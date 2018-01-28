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 Гройсман поздравил создателей украинской короткометражки "Пять минут" с успехом на кинофестивале в США. ФОТО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил создателей короткометражного комедийного фильма "Пять минут" с победой на кинематографическом фестивале International Peace & Film Festival в США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.

"Еще один кинематографический успех: украинская комедия "Пять минут" получила в борьбе четыре награды на фестивале International Peace & Film Festival в США! Поздравляю творцов фильма и желаю новых побед. Ваш успех - лучшая дипломатия, которая рассказывает миру об Украине"! - отметил он.

Гройсман поздравил создателей украинской короткометражки Пять минут с успехом на кинофестивале в США 01

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Как сообщили создатели фильма на странице в Facebook, в этом году в конкурсе была представлена 41 страна.
Украинский фильм был номинирован в 2 категориях: Best cinematography & Essence. Фильм одержал победу Essence Award - сущность, это награда за короткометражный фильм, который лучше всего передает идею фильма за минимум времени,
Также фильм получил две награды от жюри, Best comedy (лучшая комедия) и Best action scene (за сцену с рыбаками Романом Ясиновским и Александром Рудинским.

Производство фильма осуществила компания Go Ua Production при поддержке Госкино Украины.

Гройсман поздравил создателей украинской короткометражки Пять минут с успехом на кинофестивале в США 02
Гройсман поздравил создателей украинской короткометражки Пять минут с успехом на кинофестивале в США 03

Гройсман поздравил создателей украинской короткометражки Пять минут с успехом на кинофестивале в США 04

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Источник: https://censor.net.ua/p3047031
 
 
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лучше, денег дай на следующий фильм...мЄценат!
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Сергей Максимюк
Yesterday at 10:45am ·

Я тут последние пару постов пишу об отсутствии тепла в квартире. Но как-то забыл пояснить, что это произошла авария в Одессе на посёлке Котовского на котельной Северная-2. Этот посёлок Котовского это примерно 250 000 населения и его отапливают две громадные газовые котельные. И вот на одной из них какой-то умник ночью выключил электричество при включенном на всю мощность оборудовании, а потом так-же неожиданно включили электричество. В результате гидроудар и множественные порывы магистральных трубопроводов. И все рассказы начальников о скорой подаче тепла это сказки. У них просто нет такого количества аварийных бригад для такого объёма работ. Так что 100 000 человек ещё долго будут замерзать в квартирах при -10 на улице..
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Сергей Максимюк
Yesterday at 10:14am ·

Сутки без отопления. На улице -10. Полёт нормальный. Начальники выступают по очереди и каждый обещает через один час тепло в квартирах.
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Мер Одеси за кордоном, переховується від слідчих НАБУ, в Одесі катастрофа на тепломережах, 100 тис. людей без опалення, сотні тисяч людей в області без електрики, вже третій тиждень!!!! А Гройсман робить вигляд що нічого не відбувається, дивиться фільми! Це не влада - це пістець!
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В Одесской области обесточенными остаются 16 населенных пунктов

По состоянию на 7 утра 28 января в Одесской области остаются обесточенными 16 населенных пунктов.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Восстановлением электроснабжения населенных пунктов занимаются бригады облэнерго
В Измаиле тем временем свет есть, но идет перегруз по подстанции.
«В случае нарастания нагрузки будет введено ограничение по подаче электроэнергии в город. Прошу в этот период не пользоваться лифтами»,- обратился к горожанам мэр Измаила Андрей Абрамченко.
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Профессию графомана сменил на суфлёра? Гройсман поздравил создателей украинской короткометражки "Пять минут" с успехом на кинофестивале в США - Цензор.НЕТ 3083
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сов'єцький менталітет, ти мені дай, дай, дай.
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Гройсман поздравил создателей украинской короткометражки "Пять минут" с успехом на кинофестивале в США.

А він тут яким боком до створення цього фільму???
Нагадало анекдот. Приходить Моня в контору увесь нарядний, поголений, надушений файним парфюмом, з квітами та повітряними кульками. Його питають:
- Моня, а чого ти такий сьогодні нарядний?
- Ну як же - сьогодні ж день залізничника, - відповідає той.
- Але ж ти клерк у конторі, до чого це тут?
- Але ж у мене прізвище - Шлагбаум.
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у тебе прізвище ще цікавіше,можеш видати себе за італійця
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Гройсман, я тебе теж поздоровляю, в Одесі четверту добу 100 тис. мешканців без опалення, після катастрофи на тепломережах - гідроудару, який стався через перепади напруги в електромережі, бо електромережі Одеси ковбасить вже третій тиждень після масового обвалу електропор та відключення десятків населених пунктів в електропостачання!
Сергей Максимюк
16 hrs ·

Опять об отоплении. Отписался один из участников ремонтных работ. Все дома которые были подключены, по состоянию на сейчас отключили. Только сейчас приехала фура с трубами для ремонта магистралей. Только сейчас начнут ремонт. Первые дома можно будет подключить в понедельник. Остальные во вторник и среду. Это после ремонта магистралей. А дома в которых порвало вводы и внутридомовые сети, только ремонтировать начнут через неделю. Когда окончание - неизвестно. Отака х**ня малята!
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тю дурний ігор,це Труханову треба писати
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Куди писати? Труханов вже втік за кордон, від слідчих НАБУ! Президент має ввести в області та Одесі надзвичайний стан та пряме президентське управління!
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Кстати, да!
Наверняка есть ресурс, где можно посмотреть все украинские послемайданные фильмы.
Может, кто скинет. Буду очень признателен. Гройсман поздравил создателей украинской короткометражки "Пять минут" с успехом на кинофестивале в США - Цензор.НЕТ 8951
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Цензор! Фильм покажи, он же - короткометражка... Может хоть через Цензор приобщимся, ведь не везде все фильмы крутят....
Например, в Запорожье "Смерть Сталина" показывать не собираются (заранее сообщили), "Слугу народа-2" тоже плавко прикрыли (кажется, где-то 1-2 сеанса были), "Киборги" недолго продержались, наверно также поступят и с "Мифом", только премьерный показ будет. Т.е. попытки украинской культуры прорваться к народным массам активно сдерживаются, ахметовским менеджерам, прорвавшимся в городскую власть, нужно чтоб народ пивные бары посещал, а не кино
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коли ми вже будемо вітати прем'єра з черговим успіхом?
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Ну, я со "зраднюков" не перестаю "охреневать"... Не заикнётся человек о чём-то, посчитает, что событие малозначимое, верещат - "Да ему всё "похеру", что делается в Украине!". Упомянёт о чём-то человек - "Примазывается!", " А он тут каким боком?!"... А потом начинают в самом высказывании "перхоть подзалупную" и блох выискивать... Любой вариант подходит, лишь-бы "куснуть" или "лягнуть"...
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есть такая работа - обливать всё говном
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Цензор.НЕТФотоОбществоГройсман поздравил создателей украинской короткометражки "Пять минут" с успехом на кинофестивале в США. ФОТО
 
 
 
 
 
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