 Алексей Навальный задержан на "Забастовке избирателей" в Москве. ФОТО+ВИДЕО (обновлено)

Об этом информирует в Twitter Навальный LIVE, передает Цензор.НЕТ.
"Навального задержали и затащили в автозак!" - говорится в сообщении.
Также стало известно, что при задержании Алексея Навального полицейские повалили его на землю и с трудом запихнули в автозак. Хватали протестующих за горло, использовали дубинки.
Сам Навальный написал в Twitter: "Меня задержали. Это значения не имеет. Приходите на Тверскую. Вы не за меня выходите, а за себя и своё будущее".
Задержание одного человека теряет малейший смысл, если нас много. Кто-нибудь, придите и замените меня pic.twitter.com/TODVdF5lEm— Alexey Navalny (@navalny) 28 января 2018 г.
Ничтожества.
https://www.youtube.com/watch?v=naHWykQmmg8
А на фото - человек пятнадцать, не меньше!
Практически, попытка государственного переворота.
кацапы вы дебилы=)))
Чем больше сдохнет врагов Украини, тем лучше
https://www.facebook.com/GeoUaCom/videos/2007062609310058/
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В Москве громят штаб-квартиры оппозиционных организаций, арестовывают активистов, здесь сразу подбрасывают наркотики, оружие или убивают.
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Росський мир, однако
Хроніки
НарніїВатанії...
там пирожок на полке справа, тот шо с плесенью, можешь взять.
Давай ка я с тобой, юный натуралист, попрощаюсь.
Обидно будет из за двухложной амебы в бан залететь
Насчёт "клоуна", давайте на нашу власть посмотрим, которая отдыхает на Мальдивах в то время, как половина страны еле сводят концы с концами.
...президентская гонка "для себя любимого"иллюзия выбора.)))
Брешут люди,не может КГБист быть ВОРом это НОНСЕНС.
не задержали б - сам приехал!
Валить русню уже весь мир хочет, а без пукина это вряд ли получиться.
Не удивлюсь скоро Маск скажет : я купил весь мир вместе с Космосом.
Хоть убей,следа не видно,
Сбились мы,Что делать нам?
В поле Бес нас водит видно,
Да кружит по сторонам....