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 Акция протеста возле Львовского цирка переросла в стычки с полицией и задержания. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Сегодня, 28 января, во Львове в рамках всеукраинской акции против использования в цирке животных был запланирован мирный пикет у стен Львовского государственного цирка. Однако мирная акция переросла в столкновения активистов с полицией и задержания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Львовский портал".

Акцию протеста анонсировали еще за несколько дней до ее проведения. Вчера такой протест состоялся под стенами Киевского государственного цирка. Сегодня защитники животных и неравнодушные жители должны были провести пикеты сразу в двух городах Украины: во Львове и Одессе. Так, во Львове сегодня на 12:00 и на 16:00 происходили выступления цирка "Континенталь", в программе которого есть шоу с участием белых тигров и льва. Акции протеста должны были состояться в 11:30 и в 15:00, перед началом представлений. Однако перед стартом акций под цирк прибыли несколько десятков представителей Нацполиции. Протестующих на тот момент было меньше, чем правоохранителей - они стояли у входа и раздавали людям информационные листовки.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Под Радой произошла стычка: несколько митингующих начали поджигать шины. ВИДЕО

Акция протеста возле Львовского цирка переросла в стычки с полицией и задержания 01
Акция протеста возле Львовского цирка переросла в стычки с полицией и задержания 02
Акция протеста возле Львовского цирка переросла в стычки с полицией и задержания 03

Через несколько минут после начала протеста на площади перед цирком появились неизвестные лица, которые бросали в сторону полиции и протестующих дымовые шашки. Правоохранители сразу задержали нескольких человек и временно ограничили вход в цирк для родителей с детьми.

Акция протеста возле Львовского цирка переросла в стычки с полицией и задержания 04
Акция протеста возле Львовского цирка переросла в стычки с полицией и задержания 05
Акция протеста возле Львовского цирка переросла в стычки с полицией и задержания 06
Акция протеста возле Львовского цирка переросла в стычки с полицией и задержания 07

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Пикет кафе в Кременчуге активистами "Нацкорпуса" перерос в драку с полицейскими. ВИДЕО

Когда ситуация утихла, всех посетителей запустили в помещение цирка, а большинство мирных протестующих разошлись. А тех, кто остался (представители ОО "Экологическая платформа" и др.), силовики начали не без сопротивления задерживать, сообщает "Львовский портал". По словам правоохранителей, проводивших задержание, у пикетчиков были с собой ножи и металлические палки, которые изъяли.

 Акция протеста возле Львовского цирка переросла в стычки с полицией и задержания 08
Акция протеста возле Львовского цирка переросла в стычки с полицией и задержания 09

Источник: https://censor.net.ua/p3047054
 
 
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Совсем мусорня распаясалась ,пора бы им напомнить ,как хорошо воспламенялся беркут ...
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В Верховной Раде значит можно использовать животных, а в цирке получается нельзя? Акция протеста возле Львовского цирка переросла в стычки с полицией и задержания - Цензор.НЕТ 3830
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животные есть, а хлыстов и нагаек на них нет... Акция протеста возле Львовского цирка переросла в стычки с полицией и задержания - Цензор.НЕТ 8213
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не я конечно понимаю - шо на вкус и цвет выбирай шо нравиться - но все же)))))
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В раді значно краще годують, і умови утримання покращені.
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А что, во Львовском цирке плохие условия содержания животных?
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Везде! Звери должны жить на свободе. Ты же не хочешь в клетке жить и питаться говном?
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Так может протестовать против плохого содержания животных?
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Я тебе еще раз повторяю: звери должны жить на свободе, а вот двуногие существа (большинство), которые являются наибольшим злом на земле и все беды и горе от них, - должны жить за колючкой или в клетках.
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тогда давайте отпускать попугайчиков и хомяков, да что там мелочится весь скот с ферм надо отпустить это-же клетка!
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Не только с ферм. С каждого дрора, у кого есть куры, утки и т.д.. Всех выпустить на волю. А если хозяева будут сопротивлять - жечь покрышки, а то и хаты.
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А как ты себе представляешь свободу для зверей. Вот у нас в округе завелись волки. На людей пока не нападают, но скот уже режут.Мы устроили облаву и убили двух волков. Как ты считаешь, это правильно ? Кроме того , дикие кабаны потравили мой посев пшеницы, прилично так. Я устроил ночью засидку и убил кабана. Твое мнение?
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Когда на него пойдёт кабан, он скорее всего убежит, но свининку трескать он явно любит! А это не гуманно! Акція протесту біля Львівського цирку переросла в сутички з поліцією і затримання - Цензор.НЕТ 9712
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Это уже другой калинкор и нужно отстреливать в случае явной агрессии или угрозы (собственно, как и "людей"). Я о том, что звери томятся в нечеловеческих условиях, чтобы порадовать на манеже двуногих моральных уродов и извращенцев. Так что не занимайся подменой понятий.
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Чем беспомощнее создание, тем больше право оно имеет на получение защиты против жестокости человека.
О величии нации и ее моральном прогрессе можно судить по тому, как она обращается с животными - из высказывания великого гуманиста....
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****
даже гепард не смог догнать собаку, прожившую три года у киоска шаурмы
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Да ниче. Узкоглазых нужно заставить жрать говно - это единственный выход.
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в курсе, нормальные люди там с такой жестокостью борются там и борются давно... а сейчас это движение набирает обороты.... молодёжь вообще не ест собак, только такие как наши совкодрочеры - им только волю дай, они и Ленина сожрут, с чавканьем...)
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Ленина сожрут, с чавканьем" ..Скорее бы..чтоб еще и фуйлом закусили...



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Распыляет народ свою энергию понапрасну. Не доросли мы еще до таких тонких нюансов толерантности. Нас самих ,хуже животных держит преступная власть. За кусочек сахара,выбираем себе регулярно ,тех же дрессировщиков....
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Пропоную використовувати дресованих москалів,взятих у полон на Донбасі
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Да, это намного покруче будет, особенно если их перед этим напоить боярой.
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По словам правоохранителей, проводивших задержание, у пикетчиков были с собой ножи и металлические палки, которые изъяли.Источник: https://censor.net.ua/p3047054

А золоті слітки???? Кожен українець носить з собою величезний золотий сліток. Якщо немає слітка - це означає що не українець а агент москви. Акция протеста возле Львовского цирка переросла в стычки с полицией и задержания - Цензор.НЕТ 1492
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Понятно,что бросалась дымшашками титушня,которой завтра на смену в ту самую полицию. Прямо дежа вю времён "овоща".
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100% - такое впечатление, что у нас провокаторы, разного сорта, просто у кого то на зарплате...
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А я против цирка в ВР. А то там одни животные которые ни как не нажрутся и дресировке не поддаются.
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нужно давно запретить это варварство 21-го века - цирки с животными... Все уже в курсе как над этими животными издеваются при дрессуре... Вот один из многих фильмов которые выложены в инете...
https://youtu.be/NiaGqA_Ocbw

Цирк - иллюзия любви. Издевательство над животными

или вот
https://youtu.be/eE02tbbBtFc

Жестокий цирк с обезьянами

или вот
https://youtu.be/OUqvbTqs69A

⚡️ШОК!⚡️ КАК НА САМОМ ДЕЛЕ ДРЕССИРУЮТ СЛОНОВ
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Если выпустить этих животных на волю они погибнут, поскольку не привыкли жить на воле, а кроме того, большинство животных родились уже в цирке. Бороться нужно против плохого содержания животных в цирках и запрещать заводить диких животных у себя на дачах и в квартирах. А то купит такой "любитель" маленького крокодила и думает, что так будет всегда, а крокодил вырастет и его потом выбрасывают. Акция протеста возле Львовского цирка переросла в стычки с полицией и задержания - Цензор.НЕТ 2635
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Константин Гризодубо, кацабо, твари сидят в твоей госдуре!
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Депутат райсовета на Сумщине погиб во время охоты - нiчого падлюка воровита беззахистных тваринок вбивати як буцiмто с голоду здихав,це гарна новина!
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Мусорня вже викашляла сажу згорілих шин? То в нас є ще..
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Та канешна.. В Цирку В.Зради 450 тварин і шо??? Акція протесту біля Львівського цирку переросла в сутички з поліцією і затримання - Цензор.НЕТ 4296
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гля мусорня людей пакует не хуже чем Навального в Мацкве
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мало проблем в країні?
навіщо битися з поліцією через цирк...
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тот кто кидал брущатку по миллиции в 2014 -будет ее кидать и по полиции в 2018
но понятно вы ж не видите разницу 183 бакса в 2013 и 83 бакса в 2018 .ща байку расскажут про АТо как жить всем плохо так плохо что на Мальдивах загораем и Тойоту Прадо по 2 ляма гривен покупаем ??? скинуть тебе карикатуру про ватника и божью росу .но ты забаниш ..
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нічого не зрозуміла з вашого опусу...
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я не буду с тобой спорить прошлый раз это мне баном вылелось перманентным .... но то что ты и тут ничего не понимаеш я не удивлен тем более ты....
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не пригадую щоб я з вами спілкувалась
таку химерну манеру викладання своїх думок я би точно запам'ятала
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я предполагал что ты- тупая ,обьясняю- хотя я вверху все написал , что был перманент на акк значит я с нового пишу ,ты это не поняло дно .бань я новый акк завиду .
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Дивуюсь.Когось хвилює,що на фронті гинуть люди.А комусь "птічку жалко".
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Практицки все эти "активисты" без всякого зазрения совести за обе щеки жрут мясо и сало, ни на минуту не задумавшись, что это же мясо убитых животных, а не сидящих в клетках накормленных и ухоженных артистов
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во у тебя бесюки в башне . ты не знаеш что такое технические породы . а конвеер окорочков зачем сделали, или у бройлеров надо спрашивать может они в Египет улетят ,на зимовку ....
а сколько свиней в Украине на фермах голов и к примеру Бенгальских тигров в джунглях, приедь в село и скажи что б люди свиней и коров повыпускали на свободу ,мол они херней занимаются а ты прав ...ты знаеш сколько селянин говна от 10 поросят вынесет в тоннах пока они 150 кг наберут каждый ??? диванный эксперт х...ев
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пороховата ,что коленки затряслись ? смотрите вам прямая дорога на ант имайдан там вас в 5 рядов мусорни охранять будут ,на сцени запоет Т.Повалий А.Лорак ,а вы будете с плакатами ,Слава Панамским Офшорам , Даеш Слепые Трасты , ПАПа наш приезидент
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У меня такое впечатление, что ребятам просто проплатили с целью "подвинуть цирк"... Акція протесту біля Львівського цирку переросла в сутички з поліцією і затримання - Цензор.НЕТ 8034
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ну да на Мальдивах под Новый Год теплее водичка будет .там ее и подогрееют если че .фига себе за 500 кусков
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Щоб не робити, лиш би дестабілізувати ситуацію ... Якісь ідіоти ! Невже в країні більше проблем не має, як то життя тварин у цирку ?
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А що конкретно так нестримно і несамовито пропонували активісти? Складається враження, що лева і двох тигрів потрібно було відразу випустити на волю. Для чого було палити фаєри, кидатись з істериками на поліцію? Ножі і палки в них напевно для того, щоб визволені ними тварини не покалічили своїх визволителів?
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Я ещё в 2013 году замечал что "экоактивистов" постоянно использовали чтобы отвлечь внимание от политики и коррупции, не поддавайтесь на провокации этих людей, занимайтесь действительно важными проблемами!
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а есть активисты против зоофилистов
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Обратите внимание на "зоозащитников" в кожаной обуви, та же история что с титушками переодетыми в Учасников майдана, которые забыли снять кроссовки. Просто постановочная акция чтобы расколоть и отвлечь народ + пара идиотов которые на это повелись.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАкция протеста возле Львовского цирка переросла в стычки с полицией и задержания. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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