 Гройсман поздравил создателей украинской короткометражки "Пять минут" с успехом на кинофестивале в США. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.
"Еще один кинематографический успех: украинская комедия "Пять минут" получила в борьбе четыре награды на фестивале International Peace & Film Festival в США! Поздравляю творцов фильма и желаю новых побед. Ваш успех - лучшая дипломатия, которая рассказывает миру об Украине"! - отметил он.
Как сообщили создатели фильма на странице в Facebook, в этом году в конкурсе была представлена 41 страна.
Украинский фильм был номинирован в 2 категориях: Best cinematography & Essence. Фильм одержал победу Essence Award - сущность, это награда за короткометражный фильм, который лучше всего передает идею фильма за минимум времени,
Также фильм получил две награды от жюри, Best comedy (лучшая комедия) и Best action scene (за сцену с рыбаками Романом Ясиновским и Александром Рудинским.
Производство фильма осуществила компания Go Ua Production при поддержке Госкино Украины.
Yesterday at 10:45am ·
Я тут последние пару постов пишу об отсутствии тепла в квартире. Но как-то забыл пояснить, что это произошла авария в Одессе на посёлке Котовского на котельной Северная-2. Этот посёлок Котовского это примерно 250 000 населения и его отапливают две громадные газовые котельные. И вот на одной из них какой-то умник ночью выключил электричество при включенном на всю мощность оборудовании, а потом так-же неожиданно включили электричество. В результате гидроудар и множественные порывы магистральных трубопроводов. И все рассказы начальников о скорой подаче тепла это сказки. У них просто нет такого количества аварийных бригад для такого объёма работ. Так что 100 000 человек ещё долго будут замерзать в квартирах при -10 на улице..
Yesterday at 10:14am ·
Сутки без отопления. На улице -10. Полёт нормальный. Начальники выступают по очереди и каждый обещает через один час тепло в квартирах.
По состоянию на 7 утра 28 января в Одесской области остаются обесточенными 16 населенных пунктов.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Восстановлением электроснабжения населенных пунктов занимаются бригады облэнерго
В Измаиле тем временем свет есть, но идет перегруз по подстанции.
«В случае нарастания нагрузки будет введено ограничение по подаче электроэнергии в город. Прошу в этот период не пользоваться лифтами»,- обратился к горожанам мэр Измаила Андрей Абрамченко.
А він тут яким боком до створення цього фільму???
Нагадало анекдот. Приходить Моня в контору увесь нарядний, поголений, надушений файним парфюмом, з квітами та повітряними кульками. Його питають:
- Моня, а чого ти такий сьогодні нарядний?
- Ну як же - сьогодні ж день залізничника, - відповідає той.
- Але ж ти клерк у конторі, до чого це тут?
- Але ж у мене прізвище - Шлагбаум.
Сергей Максимюк
16 hrs ·
Опять об отоплении. Отписался один из участников ремонтных работ. Все дома которые были подключены, по состоянию на сейчас отключили. Только сейчас приехала фура с трубами для ремонта магистралей. Только сейчас начнут ремонт. Первые дома можно будет подключить в понедельник. Остальные во вторник и среду. Это после ремонта магистралей. А дома в которых порвало вводы и внутридомовые сети, только ремонтировать начнут через неделю. Когда окончание - неизвестно. Отака х**ня малята!
Наверняка есть ресурс, где можно посмотреть все украинские послемайданные фильмы.
Может, кто скинет. Буду очень признателен.
Например, в Запорожье "Смерть Сталина" показывать не собираются (заранее сообщили), "Слугу народа-2" тоже плавко прикрыли (кажется, где-то 1-2 сеанса были), "Киборги" недолго продержались, наверно также поступят и с "Мифом", только премьерный показ будет. Т.е. попытки украинской культуры прорваться к народным массам активно сдерживаются, ахметовским менеджерам, прорвавшимся в городскую власть, нужно чтоб народ пивные бары посещал, а не кино