на заводе "Арсенал". Актеры воссоздали события, которые происходили в конце января 1918 года.

Также смотрите: Порошенко вместе с супругой почтили память Героев Крут. ФОТОрепортаж

Также читайте: "Они боролись, чтобы мы победили", - Порошенко и Гройсман обратились к гражданам Украины по случаю Дня памяти Героев Крут

В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал 01
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал 02
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал 03
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал 04
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал 05
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал 06
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал 07
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал 08
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал 09
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал 10
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал 11
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал 12
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал 13
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал 14
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал 15
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал 16
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал 17
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал 18

Фото, видео, - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/p3047321
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Ще сто років тому могли відстояти свою незалежність і оминути страшних жертв...
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Схаменіться, недолюди,
Діти юродиві!
Подивіться на рай тихий,
На свою країну,
Полюбіте щирим серцем
Велику руїну,
Розкуйтеся, братайтеся,
У чужому краю
Не шукайте, не питайте
Того, що немає
І на небі, а не тілько
На чужому полі.
В своїй хаті своя й правда, І сила, і воля.
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гИркина пригласили хоть идиоты вышиватные ? Перед страной столько вызовов В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод "Арсенал" - Цензор.НЕТ 1130 а у них кукольный театр
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Крычать пиримога и она явиться , даже если при этом НИХЕРА не делать для этой самой пиримоги
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якраз вони і роблять
вивчення історії та культури це не дрібниці, це фундамент
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ще напиши що українська мова тобі непотрібна, бо то є дрібниця.
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Чего спамите идиоты вышиватные ,вам до тех солдат как кацапу до цивилизации . В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод "Арсенал" - Цензор.НЕТ 656
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одні для тебе вишивата інші кацапи..
а ти з якої цивілізації будеш, невже з української? ))) дуже сумнівно
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За цивилизацию люди жизнь отдают и не нужно с этого цирк устраивать и рвать вышиванку на груди
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А я думаю, що все ж таки люди віддають життя за свою державу..
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Лучше бы на Банковой это представление сделали.
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Нужны реальные действия а не представления
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хлопці, то займіться, які проблеми, точну адресу головних будівель підказати?
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Стесняюсь спросить, а что Тягныбок уже 100 лет назад существовал или чего там в реконструкции палатка "Свободы"?
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А Свобода всюди, без неї і сонце не зійде.))
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не на банковую же в самом деле" Свободе"идти...
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Не знаю, может я не правильно делаю выводы, но зачем реконструкция, кто хочет знать историю, тот может и прочитать об этом историческом событии.
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Вважаю своїм обов'язком нагадати "критикам" що совкИ у 80-х роках у цей день влаштовували тупі бидлячі гуляння які називалися "празднік улици январскава васстанія". З обов'язковими "наливайками" і торгівлею дефіцитними продуктами просто неба. Охлос щоразу був в екстазі. По-перше ці гуляння зараховувалися як повний робочий день. По-друге - дешеве бухло, тортики, ковбаси, цитрусові, шоколадки. А дітки, глядячи на ту гармату, питали "Тату, а що то за візочок?"
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А розстріл комуняк заплановано ? - бо саме цим все скінчилось рівно 100 років тому ...
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во бл. теперь и у нас ряженые....морды .... а в настоящие окопы слабо? реконструкторы...
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Ну, зрозуміло, що робітники Арсенала повстали, підтримуючи жовтневу революцію, бо не хотіли гнути горба на панів. А хто в крові топив це повстання, до яких верств населення належали ці "герої"?
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ну зрозуміло, що московські раби з Арсеналу хотіли гнути горба на московського комуністичного царька... Але українців виявилося більше за завезених московьких рабів, тому герої-українці знищили московських рабів.
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не має сенсу вступати в полеміку на форумі, де не має місця плюралізму думок, де людей за свою точку зору відправляють в спам та блокують. Дозвольте вас тільки спитати, а робітники Арсеналу це не були українці, яких більше тисячі розстріляв Петлюра? Вам би краще почитати книги Нестора Махна щодо стану в Україні на ті час, зокрема "Українська революція", може б іншими очима подивились на історію.
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кто сказал что мнение Махно это истинна в высшей инстанции ? вообще Нестор ( при всем моем уважении ) в годы гражданской войны проявил полнейшую политическую наивность . незрелость и недальновидность
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Не знаю, не знаю відносно наївності, але він, Махно, селянську республіку організував,та роздавав поміщицьку землю селянам, у той час як Центральноа Рада тільки на бумазі писала про рівність, а на ділі Петлюра розстрілював селян за спроби поділити землю.
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с интересом почитаю документальные свидетельства о том что Петлюра ( войска Директории ) расстреливали крестьян за самовольный раздел земли . это ты мил человек видать путаешь УНР с Украинской Державой гетьмана Скоропадского . чувствуешь разницу ?
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Нестор Махно написав три книжки про ті часи, почитай, якщо хочеш. Цікавий погляд українця з боку, не комуніста і петлюровця.
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повторяю Махно для меня не авторитет . он всего лишь очевидец событий и только

Махно анархист . интернационалист . Петлюра социалист . националист и тот и тот достаточно близки к коммунистам разница в том что Петлюра хотел жить в отдельном государстве Украина а Махно не мыслил свою Гуляйпольскую республику в отрыве от России . в данном случае мне ближе позиция Петлюры
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З Петлюри такий же соціаліст, як із Сталіна - комуніст, а з мене - балерина......
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и тем не менее Петлюра украинский социал-демократ а Сталин коммунист . и ты когда снимешь пуанты и пачку сможешь в этом убедиться воспользовавшись гуглом У Києві показали історичну реконструкцію бою за завод "Арсенал" - Цензор.НЕТ 6597
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ну отталкиваться от твоей комуняцкой логики то видимо все сплошь паны и буржуи У Києві відбулась історична реконструкція бою за завод "Арсенал" - Цензор.НЕТ 5517
сын извозчика Семен Петлюра вместе с кошевиками . вчерашними крестьянами . штурмовали засевших на заводе люмпенов и дезертиров . да под горячую руку кой кого и расстреляли . не без этого но " топили в крови" это мягко говоря преувеличение . это ваш любимый Муравьев когда захватил Киев кровушкой его залил У Києві відбулась історична реконструкція бою за завод "Арсенал" - Цензор.НЕТ 2547
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А хто був у війську Муравьева, чи те та ж селянська біднота та робітники?
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а я нигде не писал что сечевики были из бедноты . почему если человек бедняк то это обязательно положительный герой
хотя ты прав . воинство Муравьева это солдаты . вчерашние бедняки и неквалифицированные рабочие ( специалистов на фронт не брали ) только вот этот весь сброд были этнические россияне . а некоторая часть так называемые интернационалисты . бывшие военнопленные немцы . венгры и тд.
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Позвольте вопрос: а ви голосували за Парашенко?
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да . за него

выбор то кандидатов был не богат У Києві показали історичну реконструкцію бою за завод "Арсенал" - Цензор.НЕТ 264
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Не хотів я вступати в полеміку на форумі, який гне лінію ультраправих націоналістів, але вашими ж словами - а чого ви думаєте, що люди, які хотіли звільнитись від ярма капіталу, повинні бути явно негативними героями? У Муравьева дійсно були, як ви тільки що самі написали, інтернаціоналісти - особи різних національностей. У класовій боротьбі національність не грає ролі, робітнику чи селянину не має різниці, хто його експлуатує.
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у каки красивые слова У Києві показали історичну реконструкцію бою за завод "Арсенал" - Цензор.НЕТ 251прям от ярма капиталу У Києві показали історичну реконструкцію бою за завод "Арсенал" - Цензор.НЕТ 251
давным давно лицо всех этих леволюционеров известно

1) небольшая группа вождей . людей предельно бессовестных . готовых ради своих интересов на что угодно
2) более многочисленная но все же не большая прослойка фанатиков . тех кто искренне поверили вождям и для того что бы воплотить в жизнь догмы своих учителей готовых на любые зверства и преступления

3) вся остальная быдломасса . этим плевать на все . главный лозунг грабь награбленное . убивай насилуй . наказания не будет
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Типові завчені фрази буржуазних ідеологів. Може вам нагадати хто кого обкрадав та гнобив при рабовласницькому ладі? Чи може ви не згадаєте проти кого повстав Спартак і за що на бій він повів рабів? А може вам нагадати як рабів в трюмах везли в Новий світ?. Чи може ви забули про колонії Франції, Німеччини, Англії - так кого ж хто грабував протягом століть? А може ви не знаєте про Кармелюка, про опришків? Вся історія експлуататорів супроводжувалась війнами, поневоленням людей, примушування їх до праці на себе чи то грубою фізичною силою, чи фінансово. Ті фанатики, на яких ви звертажте увагу, дійсно не врахували одне - в кожному пролетарії жевріє душа експлуататора.
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гы гы У Києві показали історичну реконструкцію бою за завод "Арсенал" - Цензор.НЕТ 5102 в свою очередь могу заметить что ты прям по советскому учебнику шпаришь . это когда вся всемирная история рассматривается только бесконечная борьба угнетаемых с эксплуататорами
это в совдепии в каждом пролетарии живет эксплуататор . люди поставлены в такие условия что выбор не велик или ты раб или надсмотрщик . в нормальном обществе все несколько иначе
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А де ти бачив нормальне суспільство і коли воно виникло?
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идешь делаешь себе загранпаспорт и едешь в Европу . Дания . Норвегия не важно . открываешь глаза и смотришь . да не идеал но тем не менее это на сегодняшний день максимум что могло родить человечество . в любом случае в сравнении с совком это небо и земля
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Ваш максимум держиться на фінансовому закріпаченні Заходом Індії, Китаю, Африки, Латинської Америки. Так, буржуа створили собі оазис благополуччя в Європі, але він уже починає давати тріщини. Скільки вже негрів та мусульман приїхало туди? А тероризм не знаєте чого в основному направлений проти Америки і Європи? Китай от-от вирветься на волю. Якщо крах прийде фінансовому закріпаченню інших народів - тоді і зникне цей оазис благополуччя. А що ви знаєте про нафтовий бізнес в Африці? Жаль, що наше населення мало читає книжок та ненавчилось думати.
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что то я прочитал последний комент и не смог поймать общую суть . эдакое нагромождение не связанных между собой фактов . при чем тут нефтяной бизнес в Африке ? и при чем тут черномазые эмигранты ? ты видать притомился У Києві показали історичну реконструкцію бою за завод "Арсенал" - Цензор.НЕТ 7337 давай баюшки . ты меня не убедил я тебя тоже
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Бувай, дійсно уже під першу годину ночі плигає час
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Ото ж бо воно, замість того, щоб вирішувати нагальні теперішні соціальні питання народу України, піднімати економіку, вон відволікають людей темами столітньої давності, перекрученими як однією, так і другою стороною.
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какм тут боком свобода и зачем ребенку флаг давать он же несмышленый...и тут втулились
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Сейчас бы бабка вышла из метро Арсенальная и подумала что сталин с ленином вернулся)))).
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиВ Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод "Арсенал". ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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