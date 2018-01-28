 Алексей Навальный задержан на "Забастовке избирателей" в Москве. ФОТО+ВИДЕО (обновлено)

Об этом информирует в Twitter Навальный LIVE, передает Цензор.НЕТ.

"Навального задержали и затащили в автозак!" - говорится в сообщении.





Также стало известно, что при задержании Алексея Навального полицейские повалили его на землю и с трудом запихнули в автозак. Хватали протестующих за горло, использовали дубинки.

Сам Навальный написал в Twitter: "Меня задержали. Это значения не имеет. Приходите на Тверскую. Вы не за меня выходите, а за себя и своё будущее".

Задержание одного человека теряет малейший смысл, если нас много. Кто-нибудь, придите и замените меня pic.twitter.com/TODVdF5lEm — Alexey Navalny (@navalny) 28 января 2018 г.

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