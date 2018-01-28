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Все про:задержание (4776) Москва (2467) Навальный (346)

 Алексей Навальный задержан на "Забастовке избирателей" в Москве. ФОТО+ВИДЕО (обновлено)

Политика Алексея Навального задержали в Москве во время акции протеста "Забастовка избирателей".

Об этом информирует в Twitter Навальный LIVE, передает Цензор.НЕТ.

"Навального задержали и затащили в автозак!" - говорится в сообщении.

Алексей Навальный задержан на Забастовке избирателей в Москве 01
Алексей Навальный задержан на Забастовке избирателей в Москве 02

Также стало известно, что при задержании Алексея Навального полицейские повалили его на землю и с трудом запихнули в автозак. Хватали протестующих за горло, использовали дубинки.

Алексей Навальный задержан на Забастовке избирателей в Москве 03

Сам Навальный написал в Twitter: "Меня задержали. Это значения не имеет. Приходите на Тверскую. Вы не за меня выходите, а за себя и своё будущее".

Смотрите также: Полиция врывается в офис Фонда борьбы с коррупцией в Москве во время прямого эфира. ВИДЕО

Алексей Навальный задержан на Забастовке избирателей в Москве 04Алексей Навальный задержан на Забастовке избирателей в Москве 05

Источник: https://censor.net.ua/p3047042
 
 
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Стадо терпил в очередной раз не отбило у упырей единственного лидера, способного спасти от ГУЛАГов будущее своих (терпил) детей.
Ничтожества.
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Впрочем наши - немногим лучше, раз позволяем госизменнику, многократному нарушитлю Конституции и военному преступнику-барыге грабить всех подчистую.
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Мускорта Да нифига он не способен. Просто стадо терпил и лохов в очередной раз повелось на кремлевские разработки и поучавствовало в представлении "задержание "опозиционного" политика". Так будет более правильно.
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Да какой он лидер, клоун феэсбешный. Сейчас опять закроют на 2 недели, был бы реальной оппозицией давно посадили или грохнули.
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да - для тебя Мускорта он конечно лидер...\тут и не поспоришь...\
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Там три человека, это забастовка.
А на фото - человек пятнадцать, не меньше!
Практически, попытка государственного переворота. Алексей Навальный задержан на "Забастовке избирателей" в Москве - Цензор.НЕТ 3877
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НЕ ВЕРЮ!! Пока не увижу селфи Навального из автозака)
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Сразу видно, дамы не брезгуют этанолосодержащими препаратами...
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Стадо терпил опять получает пизды от мусоров
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затримання Навального на мітингу один з елементів путінського стабіля Алексей Навальный задержан на "Забастовке избирателей" в Москве - Цензор.НЕТ 3866
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Пора уже переходить к задержаниям кацапских терпил на их кухнях за антипутинские разговоры .
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Навальний, їдь в Україну. Тут опозиціонерів не затримують. тільки вивчи слова Барига і Зубожіння.
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Навіть героїв якщо зробили злочин. У СРСР сиділи героі сов.союзу...
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порошенко повинен сидіти в тюрьмі за свій вояж по чужому паспорту на мальдіви?. доречі ти тут не правий. завдяки проросійській владі в Україні і законодавчій базі зараз можна сміливо кожного воїна садити в тюрьму.
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Люцифер - он что, бутерброд? -- пускай у себя сидит.... У нашей Лолиты и без него есть кого сажать в Украине - циничных бандер и шатунов еще до хрена осталось...., работы много...
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Зрозум що тому ВорЮлька носа і не каже.
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Навальний, Крим ...
Чем больше сдохнет врагов Украини, тем лучше
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Поздно пить боржоми! Надо было шевелиться в начале нулевых когда гебнявая кодла только начинала превращать пидоРашку в тоталитарную помойку. Но "дарохие росеяне" повелись на фуфло, типа стабильности и "управляемой демократии". Теперь жрите холопы!
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Да и проверку "Крымнашем" прошли очень не многие. Нация фашистов заслужила свой тоталитаризм.
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як лоліта хотіла кинуть байдена.
https://www.facebook.com/GeoUaCom/videos/2007062609310058/
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Навальний,принеси станок і####льний,а заодно і бутерброт, (який не Крим)...
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Из российских СМИ. Новая Газета
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В Москве громят штаб-квартиры оппозиционных организаций, арестовывают активистов, здесь сразу подбрасывают наркотики, оружие или убивают.

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Росський мир, однако Олексія Навального затримано на "Страйку виборців" у Москві - Цензор.НЕТ 6127
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Еще чуть-чуть и повалили бы х-ла, но несколько человек не пришли.
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Это всё театр! Если-бы надо было убрать, убили бы уже давно! Идёт игра в опозицию! Актёр хороший. И главное смело как, настойчиво!
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Да никакой он не актер, просто полезный идиот, если бы представлял опасность лежал бы с Немцовым рядом, а поскольку просто ссыкун, который завидев ОМОН сам бежит в автозак, он удобен кремлю как неопасный оппозиционер.
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И содрогнулась рассея от массовых протестов! Шутка ли- аж 15 чел. дружно выступило. Это тебе не жалкие одиночные пикеты, а проявление массового недовольства в стаде.
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А ты вспомни Экзорцистшо кацапы наваляли в октябре 1917 по старому стилю ? Так шо не нужно их недооценивать. Другое дело шо они наваляют, вот в чем вопрос. Хотя для нас в Украине что-бы кацапы у себя не наваляли нам все равно будет три +++, аби побольше друг друга завалили, что-бы об Украине некогда им было думать
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Алексей Навальный задержан на "Забастовке избирателей" в Москве.

Хроніки Нарнії Ватанії...
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Он и хотел попасть в автозак, чтобы стать в очередной раз "жертвой режима". Клоун.
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на когда намечено начало фрагментации кацапии - на апрель, или на май?
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маладец.
там пирожок на полке справа, тот шо с плесенью, можешь взять.
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твой интулект зашкаливает, ты меня им просто задавил.
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Все намного сложнее, оказывается.
Давай ка я с тобой, юный натуралист, попрощаюсь.
Обидно будет из за двухложной амебы в бан залететь
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Навальный - крымнашист. Стопроцентный. Абсолютно хрен с ним. Это не Немцов.
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Ну и беспредел там творится. После таких задержаний должны были выйти миллионы.
Насчёт "клоуна", давайте на нашу власть посмотрим, которая отдыхает на Мальдивах в то время, как половина страны еле сводят концы с концами.
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БУТАФО́РИЯ Предметы, составляющие обстановку пьесы на сцене взамен настоящих.

...президентская гонка "для себя любимого"иллюзия выбора.)))
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ПОП Гапон в 1905 году собрал толпу намного большую Олексія Навального затримано на "Страйку виборців" у Москві - Цензор.НЕТ 8203
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Топ новость дня..... Одни гэбники задержали других гэбнииков. Временно
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Нет у Ливаруции начала,нет у Ливарюции конца.РАБссия глубоко Осуждам=с и Проклинам-с Акцию Алексея Провального и молодёжи РАБссии.Дедывыаивали за РАБство,почему дети внуки должны жить лучше советских ПЕНСИОНЕРОВ Олексія Навального затримано на "Страйку виборців" у Москві - Цензор.НЕТ 4075
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Всех отважных истребили в 1993 году,сейчас сплошные ботаники,которые снимают на телефончик,как упаковывают их лидера. Явно в мордоре не хватает аналога Правого сектора,тогда бы эти автозаки уже полыхали,как бтры на Крещатике в14м году,печал но,как деградировал народ,который умеет воевать,но как правило война ведется с тем кого укажут из кремля.
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Ща выпьет,закусит,тёлку поимеет и снова в бой изображая лихого борца с режимом.
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в Крымском Симеизе РАБссиянцы спилили последнюю 200 летнюю Секвойю в парке санатория "Пионер".Значит санаторий скоро продадут на Аукционе Сотбис или Кристи...
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, , пічалька , . , хуйло пітерський ссить навального , так як рошен вінніцький михо саака ,,,
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по сообщениям западных агентств украденные миллиарды РАБссиян бандой Путлера за 18 лет находятся не только в банках и ценных бумагах США,а и в Сингапуре,Люксембурге и Ватикане.
Брешут люди,не может КГБист быть ВОРом Олексія Навального затримано на "Страйку виборців" у Москві - Цензор.НЕТ 793это НОНСЕНС.
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а у навального - абонемент
не задержали б - сам приехал!
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В нэньке роль Навального исполнял шизанутый грузин
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Бабло в одну Корзину кладет только идиот,значит Финансовая полиция США нашла банковские транзакции РАБссии по всему миру на триллионы долларов,миллиарды отдыхают.
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Сейчас всем надо чтоб выбрали путина, чтоб не дай Бог президентом не стал нормальный или хотя бы, адекватный человек.
Валить русню уже весь мир хочет, а без пукина это вряд ли получиться.
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Мені одному здалося що лідер опозиції дуже хотів щоб його заарештували .
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Основатель Tesla & SpaceX Илон Маск придумал новый огнемёт за 500 долларов.Первый предварительный крупный заказ уже получен.
Не удивлюсь скоро Маск скажет : я купил весь мир вместе с Космосом. Олексія Навального затримано на "Страйку виборців" у Москві - Цензор.НЕТ 9710
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Навальный единственный реальный оппозиционер в рф.
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в Предисловии к роману Достоевского "Бесы" есть такие слова :
Хоть убей,следа не видно,
Сбились мы,Что делать нам?
В поле Бес нас водит видно,
Да кружит по сторонам....
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Навальный помогает Росгвардии тренироваться разгонять митинги.В отделе между собой его так и называют - Леха-Полигон
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"Пазорники! Пазорники!" Огида і більше нічого.
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Не понимаю оптимизма украинцев по поводу Навального.Если он станет презом Украине будет не до шуток,этот штемп похуже путлера будет..
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАлексей Навальный задержан на "Забастовке избирателей" в Москве. ФОТО+ВИДЕО (обновлено)
 
 
 
 
 
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