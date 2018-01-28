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Все про:история (1314) Круты (66) музей (441) Тинченко Ярослав (1)

 Книгу "Круты: 100 лет подвига" презентовали лицеистам со всех уголков Украины. ФОТОрепортаж

По случаю 100-летия легендарного боя под Крутами в Национальном военно-историческом музее Украины было подготовлено книжку с фотографиями и материалами об этом подвиге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу музея в Facebook.

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"При содействии Департамента культуры и туризма Черниговской областной государственной администрации книга была напечатана тиражом 2 тысячи экземпляров для бесплатного распространения среди гостей торжеств в Киеве и Мемориальном комплексе "Памяти героев Крут", - говорится в сообщении.

27-го января 2018 года в помещении Киевского военного лицея им. И. Богуна состоялась краткая презентация книги, где ее было вручено почти 400 лицеистам и их воспитателям из 30 лицеев с военно-спортивной подготовкой со всех уголков Украины. Презентовал книгу украинский историк и журналист, заместитель директора Национального военно-исторического музея Украины по научной работе Ярослав Тинченко.

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Книгу "Круты: 100 лет подвига" было напечатано в черно-белом цвете, а также выложено в свободный доступ для скачивания в цветном варианте.

Книгу Круты: 100 лет подвига презентовали лицеистам со всех уголков Украины 01

Книгу Круты: 100 лет подвига презентовали лицеистам со всех уголков Украины 02
Книгу Круты: 100 лет подвига презентовали лицеистам со всех уголков Украины 03
Книгу Круты: 100 лет подвига презентовали лицеистам со всех уголков Украины 04
Книгу Круты: 100 лет подвига презентовали лицеистам со всех уголков Украины 05

Книгу Круты: 100 лет подвига презентовали лицеистам со всех уголков Украины 06

Источник: https://censor.net.ua/p3047081
 
 
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частина нашої славної історії, на відміну від наркоманів висоцького і цоя Книгу "Круты: 100 лет подвига" презентовали лицеистам со всех уголков Украины - Цензор.НЕТ 6398
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Вот как описывал эти события бывший председатель генерального секретариата Центральной Рады УНР Дмитрий Дорошенко:
"Когда со стороны Бахмача и Чернигова двинулись на Киев большевистские эшелоны, правительство не могло послать для отпора ни единой воинской части. Тогда собрали наскоро отряд из студентов и гимназистов старших классов и бросили их - буквально на убой - навстречу прекрасно вооружённым и многочисленным силам большевиков. Несчастную молодёжь довезли до станции Круты и высадили здесь на «позиции». В то время, когда юноши (в большинстве никогда не державшие в руках ружья) бесстрашно выступили против надвигавшихся большевистских отрядов, начальство их, группа офицеров, осталась в поезде и устроила здесь попойку в вагонах; большевики без труда разбили отряд молодёжи и погнали его к станции. Увидев опасность, находившиеся в поезде поспешили дать сигнал к отъезду, не оставшись ни минуты, чтобы захватить с собой бегущих… Путь на Киев был теперь совершенно открыт."
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в цьому бою загинуло 250-300 червоносраких, наступ на Київ був затриманий на кілька днів....
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Хвати уже врать. Детей послали на бессмысленную смерть. Куда подевался весь киевский народ? А они срать хотели на эту "власть", потому что весь их героизм сводился к расстрелу рабочих.
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хто з нас бреше?
Усупереч радянським теоріям, вступ до куреня був винятково добровільний, єдиною погрозою для небажаючих був бойкот та можливе виключення зі складу студентів. До новоствореного куреня навіть вступили учні старших класів української гімназії імені Кирило-Мефодіївського братства м. Києва.
У бою під Крутами оборонці української державності призупинили наступ противника і здійснили організований відступ, руйнуючи за собою колії і мости. Російське радянське військо втратило боєздатність на чотири дні. Поновити наступ на Київ війську Муравйова прийшлося не залізничним шляхом, як задумувалося, а на реквізованих селянських возах, запряжених кіньми, по розмоклій дорозі[4].
Червоний командир Єгор Попов, розлючений значними втратами з боку радянських військ (близько 300 осіб), наказав ліквідувати полонених. За свідченнями очевидців, зі 27-ми студентів спочатку знущалися, а потім розстріляли[11].
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"Славной" историей тут и не пахнет.
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Пьяные вожди отправили детей на убой.
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Позвольте не во всем согласиться. Вожди - скоты, это как водится. Но те безусые прекрасно осознавали на что идут, но ПОШЛИ. Именно в этом я вижу крутость. Слава этим мальчуганам, которые сознательно легли в землю во имя своей СТРАНЫ
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Сознательно? Их именно погнали как скот.
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Да нет, вы преувеличиваете. Молодежь просто как скот погнать в принципе достаточно сложно. Особенно в то смутное время. Поверьте, я достаточно много времени посвятил познанию этой темы
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Юнкера из военных школ? Они просто выполняли приказ.
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Они если на то пошло обязаны были выполнять приказы царя
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ну а чьи приказы они должны были выпоолнять и на каком основании?
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Ну, некоторые любят свою. землю, страну. Некоторые исключительно сладенькое. О вкусах не спорят, особенно над могилами
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так чьи?
Мне просто непонятно зачем их трагедию преуменьшают тем что они выполняли приказ видете ли.
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Вы же сами привели это - "Тогда собрали наскоро отряд из студентов и гимназистов старших классов". Юнкера там также были, это верно, но было их крайне мало. А знаете отчего? Потому что их военное начальство их построило и сказало - идти или не идти - выбор ваш. И еще. Заметьте, никто не мог помешать никому из них смыться оттуда еще до первых выстрелов.
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крутость в том чтобы построить страну а не в том чтобы славно умереть (((
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Простите, но чем больше я читаю ваши коменты, тем больше прихожу к выводу, что вы не совсем зддоровы....
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Что толу в их смертяхв чистом поле?
Уж лучше бы в Киеве отстреливались.
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Он всегда выступает успешно. И знаете почему? Потому что это ему ничего не стоит Книгу "Крути: 100 років подвигу" презентували ліцеїстам із усіх куточків України - Цензор.НЕТ 9577
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вот если б в 14 году не подписали минскипе - было б и тогда где-то как с крутами.
так что все было сделано абсолютно правильно.
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Скажите, вы когда нибудь видели или читали оригинал этих соглашений?
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Вроде как да. И?
Если бы их не было а были российские войска в Мариуполе, Запорожье, Днепре - было бы сильно лучше?
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Вы их в глаза не видели, равно как и никто из обычных людей. Утверждаю на 100%. По сути это акт капитуляции, припудренный бабкой и педофилом оландом. Но в нем было главное - при этом упомянутые как бы обеспечивали поддержку вашему работодателю продержаться у власти
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А что были варианты?
Какие?
Может Америка абрамсы прислала или ваша Германия Леопарды?
Может самолеты уто-то прислал или джавелины?
Может рашку от свифта отключили?
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А КОГДА БУДЕТ КНИГА - " ДЕТИ КОРРУПЦИОНЕРОВ " !!!??? ХОТЬ ВНЕГЛАСНО !!!!!!!!!!!!!
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по случаю столетия гавнокамандующий дал парат
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКнигу "Круты: 100 лет подвига" презентовали лицеистам со всех уголков Украины. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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