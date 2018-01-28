 Акция протеста возле Львовского цирка переросла в стычки с полицией и задержания. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Львовский портал".

Акцию протеста анонсировали еще за несколько дней до ее проведения. Вчера такой протест состоялся под стенами Киевского государственного цирка. Сегодня защитники животных и неравнодушные жители должны были провести пикеты сразу в двух городах Украины: во Львове и Одессе. Так, во Львове сегодня на 12:00 и на 16:00 происходили выступления цирка "Континенталь", в программе которого есть шоу с участием белых тигров и льва. Акции протеста должны были состояться в 11:30 и в 15:00, перед началом представлений. Однако перед стартом акций под цирк прибыли несколько десятков представителей Нацполиции. Протестующих на тот момент было меньше, чем правоохранителей - они стояли у входа и раздавали людям информационные листовки.

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Через несколько минут после начала протеста на площади перед цирком появились неизвестные лица, которые бросали в сторону полиции и протестующих дымовые шашки. Правоохранители сразу задержали нескольких человек и временно ограничили вход в цирк для родителей с детьми.









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Когда ситуация утихла, всех посетителей запустили в помещение цирка, а большинство мирных протестующих разошлись. А тех, кто остался (представители ОО "Экологическая платформа" и др.), силовики начали не без сопротивления задерживать, сообщает "Львовский портал". По словам правоохранителей, проводивших задержание, у пикетчиков были с собой ножи и металлические палки, которые изъяли.



