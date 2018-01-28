 К 100-летию боя под Крутами в Сумах подготовили онлайн-выставку. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, онлайн-фотовыставку можно посмотреть на сайте Сумского областного архива в разделе "Выставки".

"В подборке представлены копии документов, публикаций в печати, фотоматериалов, статьи о событиях столетней давности, рукописные варианты стихов Николая Щербака и Александра Олеся о Героях Крут, отчеты о количестве расстрелянных и прочее", - отметил директор архива Юрий Олийник.

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По его словам, документальные источники освещают деятельность институций, организаций, учреждений, функционировавших в период Центральной Рады на Украине. В экспозицию вошли агитационные материалы, документы о деятельности украинских громад за рубежом, направленные на почтение памяти Героев Крут и проведение траурных мероприятий, и фотодокументы из коллекций ЦДКФФА Украины им. Г.С.Пшеничного.















