 "Страдания - это НЕ смешно!": В Киеве протестовали против использования животных в цирке. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ. По его словам, в акции приняло участие 100-150 человек.

Организаторы акции сообщили, что на этой неделе в Национальном цирке Украины новый сезон стартует представлением "Слон и полосатый рейс".

"Зрителям обещают выступление бенгальских тигров и другие извращенные номера с замученными животными. Таким образом Наццирк продолжает не только пытать животных, но и нарушать закон, согласно которому в Украине запрещена перевозка диких животных для цирковых представлений. После обращений звезд, публичных деятелей и тысяч украинцев, выступающих за цирк без животных, в самом центре Европы продолжаются пытки", - отмечают организаторы.

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