 Акция протеста возле Львовского цирка переросла в стычки с полицией и задержания. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Львовский портал".
Акцию протеста анонсировали еще за несколько дней до ее проведения. Вчера такой протест состоялся под стенами Киевского государственного цирка. Сегодня защитники животных и неравнодушные жители должны были провести пикеты сразу в двух городах Украины: во Львове и Одессе. Так, во Львове сегодня на 12:00 и на 16:00 происходили выступления цирка "Континенталь", в программе которого есть шоу с участием белых тигров и льва. Акции протеста должны были состояться в 11:30 и в 15:00, перед началом представлений. Однако перед стартом акций под цирк прибыли несколько десятков представителей Нацполиции. Протестующих на тот момент было меньше, чем правоохранителей - они стояли у входа и раздавали людям информационные листовки.
Через несколько минут после начала протеста на площади перед цирком появились неизвестные лица, которые бросали в сторону полиции и протестующих дымовые шашки. Правоохранители сразу задержали нескольких человек и временно ограничили вход в цирк для родителей с детьми.
Когда ситуация утихла, всех посетителей запустили в помещение цирка, а большинство мирных протестующих разошлись. А тех, кто остался (представители ОО "Экологическая платформа" и др.), силовики начали не без сопротивления задерживать, сообщает "Львовский портал". По словам правоохранителей, проводивших задержание, у пикетчиков были с собой ножи и металлические палки, которые изъяли.
О величии нации и ее моральном прогрессе можно судить по тому, как она обращается с животными - из высказывания великого гуманиста....
даже гепард не смог догнать собаку, прожившую три года у киоска шаурмы
А золоті слітки???? Кожен українець носить з собою величезний золотий сліток. Якщо немає слітка - це означає що не українець а агент москви.
https://youtu.be/NiaGqA_Ocbw
Цирк - иллюзия любви. Издевательство над животными
или вот
https://youtu.be/eE02tbbBtFc
Жестокий цирк с обезьянами
или вот
https://youtu.be/OUqvbTqs69A
⚡️ШОК!⚡️ КАК НА САМОМ ДЕЛЕ ДРЕССИРУЮТ СЛОНОВ
https://www.youtube.com/watch?v=nx0Fqqf62SU
https://www.youtube.com/watch?v=pKbwSiUnVRk&t=289s
навіщо битися з поліцією через цирк...
но понятно вы ж не видите разницу 183 бакса в 2013 и 83 бакса в 2018 .ща байку расскажут про АТо как жить всем плохо так плохо что на Мальдивах загораем и Тойоту Прадо по 2 ляма гривен покупаем ??? скинуть тебе карикатуру про ватника и божью росу .но ты забаниш ..
таку химерну манеру викладання своїх думок я би точно запам'ятала
краще відчепись, а...
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а сколько свиней в Украине на фермах голов и к примеру Бенгальских тигров в джунглях, приедь в село и скажи что б люди свиней и коров повыпускали на свободу ,мол они херней занимаются а ты прав ...ты знаеш сколько селянин говна от 10 поросят вынесет в тоннах пока они 150 кг наберут каждый ??? диванный эксперт х...ев