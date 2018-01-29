 Нацбанк выпустит монету в честь Киборгов. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в собщении пресс-службы НБУ.

"Посвящена мужеству и героизму защитников Донецкого аэропорта - киборгам, которые обороняли его в течение 242 дней, что стало символом самоотверженной борьбы за территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, на аверсе монеты размещены: вверху слева - надпись Украина (полукругом), под которой год чеканки монеты (2018) и малый Государственный Герб Украины; в центре - стилизованная композиция: две мужских руки с оружием разных эпох, что символизирует защитников Украины разных времен; на зеркальном фоне надписи: ЗА ЧЕСТЬ! ЗА СЛАВУ! ЗА НАРОД!; внизу слева - номинал 10/гривен на стилизованном фрагменте щита; справа - логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины. На реверсе монеты размещена стилизованная композиция с изображением защитника аэропорта на фоне полуразрушенной башни, над которой реет украинский флаг; справа - простреленная арматура с вертикальными надписями: КИБОРГИ.

Памятная монета "Защитникам Донецкого аэропорта" изготовлена из сплава на основе цинка номиналом 10 гривен и тиражом один млн штук.

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