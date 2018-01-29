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 Следователь полиции задержан при получении взятки 10 тысяч в Херсоне, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке следователя Главного управления Нацполиции в Херсонской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что старший лейтенант полиции требовал от местного жителя десять тысяч гривен неправомерной выгоды за закрытие уголовного производства по факту совершения ДТП.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника неподалеку служебного здания при получении всей суммы взятки.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась под процессуальным руководством прокуратуры"

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Следователь полиции задержан при получении взятки 10 тысяч в Херсоне, - СБУ 01
Следователь полиции задержан при получении взятки 10 тысяч в Херсоне, - СБУ 02
Следователь полиции задержан при получении взятки 10 тысяч в Херсоне, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/p3047249
 
 
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ну и пи.да ему пришла. Следователь автоматом под часть 3-ю попадает, а там от 5 до 10, с конфискацией и только реально...
Хотя, десятка это его месячная зарплата... не густо конечно...
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Попадаются единицы - берут все, у кого есть возможность. После того, как пенсионерам отменили льготы и не пересчитывают пенсии с 2012 г, никто не будет работать за зарплату и ждать пенсии.
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