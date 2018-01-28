 В крупном ДТП на Заболотного сгорело 4 автомобиля, никто не пострадал, - полиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Водитель грузового автомобиля Scania двигался по улице Академика Заболотного от Столичного шоссе в сторону Одесской трассы. На перекрестке улиц Академика Заболотного и Ивана Сирко он не справился с управлением и совершил наезд на металлическую опору, размещенную на разделительной полосе. От удара металлическая конструкция (весом около 6 тонн), которую перевозили в кузове грузовика, полетела вперед и снесла кабину авто", - говорится в сообщении.
Кабина оказалась на встречной полосе и моментально вспыхнула огнем, который перевернулся еще на несколько автомобилей, добавили в полиции.
На место происшествия прибыли пожарные, которые локализовали возгорание.
"В итоге сгорели 4 автомобиля, включая грузовик Scania. Также на месте работали бригады скорой помощи. К счастью, в этом ДТП обошлось без пострадавших. Врачи осмотрели всех участников происшествия, от госпитализации они отказались", - говорится в сообщении.
На водителя грузового автомобиля Scania патрульные полицейские оформили протокол по ст. 124 (Совершение ДТП) КУоАП. Теперь на месте работают соответствующие службы. Движение по улице Академика Заболотного частично возобновлено.
Или в Киеве по 2 раза нАдень ДТП с фурой и сгоревшими тачками?
Я просто ещё утром читал про "дтп с фурой и пожаром", но не запомнил название улиц.
А тут, на Цензоре, вечером, просто выстрелили "новостью" в упор.
Зашел тока шо случайно на Корр.
Там новость: "застрелили чиновника на охоте".
И знаете с чего текст начинается? )) Не поверите. Со слов "трагедия произошла" )))
Застрелен чиновник и это теперь называется "ТРАГЕДИЯ"
Я просто плакал
Об этой ТВАРИ = НИКТО, повторяю, НИКТО не пожалеет, включая РОДСТВЕННИКОВ.
О какой трагедии вообще речь? )))
О нем = либо хорошее, либо = ничего!