 Книгу "Круты: 100 лет подвига" презентовали лицеистам со всех уголков Украины. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу музея в Facebook.

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"При содействии Департамента культуры и туризма Черниговской областной государственной администрации книга была напечатана тиражом 2 тысячи экземпляров для бесплатного распространения среди гостей торжеств в Киеве и Мемориальном комплексе "Памяти героев Крут", - говорится в сообщении.

27-го января 2018 года в помещении Киевского военного лицея им. И. Богуна состоялась краткая презентация книги, где ее было вручено почти 400 лицеистам и их воспитателям из 30 лицеев с военно-спортивной подготовкой со всех уголков Украины. Презентовал книгу украинский историк и журналист, заместитель директора Национального военно-исторического музея Украины по научной работе Ярослав Тинченко.

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Книгу "Круты: 100 лет подвига" было напечатано в черно-белом цвете, а также выложено в свободный доступ для скачивания в цветном варианте.











