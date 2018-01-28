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 Политика Украины
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 В крупном ДТП на Заболотного сгорело 4 автомобиля, никто не пострадал, - полиция. ФОТОрепортаж

В Киеве в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Академика Заболотного, в котором сгорели четыре автомобиля, никто из людей не пострадал.

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Водитель грузового автомобиля Scania двигался по улице Академика Заболотного от Столичного шоссе в сторону Одесской трассы. На перекрестке улиц Академика Заболотного и Ивана Сирко он не справился с управлением и совершил наезд на металлическую опору, размещенную на разделительной полосе. От удара металлическая конструкция (весом около 6 тонн), которую перевозили в кузове грузовика, полетела вперед и снесла кабину авто", - говорится в сообщении.

Кабина оказалась на встречной полосе и моментально вспыхнула огнем, который перевернулся еще на несколько автомобилей, добавили в полиции.

На место происшествия прибыли пожарные, которые локализовали возгорание.

"В итоге сгорели 4 автомобиля, включая грузовик Scania. Также на месте работали бригады скорой помощи. К счастью, в этом ДТП обошлось без пострадавших. Врачи осмотрели всех участников происшествия, от госпитализации они отказались", - говорится в сообщении.

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На водителя грузового автомобиля Scania патрульные полицейские оформили протокол по ст. 124 (Совершение ДТП) КУоАП. Теперь на месте работают соответствующие службы. Движение по улице Академика Заболотного частично возобновлено.

В крупном ДТП на Заболотного сгорело 4 автомобиля, никто не пострадал, - полиция 01
В крупном ДТП на Заболотного сгорело 4 автомобиля, никто не пострадал, - полиция 02
В крупном ДТП на Заболотного сгорело 4 автомобиля, никто не пострадал, - полиция 03
В крупном ДТП на Заболотного сгорело 4 автомобиля, никто не пострадал, - полиция 04

Источник: https://censor.net.ua/p3047061
 
 
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Палюбому свежак.
Или в Киеве по 2 раза нАдень ДТП с фурой и сгоревшими тачками?
Я просто ещё утром читал про "дтп с фурой и пожаром", но не запомнил название улиц.

А тут, на Цензоре, вечером, просто выстрелили "новостью" в упор.
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Пля, я валяюсь )))))
Зашел тока шо случайно на Корр.
Там новость: "застрелили чиновника на охоте".
И знаете с чего текст начинается? )) Не поверите. Со слов "трагедия произошла" )))
Застрелен чиновник и это теперь называется "ТРАГЕДИЯ"
Я просто плакал
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Бля, да я уверен, что даже для РОДСТВЕННИКОВ это ну никак не трагедия, а праздник наследство поделить просто какой то.
Об этой ТВАРИ = НИКТО, повторяю, НИКТО не пожалеет, включая РОДСТВЕННИКОВ.
О какой трагедии вообще речь? )))
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Главное, чтоб не о Пораженко.
О нем = либо хорошее, либо = ничего!
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Ни хера себе. А этот, у которого кабину сорвало, он лёжа управлял? Или вообще отошёл куда-то?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ крупном ДТП на Заболотного сгорело 4 автомобиля, никто не пострадал, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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