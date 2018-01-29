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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:монеты (71) НБУ (4309) донецкий аэропорт (443)

 Нацбанк выпустит монету в честь Киборгов. ФОТО

30 января 2018 года Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету "Защитникам Донецкого аэропорта" номиналом 10 гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в собщении пресс-службы НБУ.

"Посвящена мужеству и героизму защитников Донецкого аэропорта - киборгам, которые обороняли его в течение 242 дней, что стало символом самоотверженной борьбы за территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, на аверсе монеты размещены: вверху слева - надпись Украина (полукругом), под которой год чеканки монеты (2018) и малый Государственный Герб Украины; в центре - стилизованная композиция: две мужских руки с оружием разных эпох, что символизирует защитников Украины разных времен; на зеркальном фоне надписи: ЗА ЧЕСТЬ! ЗА СЛАВУ! ЗА НАРОД!; внизу слева - номинал 10/гривен на стилизованном фрагменте щита; справа - логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины. На реверсе монеты размещена стилизованная композиция с изображением защитника аэропорта на фоне полуразрушенной башни, над которой реет украинский флаг; справа - простреленная арматура с вертикальными надписями: КИБОРГИ.

Памятная монета "Защитникам Донецкого аэропорта" изготовлена из сплава на основе цинка номиналом 10 гривен и тиражом один млн штук.

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Нацбанк выпустит монету в честь Киборгов 01
Нацбанк выпустит монету в честь Киборгов 02

Источник: https://censor.net.ua/p3047255
 
 
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Не знал тот сепарок, чем обернутся его слова! Нацбанк выпустит монету в честь Киборгов - Цензор.НЕТ 7764
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На монеті потрібно було написати За Україну, За її Славу і Волю, З гідністю!
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Надо разрешение от Шварца и кинокомпании, которая выпускала этот фильм на использование образа, ну и башлять им за это.
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Термінатору слава!
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А вообще ​​украинская гривна имеет свою очень древнею историю. В IX - X/ славянская Русь ( древнее название Украины ) начинает чеканку собственных монет из благородных металлов золота (златники) и серебра(серебряники). На них изображали киевского князя и Украинский Герб - Тризуб. Кроме Владимира Великого и Ярослава Мудрого, монеты чеканил и черниговский князь Олег Святославович. В Киеве больше массово ходила киевская гривна - серебряный ромб весом в 130 граммов. Похожей формы были Черниговские и Львовские гривны.
А в соседнем на Востоке диком угро - финском Залесье - Моксель в то время местные угро - финны туземцы ( а с 18 века уже якобы как рассеяне ) оценивали вещи не монетами, а шкурами зверей, куниц и белок: эти "деньги" назывались «КУНЫ». были в том числе мордочки (куниц и белок). На них наносилось клеймо, КУНЫ можно было по мере их накопления обменять на другой товар. МОРДКИ и КУНЫ еще долгое время оставались в употреблении диких лапотных угро - финнов ( москалей ) туземного Залесья - Моксель, пока гораздо позже оно не было полностью колонизировано славянской Киевской Русью и вот только тогда у туземных татаро - угро - финнов стала ходить славянская гривна.
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Гривна была довольно крупным номиналом. Поэтому её иногда рубили на 10 частей. Каждый такой отруб назывался рубль.
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Тираж вроде бы немаленький. Попытаюсь купить в отделении банка...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНацбанк выпустит монету в честь Киборгов. ФОТО
 
 
 
 
 
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