 К 100-летию боя под Крутами в Сумах подготовили онлайн-выставку. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, онлайн-фотовыставку можно посмотреть на сайте Сумского областного архива в разделе "Выставки".
"В подборке представлены копии документов, публикаций в печати, фотоматериалов, статьи о событиях столетней давности, рукописные варианты стихов Николая Щербака и Александра Олеся о Героях Крут, отчеты о количестве расстрелянных и прочее", - отметил директор архива Юрий Олийник.
По его словам, документальные источники освещают деятельность институций, организаций, учреждений, функционировавших в период Центральной Рады на Украине. В экспозицию вошли агитационные материалы, документы о деятельности украинских громад за рубежом, направленные на почтение памяти Героев Крут и проведение траурных мероприятий, и фотодокументы из коллекций ЦДКФФА Украины им. Г.С.Пшеничного.
наверно забоялся "цыничных бандеровцев"
Цей вірш написаний в 20 роковини битви
під Крутами, в січні 1938 року, на само-
му полі бою за найтяжчих московсько-
більшовицьких окупаційних умов.
*
Стою німий… Схиляю низько чоло…
У спогадах подія судних днів
Жива встає… точився бій навколо…
О, скільки їх, відважних юнаків.
За рідний край і за любов до волі
Лягли от тут, на цьому полі!..
Ой, поле, поле крові і скорботи!..
Тут в сяйві ранку нашої весни
Почавсь новий шлях хресний до Голгофи
І залунало зрадливе: «Роізпни!»…
Немов Христа друге страшне розп'яття
Судилося Вкраїні… О, прокляття!
Демид Бурко.
Січень, 1938.