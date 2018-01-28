 Украинец уснул за рулем фуры в Польше и въехал в жилой дом. ФОТО

Об этом сообщает издание Dzennik Wschodni, информирует Цензор.НЕТ.
Авария произошла в ночь на 27 января. Грузовик съехал с дороги, протаранил ограждение и врезался в дом. Фура повредила стену в комнате, где спали трое детей в возрасте год, 4 года и 11 лет. Вследствие происшествия, к счастью, никто не пострадал.
Водитель грузовика был трезвым. По предварительным данным, он уснул за рулем.
Согласно информации издания, дом на данный момент непригоден для жизни.
я он 2 числа вьезжал в Польшу так под Краковим inspekcja drogowa остановила автобус и заставили водил отдихать 3 часа. Кто виноват єтой фирме перевозчикам, поляки?
Вот пример очередного "несчастного водителя фуры". Только здесь не пронесло
Один воділа розповідав мені. Пересік кордон, включай контроль, тому що на дорогах страшні не полісмени, а ті що контролюють рух вантажного автотранспорту - швидкість руху, маршрут, де зупинявся на відпочинок, причому відпочинок повинен бути як короткий так і довгий 8 годин. І штрафи значні за порушення, тому дотримуються прийнятих норм.
Он просто скотина.
отслеживает режим работы