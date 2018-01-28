 Книгу "Круты: 100 лет подвига" презентовали лицеистам со всех уголков Украины. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу музея в Facebook.
"При содействии Департамента культуры и туризма Черниговской областной государственной администрации книга была напечатана тиражом 2 тысячи экземпляров для бесплатного распространения среди гостей торжеств в Киеве и Мемориальном комплексе "Памяти героев Крут", - говорится в сообщении.
27-го января 2018 года в помещении Киевского военного лицея им. И. Богуна состоялась краткая презентация книги, где ее было вручено почти 400 лицеистам и их воспитателям из 30 лицеев с военно-спортивной подготовкой со всех уголков Украины. Презентовал книгу украинский историк и журналист, заместитель директора Национального военно-исторического музея Украины по научной работе Ярослав Тинченко.
Книгу "Круты: 100 лет подвига" было напечатано в черно-белом цвете, а также выложено в свободный доступ для скачивания в цветном варианте.
"Когда со стороны Бахмача и Чернигова двинулись на Киев большевистские эшелоны, правительство не могло послать для отпора ни единой воинской части. Тогда собрали наскоро отряд из студентов и гимназистов старших классов и бросили их - буквально на убой - навстречу прекрасно вооружённым и многочисленным силам большевиков. Несчастную молодёжь довезли до станции Круты и высадили здесь на «позиции». В то время, когда юноши (в большинстве никогда не державшие в руках ружья) бесстрашно выступили против надвигавшихся большевистских отрядов, начальство их, группа офицеров, осталась в поезде и устроила здесь попойку в вагонах; большевики без труда разбили отряд молодёжи и погнали его к станции. Увидев опасность, находившиеся в поезде поспешили дать сигнал к отъезду, не оставшись ни минуты, чтобы захватить с собой бегущих… Путь на Киев был теперь совершенно открыт."
Усупереч радянським теоріям, вступ до куреня був винятково добровільний, єдиною погрозою для небажаючих був бойкот та можливе виключення зі складу студентів. До новоствореного куреня навіть вступили учні старших класів української гімназії імені Кирило-Мефодіївського братства м. Києва.
У бою під Крутами оборонці української державності призупинили наступ противника і здійснили організований відступ, руйнуючи за собою колії і мости. Російське радянське військо втратило боєздатність на чотири дні. Поновити наступ на Київ війську Муравйова прийшлося не залізничним шляхом, як задумувалося, а на реквізованих селянських возах, запряжених кіньми, по розмоклій дорозі[4].
Червоний командир Єгор Попов, розлючений значними втратами з боку радянських військ (близько 300 осіб), наказав ліквідувати полонених. За свідченнями очевидців, зі 27-ми студентів спочатку знущалися, а потім розстріляли[11].
Мне просто непонятно зачем их трагедию преуменьшают тем что они выполняли приказ видете ли.
Уж лучше бы в Киеве отстреливались.
так что все было сделано абсолютно правильно.
Если бы их не было а были российские войска в Мариуполе, Запорожье, Днепре - было бы сильно лучше?
Какие?
Может Америка абрамсы прислала или ваша Германия Леопарды?
Может самолеты уто-то прислал или джавелины?
Может рашку от свифта отключили?