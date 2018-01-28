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 Командный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады: мониторы, ноутбуки, принтеры, автоматизированные системы управления. ФОТО

Командный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады находится в зоне АТО, где подразделения бригады стоят в разных точках, включая Авдеевскую промку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал внештатный советник президента Украины Юрий Бирюков.

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"Да, это оперативный зал штаба десантно-штурмовой бригады. Да, там десятки компьютеров, серверов, больших экранов, автоматизированных информационных систем управления боем, комплексных систем разведки и целеуказания. Да, почти вся аппратура и программное обеспечение - это закупки за бюджетные деньги", - написал он.

"Нет, это не учения, не международные центры, не под "приезд", не "кочующий набор показухи". Это зона АТО, где подразделения бригады стоят в разных точках, включая Авдеевскую промку. Нет, так не у всех. А почему? Ну, вот смотрите. Такое оборудование и такое оснащение - его на всех не закупают, банально не хватает финансового ресурса. Такое оборудование и такое оснащение не все бригады заказывают, даже не смотря на то, что уже было 100500 совещаний и показов. Такое оборудование и такое оснащение не всем дают, четко понимая реальные профессиональные качества руководства служб разных бригад. И там, где управление бригады работает единым организмом, там, где все командиры/замы/начштабы "на местах" - там такое оборудование появляется и начинает работать. Но не сразу, конечно, через кропотливо-нудно-надоедающую работу комбрига, в данном случае - геройский-герой Валерий Курач, комбриг 79", - отметил внештатный советник президента Украины.

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"Сколько лет молодой курсант учится в училище? Сколько лейтенантов проявляют себя реальными командирами, достойными высоких званий и ответственных постов? Сколько комбатов показали результат после после повышения до замкобригов? Какая статистика эффективности новых комбригов и сколько месяцев новому командиру бригады нужно на формирование своей команды единомышленников? Незримо, не всегда очевидно, не всегда правильно (да, никто не отрицает), но в армии всегда идет процесс отсеивания и поиска. Это неизбежный процесс, который приводит к разным результатам, нужно учитывать тысячи факторов. И вот результат, он на фотках. Не единственный такой штаб, созданный в наших бригадах. Но из пересмотренных за прошлый год - лучший. Патамушта - ДШВ! Вам кажется, что в этих фотках нет ничего выдающегося, да? А три с половиной года назад в армии основным методом передачи документов были опечатанные 3.5-дюймовые флопики", - резюмировал Бирюков.

Командный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады: мониторы, ноутбуки, принтеры, автоматизированные системы управления 01

Командный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады: мониторы, ноутбуки, принтеры, автоматизированные системы управления 02

Командный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады: мониторы, ноутбуки, принтеры, автоматизированные системы управления 03

Источник: https://censor.net.ua/p3047085
 
 
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Когда в очередной раз какие нибудь "волонтеры" начнут жалобно скулить и клянчить на нужды армии, нужно обьязательно кинуть ссилку на єтот пост и отправить их на йух к Бирюкову. Ага
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Волнтери не скавчать, вони роблять потрібні скраву, але їхні поствки це вишенка на тортику, а тортик забезпечує МО за кошти бюджету.
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Согласен. Но каким боком там волонтер Бирюков?
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Пусть так будет в каждой бригаде до конца этого года..... Командный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады: мониторы, ноутбуки, принтеры, автоматизированные системы управления - Цензор.НЕТ 9186
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там же написано "такое есть в каждой бригаде, но в 79ке лучше всех"... Командный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады: мониторы, ноутбуки, принтеры, автоматизированные системы управления - Цензор.НЕТ 6544
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Фсьо укралі!
Пазор шикаладнаму баригє!
Бірюков скурвілся!
Мухи-зрадофіли, я ні чого не пропустив? Командный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады: мониторы, ноутбуки, принтеры, автоматизированные системы управления - Цензор.НЕТ 9654
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Закидаем рашисские танки - китайскими Ноутбуками (с тройной накруткой). Авиация, Морской флот. Денег хватает, могло бы хватить ЕСЛИ БЫ не Панама. А ноутбуки без базара это хорошо, вот цена Закупок ЭТОГО ВСЕГО ? (это конечно ВоеннаяТайна)
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Перестань истерить - выпей угля и сходи в туалет !
Попустит...... Командний пункт 79-ї десантно-штурмової бригади: монітори, ноутбуки, принтери, автоматизовані системи управління - Цензор.НЕТ 1296
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Этот "РЕЦЕПТ бабушки", помогает только тебе.

Нормальные люди уголь уже ДАВНО не жрут. А ты и не_знала. Бедненькая.
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Ты ничего не "пропустив". Твой папа в свое время "пропустив" лишний стакан стекломоя и забыл одеть презерватив. Вот теперь мы вынуждены терпеть дурноватые посты такого придурка как ты....
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ну всё! ховайся! щас Igor L, расскажет о преимуществе печатной машинки перед компьютером, и намажет зраду толстым слоем..
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берестяная грамота - наше уфсё!.. не один шпиён не догадается, что сообщения в Генштаб можно передавать черточками на березе Командный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады: мониторы, ноутбуки, принтеры, автоматизированные системы управления - Цензор.НЕТ 9834
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Не, у него же другой поход - он скажет, что давно пора вместо принтеров использовать 3д принтеры и стратегические беспилотники для онлайн картинки) Что в целом-то верно, но на практике - неблизкая перспектива.
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Жили-были мыши. Все их обижали.
Однажды пришли мыши к сове: - Мудрая сова, помоги! Все нас едят. Скоро нас не останется. Что делать ? Подумала сова и говорит: - Мыши! Станьте ежами! Будете колючими и для охотников недоступны.
Побежали мыши радостно: - Станем ежами! Станем ежами! Вдруг одна остановилась: - А кто-нибудь знает: как стать ежами? Никто.
Побежали обратно к сове. - Сова! А как нам стать ежами? - Мыши! Идите на х%й! Откуда я знаю - как? Я не тактик, я - стратег!
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Дорогу осилит идущий. Просто мышам нужно думать своей головой, а не обращаться к тому, кто этих мышей ест)
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это я про Igor L писал.. популизм снабженный вумной терминологией - и вот уже Igor L стал популярным спикером среди идиотов, которые верят "громкому крику" и не любят думать.. Igor L - это такой себе образец популистичного лидера, который несёт полную пургу, но при этом имеет своих сторонников и адептов...
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Я понял) Вот только есть и хорошие идеи. Если быть образным до конца, то кто мешает нам забацать ежёвью шубу для мышей?) Понятно, что мечты о том, что эта шуба должна быть ещё вчера, а если её нет, то это зрада, вне рассмотрения, но никто не запрещает думать наперёд. Я с ним спорил относительно стратегических беспилотников, но ведь идея-то дельная. Нужно в первую очередь развивать миниатюрные, массовые, взаимозаменяемые объекты. И с них на эти мониторы в командном центре выводить информацию с поля боя. По сути, есть только одна сложность - связь, всё остальное, пускай и не массово, но уже есть. Мне кажется, это вполне реальная идея, которая позволит управлять боем и записывать его для дальнейшего поиска ошибок и обучения военных. Начать как всегда с малого, примитивного и постепенно совершенствовать. И командный пункт 79-ки - это начало именно такой системы управления. От этого никуда не деться. И вроде бы, армия движется в верном направлении.
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Не стоит думать, что вокруг идиоты, а самая вумная мысля пришла тебе одному. Просто для реализации каждой идеи необходимы определённые ресурсы. И если какой либо ресурс не доступен, по тем или иным причинам, то более разумно направлять усилие в те проекты, реализация которых возможна на данном этапе. Тремя словами: всему своё время.
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ну, и зачем выкладывать фото, где видны лица военнослужащих командного пункта? Кто ему вообще, разрешил быть на КП, да еще, что то, там фотографировать. Я просто хренею, дорогая редакция.
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Что на фото убого. Гордиться эти смешно.
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стопарь "Боярки" этому чилавеку за счет заведения!
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Да, как-то не солидно, два старых табурета на целый ряд потухших и без проводов ноутбуков...
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ну так 21 век на дворе как ни как. (а то как в африканском племени)
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Некоторые вопят, мол "скурвился Бирюков". Да не скурвился он. Просто Он всегда был курвой. А если кто и скурвился, то это превозносящий его, Бирюкова, "херойства" некогда нормальный журналист Бутусов....
Что делать. Не всем же быть если не героями, то просто порядочными людьми.
Сейчас даже ЭТО не всем под силу. Надо ко всему привыкать, потому, что впереди у нас еще не одно такое разочарование.
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Страна катится в пропасть а он нам рассказывает какая у нас неуепення копьютеризация одной бригады, к которой приложил руку сам мегаВор бирюков. И тут же сразу минстецевские боты раздухарились...
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Ой скатилась - развалилась Украина бедная, к голоду идем ( чи подошли уже?) А армия? Вот в 13-14 годах было классно, а сейчас в пропасти сидят, вместе со страной... Да, маразм у некоторых нациков зашкаливает! В школе надо было лучше учиться некоторым, чтобы без ошибок писать, пусть и херню
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Ты это обо мне? Мне вот интересно, ты себя что, умным считаешь или храбрым, оскорбляя людей в интернете? Что за ублюдочная манера - вести себя в сети не так, как в реальной жизни? Или ты и в реале такие предъявы бросаешь с такой лёгкостью?
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странно было бы увидеть офицерскую линейку с курвиметром? или нет?, Юра?))))
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Это цензор так помагает сепарам куда пульнуть своей атакой?
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Цензору пох если и пульнут. Он не на этом зарабатывает....
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бирюков..дафай исчо..
компютерами он гордится..
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Там принтеры.... Ничего себе. Никогда такого не видел.
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Ну компы, ну принтеры..а что в этом необычного..?
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Необычная ЦЕНА. Эти компы по 50000 грн. за нотик. Хотя в розетке такие по 8.
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шо рассказать про связь и управление в 14-15 по мобильному телефону?
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и желательно про причины ситуации..
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и свеженькая поставочка=))

Командний пункт 79-ї десантно-штурмової бригади: монітори, ноутбуки, принтери, автоматизовані системи управління - Цензор.НЕТ 8348

Юрий Бирюков добавил 4 новых фото.
11 ч ·

Доехали два комплекта оборудования Powerbeam для организации передачи данных с определенного оборудования "на нуле" в оперативный штаб 79й бригады. Теперь уже все мониторы в штабе будут с соответствующими "картинками", а значит - скорость и качество принятия решений. А значит - эффективность работы и безопасность бойцов.
Доехали все подарки от клиентов сайта Смачні потоки, а это два десятка коробочек с вареньком, печеньком, соусами и медом. Их отдали во второй батальон, пусть радуются вкусностям.
Процессом перетаскивания и распределения руководил "Легендарный Майк", человек множества достоинств и орденов. Месседж его родным: он поел и в шапке.
А еще мы набрали список заказов по оборудованию на следующую поездку, еще набрали заказов на всякие "правильные" устройства. Которые еще и еще помогут им работать.
Карточки не публикуем, деньги не собираем - на закупки тратится часть заработка с варенька. Если есть желание подключиться и отправить парням немножко вкусного, то сайт известен - http://smachni-potoky.com.ua Командний пункт 79-ї десантно-штурмової бригади: монітори, ноутбуки, принтери, автоматизовані системи управління - Цензор.НЕТ 174
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А ВОТ ЭТО НОВОСТЬ НА НОЧЬ=))

Готовимся к транспортировке Javelin Вооруженным силам Украины, - Волкер

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хоть не позорились бы уже...
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И что там такого ценногоособенного??

Звонят в ентот штаб с окопов - что делать,
упал 100-й снаряд.

Отвэт - ждите 199-й снаряд, тогда будете отвечать.

Из амтамата.

И да,
каждые 5 минут наносят на компьютерную карту яму от каждого прилетевшего снаряда.

И количество раненых-убитых накапливают, чтобы передать в киев лысенку для утреннего отчета.
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А рации есть? Ато ноутбуком с принтером только отчеты в КИЕВ СТРОЧИТЬ.
.
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Не понимаю, чего шокотролли из дешёвой офисной техники победу делают?
У нас на складе и то техники больше.
Это наверное скандал с Богданами заболтать пытаются. Но как то паршивенько.
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два старых табурета на целый ряд потухших и без проводов ноутбуков.

У меня в гараже такой же таМбурет стоит... Це що, значитЦа, у меня тоже штаб в гараже?...
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для сравнения фото американской и расийской
тогда неспециалистам будет понятно у нас хорошо или плохо
по кинам у американцев десятки мониторов
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Вот с такой армией в 2014 хуйло бы обосрался.
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Дело за малым, подключить к системе управление артиллерией и оперативненько давать ответку оркам. И тут слышим истошный вой хуйло-парашенковцев "Зрада! Путиннападет! Перемирием гардмися!"
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКомандный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады: мониторы, ноутбуки, принтеры, автоматизированные системы управления. ФОТО
 
 
 
 
 
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