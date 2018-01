 Гройсман поздравил создателей украинской короткометражки "Пять минут" с успехом на кинофестивале в США. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.

"Еще один кинематографический успех: украинская комедия "Пять минут" получила в борьбе четыре награды на фестивале International Peace & Film Festival в США! Поздравляю творцов фильма и желаю новых побед. Ваш успех - лучшая дипломатия, которая рассказывает миру об Украине"! - отметил он.

Как сообщили создатели фильма на странице в Facebook, в этом году в конкурсе была представлена 41 страна.

Украинский фильм был номинирован в 2 категориях: Best cinematography & Essence. Фильм одержал победу Essence Award - сущность, это награда за короткометражный фильм, который лучше всего передает идею фильма за минимум времени,

Также фильм получил две награды от жюри, Best comedy (лучшая комедия) и Best action scene (за сцену с рыбаками Романом Ясиновским и Александром Рудинским.

Производство фильма осуществила компания Go Ua Production при поддержке Госкино Украины.





