 Следователь полиции задержан при получении взятки 10 тысяч в Херсоне, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что старший лейтенант полиции требовал от местного жителя десять тысяч гривен неправомерной выгоды за закрытие уголовного производства по факту совершения ДТП.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника неподалеку служебного здания при получении всей суммы взятки.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась под процессуальным руководством прокуратуры"

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