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Все про:ДТП (4644) Польша (4050)

 Украинец уснул за рулем фуры в Польше и въехал в жилой дом. ФОТО

В селе Дорогуча в Польше 47-летний украинец, будучи за рулем фуры, въехал в жилой дом.

Об этом сообщает издание Dzennik Wschodni, информирует Цензор.НЕТ.

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Авария произошла в ночь на 27 января. Грузовик съехал с дороги, протаранил ограждение и врезался в дом. Фура повредила стену в комнате, где спали трое детей в возрасте год, 4 года и 11 лет. Вследствие происшествия, к счастью, никто не пострадал.

Водитель грузовика был трезвым. По предварительным данным, он уснул за рулем.

Согласно информации издания, дом на данный момент непригоден для жизни.

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Украинец уснул за рулем фуры в Польше и въехал в жилой дом 01
Украинец уснул за рулем фуры в Польше и въехал в жилой дом 02

Источник: https://censor.net.ua/p3047036
 
 
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То напевне Бандера винен ! Украинец уснул за рулем фуры в Польше и въехал в жилой дом - Цензор.НЕТ 1255 Або Тягнибок ! Украинец уснул за рулем фуры в Польше и въехал в жилой дом - Цензор.НЕТ 1255
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А где этот прибацанный IgorL? )))) С требования инициировать проверки всех спящих людей во Вселенной, а так же тормозов всех транспортных средств Вселенной с одновременной проверкой всех вселеннских органов министерств транспорта с выносом предупреждения
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Цензор это сайт о сводках на дорогах? Вы определитесь ребята, вы или политикой занимайтесь или вообще прикройте лавочку, реально все в подряд в ленту. Не авторитетно как то.
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тю дурний серьога!Це сайт новин,iнтерв'ю і аналітики
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правильно Цензор подає таку інформацію. Війна йде на дорогах, жертв - тисячі. Ви вважаєте, що мимо цього може пройти жодне серйозне видання?
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створи свій сайт - розкрути його - будеш там вказувати!
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в неділю менше новин про петь та міш, а також мусорської та шекаладної джинси, тому сайт заповнюється "криміналом" з більшим % в стрічці
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Полякам стоило бы обратить внимание на УСЛОВИЯ РАБОТЫ украинцев в Польше - нещадная эксплуатация "заробитчан" уже бьёт рикошетом по полякам.
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Да, а еще лучше водярки налить и разрешить ездить бухим. Поляки у себя дома. Какие хотят, такие условия и создают.
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Трезвый водитель уснул за рулём не от "водярки"! Не суди о поляках по себе - они несравненно лучше тебя.
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И дом там построили по-пьяни поляки, чтобы помешать нашему заробитчанину.
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при чем тут поляки? Может фирма украинская?
я он 2 числа вьезжал в Польшу так под Краковим inspekcja drogowa остановила автобус и заставили водил отдихать 3 часа. Кто виноват єтой фирме перевозчикам, поляки?
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С ЛЮБИМ МОЖЕТ СЛУЧИТСЯ НЕЧЕВО УДИВИТЕЛЬНОВО НЕТ СОЧУСТВИЕ МУЖИКУ
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Сочувствие жильцам дома, а не водителю фуры. Он безответственный болван.
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тебя послать или сам спрыгнешь с темы в которой ты дурак....
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Дурак у тебя в трусах. Я ни бухой ни сонный за руль не сажусь. Даже если очень надо. Если на свою жизнь насрать, подумай о других либо будь без прав на вождение авто.
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Переработка. Польские власти должны отслеживать деятельность работодателей, заставляющих работников пахать много часов подряд, и налагать штрафы.
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Так тож работадатель,а ты его штрафом Українець заснув за кермом фури в Польщі та в'їхав у житловий будинок - Цензор.НЕТ 4539
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Информация изложена не полностью. На самом деле, водитель въехал в жилой дом в Польше, а выехал на Красной площади в Москве! Попал в пространственно-временной портал. МИД РФ уже готовит гневную "ноту" о несанкционированном проникновении на российскую святыню...
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https://korrespondent.net/city/kiev/3934020-masshtabnoe-dtp-v-kyeve-horiat-neskolko-avto
Вот пример очередного "несчастного водителя фуры". Только здесь не пронесло
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Есть у водителей неписанное правило УСТАЛ- ОТДОХНИ, жаль, наш соотечественник о нем забыл.
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А разве в ЕС можно без "шайбы" та шо пишет в том числе и время движения автомобиля, ездить? Виноват однозначно водитель. Хорошо что в этот раз протокол кровью не подписан.
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В Италии придумали систему нипель- садится чудо в машину у него своя карта електронная без которой она не заведётся, по истечению этого времени даётся ещё 15,00 мин а потом всё бобик глохнет и с этой картой ты только через 8 часов опять сможешь ехать, с такой системой больше чем 8 часов в сутки ездить нельзя как бы работодатель не желал.
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Не правда. А если едет во сменщиком? Она "Карта" по простому шайба, только пишет время, скорость и по моему геолокацию. Водитель её сам извлечь, не может. Полицай извлекая делает запись в шайбе о извлечении. Шото похожее у кацапов "Платоном" называется. Нам до этого ещё далеко.
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)))) нет эти уже убрали теперь они персональные можешь и сам доставать, если твоя окончилась вставляешь сменщика сам на отдых а кореш дальше едет, а вот если остановят и карта не твоя то ты попал
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Так фури з України не впускають в ЄС без дорожнього автоконтролю.
Один воділа розповідав мені. Пересік кордон, включай контроль, тому що на дорогах страшні не полісмени, а ті що контролюють рух вантажного автотранспорту - швидкість руху, маршрут, де зупинявся на відпочинок, причому відпочинок повинен бути як короткий так і довгий 8 годин. І штрафи значні за порушення, тому дотримуються прийнятих норм.
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Цензор, это был просто водитель. Ни его национальность, ни его гражданство в данном случае никакого значения не имеет.
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я за кермом не сплю! - а уважно дивлюся на дорогу.
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...сірники у очі поставив вертикально, щоб не закривались.
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Правильно. А если устал - лег и отдыхаешь. Ты отвечаешь за свою жизнь и действия в первуюю очередь, а не работодатель. А в чужой стране (в гостях) вдвойне.
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Зря поляки закон о запрете бендеровцев приняли.......
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Хорошо заработал. Один фуру гнал, без напарника?
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"Заработал" на целый дом и одним рейсом. Оно наверное того стоило.
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Ну да, надо обязательно в заглавие вынести "украинец", дабы мокнуть Украину. Украинофоб (ка) заглавие писал (а)?
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Именно украинец. Именно привыкли на "абы як". Именно начихали на дисциплину и дорожные правила.

Он просто скотина.
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у водилы в кабмине работает видеокамера от работодателя, который
отслеживает режим работы
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомУкраинец уснул за рулем фуры в Польше и въехал в жилой дом. ФОТО
 
 
 
 
 
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