 Командный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады: мониторы, ноутбуки, принтеры, автоматизированные системы управления. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал внештатный советник президента Украины Юрий Бирюков.

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"Да, это оперативный зал штаба десантно-штурмовой бригады. Да, там десятки компьютеров, серверов, больших экранов, автоматизированных информационных систем управления боем, комплексных систем разведки и целеуказания. Да, почти вся аппратура и программное обеспечение - это закупки за бюджетные деньги", - написал он.

"Нет, это не учения, не международные центры, не под "приезд", не "кочующий набор показухи". Это зона АТО, где подразделения бригады стоят в разных точках, включая Авдеевскую промку. Нет, так не у всех. А почему? Ну, вот смотрите. Такое оборудование и такое оснащение - его на всех не закупают, банально не хватает финансового ресурса. Такое оборудование и такое оснащение не все бригады заказывают, даже не смотря на то, что уже было 100500 совещаний и показов. Такое оборудование и такое оснащение не всем дают, четко понимая реальные профессиональные качества руководства служб разных бригад. И там, где управление бригады работает единым организмом, там, где все командиры/замы/начштабы "на местах" - там такое оборудование появляется и начинает работать. Но не сразу, конечно, через кропотливо-нудно-надоедающую работу комбрига, в данном случае - геройский-герой Валерий Курач, комбриг 79", - отметил внештатный советник президента Украины.

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"Сколько лет молодой курсант учится в училище? Сколько лейтенантов проявляют себя реальными командирами, достойными высоких званий и ответственных постов? Сколько комбатов показали результат после после повышения до замкобригов? Какая статистика эффективности новых комбригов и сколько месяцев новому командиру бригады нужно на формирование своей команды единомышленников? Незримо, не всегда очевидно, не всегда правильно (да, никто не отрицает), но в армии всегда идет процесс отсеивания и поиска. Это неизбежный процесс, который приводит к разным результатам, нужно учитывать тысячи факторов. И вот результат, он на фотках. Не единственный такой штаб, созданный в наших бригадах. Но из пересмотренных за прошлый год - лучший. Патамушта - ДШВ! Вам кажется, что в этих фотках нет ничего выдающегося, да? А три с половиной года назад в армии основным методом передачи документов были опечатанные 3.5-дюймовые флопики", - резюмировал Бирюков.





