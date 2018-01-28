 Командный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады: мониторы, ноутбуки, принтеры, автоматизированные системы управления. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал внештатный советник президента Украины Юрий Бирюков.
"Да, это оперативный зал штаба десантно-штурмовой бригады. Да, там десятки компьютеров, серверов, больших экранов, автоматизированных информационных систем управления боем, комплексных систем разведки и целеуказания. Да, почти вся аппратура и программное обеспечение - это закупки за бюджетные деньги", - написал он.
"Нет, это не учения, не международные центры, не под "приезд", не "кочующий набор показухи". Это зона АТО, где подразделения бригады стоят в разных точках, включая Авдеевскую промку. Нет, так не у всех. А почему? Ну, вот смотрите. Такое оборудование и такое оснащение - его на всех не закупают, банально не хватает финансового ресурса. Такое оборудование и такое оснащение не все бригады заказывают, даже не смотря на то, что уже было 100500 совещаний и показов. Такое оборудование и такое оснащение не всем дают, четко понимая реальные профессиональные качества руководства служб разных бригад. И там, где управление бригады работает единым организмом, там, где все командиры/замы/начштабы "на местах" - там такое оборудование появляется и начинает работать. Но не сразу, конечно, через кропотливо-нудно-надоедающую работу комбрига, в данном случае - геройский-герой Валерий Курач, комбриг 79", - отметил внештатный советник президента Украины.
"Сколько лет молодой курсант учится в училище? Сколько лейтенантов проявляют себя реальными командирами, достойными высоких званий и ответственных постов? Сколько комбатов показали результат после после повышения до замкобригов? Какая статистика эффективности новых комбригов и сколько месяцев новому командиру бригады нужно на формирование своей команды единомышленников? Незримо, не всегда очевидно, не всегда правильно (да, никто не отрицает), но в армии всегда идет процесс отсеивания и поиска. Это неизбежный процесс, который приводит к разным результатам, нужно учитывать тысячи факторов. И вот результат, он на фотках. Не единственный такой штаб, созданный в наших бригадах. Но из пересмотренных за прошлый год - лучший. Патамушта - ДШВ! Вам кажется, что в этих фотках нет ничего выдающегося, да? А три с половиной года назад в армии основным методом передачи документов были опечатанные 3.5-дюймовые флопики", - резюмировал Бирюков.
на йухк Бирюкову. Ага
Пазор шикаладнаму баригє!
Бірюков скурвілся!
Мухи-зрадофіли, я ні чого не пропустив?
Попустит......
Нормальные люди уголь уже ДАВНО не жрут. А ты и не_знала. Бедненькая.
Однажды пришли мыши к сове: - Мудрая сова, помоги! Все нас едят. Скоро нас не останется. Что делать ? Подумала сова и говорит: - Мыши! Станьте ежами! Будете колючими и для охотников недоступны.
Побежали мыши радостно: - Станем ежами! Станем ежами! Вдруг одна остановилась: - А кто-нибудь знает: как стать ежами? Никто.
Побежали обратно к сове. - Сова! А как нам стать ежами? - Мыши! Идите на х%й! Откуда я знаю - как? Я не тактик, я - стратег!
Что делать. Не всем же быть если не героями, то просто порядочными людьми.
Сейчас даже ЭТО не всем под силу. Надо ко всему привыкать, потому, что впереди у нас еще не одно такое разочарование.
компютерами он гордится..
Юрий Бирюков добавил 4 новых фото.
11 ч ·
Доехали два комплекта оборудования Powerbeam для организации передачи данных с определенного оборудования "на нуле" в оперативный штаб 79й бригады. Теперь уже все мониторы в штабе будут с соответствующими "картинками", а значит - скорость и качество принятия решений. А значит - эффективность работы и безопасность бойцов.
Доехали все подарки от клиентов сайта Смачні потоки, а это два десятка коробочек с вареньком, печеньком, соусами и медом. Их отдали во второй батальон, пусть радуются вкусностям.
Процессом перетаскивания и распределения руководил "Легендарный Майк", человек множества достоинств и орденов. Месседж его родным: он поел и в шапке.
А еще мы набрали список заказов по оборудованию на следующую поездку, еще набрали заказов на всякие "правильные" устройства. Которые еще и еще помогут им работать.
Карточки не публикуем, деньги не собираем - на закупки тратится часть заработка с варенька. Если есть желание подключиться и отправить парням немножко вкусного, то сайт известен - http://smachni-potoky.com.ua
Готовимся к транспортировке Javelin Вооруженным силам Украины, - Волкер
Звонят в ентот штаб с окопов - что делать,
упал 100-й снаряд.
Отвэт - ждите 199-й снаряд, тогда будете отвечать.
Из амтамата.
И да,
каждые 5 минут наносят на компьютерную карту яму от каждого прилетевшего снаряда.
И количество раненых-убитых накапливают, чтобы передать в киев лысенку для утреннего отчета.
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У нас на складе и то техники больше.
Это наверное скандал с Богданами заболтать пытаются. Но как то паршивенько.
У меня в гараже такой же таМбурет стоит... Це що, значитЦа, у меня тоже штаб в гараже?...
тогда неспециалистам будет понятно у нас хорошо или плохо
по кинам у американцев десятки мониторов