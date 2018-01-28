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 Общество, Фоторепортаж
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 К 100-летию боя под Крутами в Сумах подготовили онлайн-выставку. ФОТО

К 100-летию героического боя под Крутами, который состоялся 29 января 1918 года, на сайте Сумского областного архива подготовлена фотодокументальная выставка.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, онлайн-фотовыставку можно посмотреть на сайте Сумского областного архива в разделе "Выставки".

"В подборке представлены копии документов, публикаций в печати, фотоматериалов, статьи о событиях столетней давности, рукописные варианты стихов Николая Щербака и Александра Олеся о Героях Крут, отчеты о количестве расстрелянных и прочее", - отметил директор архива Юрий Олийник.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Украина чтит память героев боя под Крутами, который состоялся 100 лет назад

По его словам, документальные источники освещают деятельность институций, организаций, учреждений, функционировавших в период Центральной Рады на Украине. В экспозицию вошли агитационные материалы, документы о деятельности украинских громад за рубежом, направленные на почтение памяти Героев Крут и проведение траурных мероприятий, и фотодокументы из коллекций ЦДКФФА Украины им. Г.С.Пшеничного.

К 100-летию боя под Крутами в Сумах подготовили онлайн-выставку 01
К 100-летию боя под Крутами в Сумах подготовили онлайн-выставку 02
К 100-летию боя под Крутами в Сумах подготовили онлайн-выставку 03
К 100-летию боя под Крутами в Сумах подготовили онлайн-выставку 04
К 100-летию боя под Крутами в Сумах подготовили онлайн-выставку 05
К 100-летию боя под Крутами в Сумах подготовили онлайн-выставку 06
К 100-летию боя под Крутами в Сумах подготовили онлайн-выставку 07
К 100-летию боя под Крутами в Сумах подготовили онлайн-выставку 08

 

Источник: https://censor.net.ua/p3047046
 
 
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Вот порадуется Порошенко
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Порощенку ніколи.... Його сьогодні штормить ! К 100-летию боя под Крутами в Сумах подготовили онлайн-выставку - Цензор.НЕТ 8255
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він дристомьот включив.
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Вже пишуть скрізь, що Рошeнко туди вирішив нe приізжати.
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А ти подивися у вікно! Ураган який, жах! К 100-летию боя под Крутами в Сумах подготовили онлайн-выставку - Цензор.НЕТ 6858
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Холодно, штормит. Какого хрена в такую даль ехать ? Лучше в Вену, потанцевать.
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Жаль студентов, погибших за Украину под Крутами. Жаль и майдановцев , расстрелянных на Майдане в наши дни.Если судить тех убийц поздно, их уже Бог давно осудил, то убийц Майдана судить можно и нужно, хотя власть этого не делает и поэтому Пэдрященко не поехал в Круты, знает, что там у него народ спросит за Майдан.
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То есть основная задача Порошенко не создать условия для построения демократического общества, а посадить убийц Майдана?
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Цензор хоть проверяет свои ссылки? кому надо тот список документов?
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Столько Героев на фото,а студентов кинули на убой.
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Порошенко уроки танцю бере .... Ніколи йому це читати, до Фірташа на віденський бал готується! К 100-летию боя под Крутами в Сумах подготовили онлайн-выставку - Цензор.НЕТ 6023
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скільки людей на фото. дорослих, досвідчених, в військовій формі, а під Крути дітей відправили. Час йде, а ми мало змінюємося
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Я сегодня смотрел по ящику новости и там показали церемониальный ход по возложению цветов. Поросенок и кличко шли угрюмые, проникнувшись моментом, зато идиот парубей строил бесконечные инфантильные лыбы и все пытался рассмешить порошенко и кличко.Имбицил, мля.....
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Мифотворчество
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Вечная память Героям, павшим в неравном бою с дикой ордой. Мы заних обязательно отомстим рашистской заразе.
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а где главный псевдо-патриот Украины?
наверно забоялся "цыничных бандеровцев"
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шоколизы стыдливо спамят комменты
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Ось так вам - Офшоренко економіку піднімає а ви там про якісь Крути! Це вам не коники з г... ліпити!!!
До 100-річчя бою під Крутами в Сумах підготували онлайн-виставку - Цензор.НЕТ 5423
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Николай Янович, то ли дело твои сралины-членины, да кацаб?!
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Крути
Цей вірш написаний в 20 роковини битви
під Крутами, в січні 1938 року, на само-
му полі бою за найтяжчих московсько-
більшовицьких окупаційних умов.
*
Стою німий… Схиляю низько чоло…
У спогадах подія судних днів
Жива встає… точився бій навколо…
О, скільки їх, відважних юнаків.
За рідний край і за любов до волі
Лягли от тут, на цьому полі!..
Ой, поле, поле крові і скорботи!..
Тут в сяйві ранку нашої весни
Почавсь новий шлях хресний до Голгофи
І залунало зрадливе: «Роізпни!»…
Немов Христа друге страшне розп'яття
Судилося Вкраїні… О, прокляття!
Демид Бурко.
Січень, 1938.
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І знову ці кацапські ТВАРЮКИ лізуть на нашу Україну,мало їх чеченці поклали під Грозним,ОЙ МАЛО !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Цензор.НЕТФотоОбществоК 100-летию боя под Крутами в Сумах подготовили онлайн-выставку. ФОТО
 
 
 
 
 
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