 В крупном ДТП на Заболотного сгорело 4 автомобиля, никто не пострадал, - полиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Пьяный водитель влетел в участника ДТП и повредил автомобиль киевских патрульных, - Нацполиция. ФОТО

"Водитель грузового автомобиля Scania двигался по улице Академика Заболотного от Столичного шоссе в сторону Одесской трассы. На перекрестке улиц Академика Заболотного и Ивана Сирко он не справился с управлением и совершил наезд на металлическую опору, размещенную на разделительной полосе. От удара металлическая конструкция (весом около 6 тонн), которую перевозили в кузове грузовика, полетела вперед и снесла кабину авто", - говорится в сообщении.



Кабина оказалась на встречной полосе и моментально вспыхнула огнем, который перевернулся еще на несколько автомобилей, добавили в полиции.



На место происшествия прибыли пожарные, которые локализовали возгорание.



"В итоге сгорели 4 автомобиля, включая грузовик Scania. Также на месте работали бригады скорой помощи. К счастью, в этом ДТП обошлось без пострадавших. Врачи осмотрели всех участников происшествия, от госпитализации они отказались", - говорится в сообщении.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Украинец уснул за рулем фуры в Польше и въехал в жилой дом. ФОТО

На водителя грузового автомобиля Scania патрульные полицейские оформили протокол по ст. 124 (Совершение ДТП) КУоАП. Теперь на месте работают соответствующие службы. Движение по улице Академика Заболотного частично возобновлено.







