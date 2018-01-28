 Украинец уснул за рулем фуры в Польше и въехал в жилой дом. ФОТО

Об этом сообщает издание Dzennik Wschodni, информирует Цензор.НЕТ.

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Авария произошла в ночь на 27 января. Грузовик съехал с дороги, протаранил ограждение и врезался в дом. Фура повредила стену в комнате, где спали трое детей в возрасте год, 4 года и 11 лет. Вследствие происшествия, к счастью, никто не пострадал.

Водитель грузовика был трезвым. По предварительным данным, он уснул за рулем.

Согласно информации издания, дом на данный момент непригоден для жизни.

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