 В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод "Арсенал". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Вечером 29 января реконструкция состоялась на историческом месте, где 100 лет назад был бой войск УНР против большевиков на заводе "Арсенал". Актеры воссоздали события, которые происходили в конце января 1918 года.
Фото, видео, - Олег Богачук
Діти юродиві!
Подивіться на рай тихий,
На свою країну,
Полюбіте щирим серцем
Велику руїну,
Розкуйтеся, братайтеся,
У чужому краю
Не шукайте, не питайте
Того, що немає
І на небі, а не тілько
На чужому полі.
В своїй хаті своя й правда, І сила, і воля.
вивчення історії та культури це не дрібниці, це фундамент
а ти з якої цивілізації будеш, невже з української? ))) дуже сумнівно
Махно анархист . интернационалист . Петлюра социалист . националист и тот и тот достаточно близки к коммунистам разница в том что Петлюра хотел жить в отдельном государстве Украина а Махно не мыслил свою Гуляйпольскую республику в отрыве от России . в данном случае мне ближе позиция Петлюры
сын извозчика Семен Петлюра вместе с кошевиками . вчерашними крестьянами . штурмовали засевших на заводе люмпенов и дезертиров . да под горячую руку кой кого и расстреляли . не без этого но " топили в крови" это мягко говоря преувеличение . это ваш любимый Муравьев когда захватил Киев кровушкой его залил
хотя ты прав . воинство Муравьева это солдаты . вчерашние бедняки и неквалифицированные рабочие ( специалистов на фронт не брали ) только вот этот весь сброд были этнические россияне . а некоторая часть так называемые интернационалисты . бывшие военнопленные немцы . венгры и тд.
выбор то кандидатов был не богат
давным давно лицо всех этих леволюционеров известно
1) небольшая группа вождей . людей предельно бессовестных . готовых ради своих интересов на что угодно
2) более многочисленная но все же не большая прослойка фанатиков . тех кто искренне поверили вождям и для того что бы воплотить в жизнь догмы своих учителей готовых на любые зверства и преступления
3) вся остальная быдломасса . этим плевать на все . главный лозунг грабь награбленное . убивай насилуй . наказания не будет
это в совдепии в каждом пролетарии живет эксплуататор . люди поставлены в такие условия что выбор не велик или ты раб или надсмотрщик . в нормальном обществе все несколько иначе