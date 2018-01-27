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 Киевские новости, Общество, Фоторепортаж
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 "Страдания - это НЕ смешно!": В Киеве протестовали против использования животных в цирке. ФОТОрепортаж

Возле здания Национального цирка Украины в Киеве состоялась акция протеста против использования животных в представлениях.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ. По его словам, в акции приняло участие 100-150 человек. 

Организаторы акции сообщили, что на этой неделе в Национальном цирке Украины новый сезон стартует представлением  "Слон и полосатый рейс".

"Зрителям обещают выступление бенгальских тигров и другие извращенные номера с замученными животными. Таким образом Наццирк продолжает не только пытать животных, но и нарушать закон, согласно которому в Украине запрещена перевозка диких животных для цирковых представлений. После обращений звезд, публичных деятелей и тысяч украинцев, выступающих за цирк без животных, в самом центре Европы продолжаются пытки", - отмечают организаторы.

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Страдания - это НЕ смешно!: В Киеве протестовали против использования животных в цирке 01
Страдания - это НЕ смешно!: В Киеве протестовали против использования животных в цирке 02
Страдания - это НЕ смешно!: В Киеве протестовали против использования животных в цирке 03
Страдания - это НЕ смешно!: В Киеве протестовали против использования животных в цирке 04
Страдания - это НЕ смешно!: В Киеве протестовали против использования животных в цирке 05
Страдания - это НЕ смешно!: В Киеве протестовали против использования животных в цирке 06
Страдания - это НЕ смешно!: В Киеве протестовали против использования животных в цирке 07
Страдания - это НЕ смешно!: В Киеве протестовали против использования животных в цирке 08
Страдания - это НЕ смешно!: В Киеве протестовали против использования животных в цирке 09
Страдания - это НЕ смешно!: В Киеве протестовали против использования животных в цирке 10
Страдания - это НЕ смешно!: В Киеве протестовали против использования животных в цирке 11
Страдания - это НЕ смешно!: В Киеве протестовали против использования животных в цирке 12
Страдания - это НЕ смешно!: В Киеве протестовали против использования животных в цирке 13
Страдания - это НЕ смешно!: В Киеве протестовали против использования животных в цирке 14
Страдания - это НЕ смешно!: В Киеве протестовали против использования животных в цирке 15
Страдания - это НЕ смешно!: В Киеве протестовали против использования животных в цирке 16
Страдания - это НЕ смешно!: В Киеве протестовали против использования животных в цирке 17
Страдания - это НЕ смешно!: В Киеве протестовали против использования животных в цирке 18
Страдания - это НЕ смешно!: В Киеве протестовали против использования животных в цирке 19
Страдания - это НЕ смешно!: В Киеве протестовали против использования животных в цирке 20
Страдания - это НЕ смешно!: В Киеве протестовали против использования животных в цирке 21
Страдания - это НЕ смешно!: В Киеве протестовали против использования животных в цирке 22
Страдания - это НЕ смешно!: В Киеве протестовали против использования животных в цирке 23
Страдания - это НЕ смешно!: В Киеве протестовали против использования животных в цирке 24
Страдания - это НЕ смешно!: В Киеве протестовали против использования животных в цирке 25
Страдания - это НЕ смешно!: В Киеве протестовали против использования животных в цирке 26
Страдания - это НЕ смешно!: В Киеве протестовали против использования животных в цирке 27
Страдания - это НЕ смешно!: В Киеве протестовали против использования животных в цирке 28
Страдания - это НЕ смешно!: В Киеве протестовали против использования животных в цирке 29
Страдания - это НЕ смешно!: В Киеве протестовали против использования животных в цирке 30

Источник: https://censor.net.ua/p3046976
 
 
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Перед Верховной Радой надо протестовать: там тоже цирк, только совсем жестокий, и животные - кровожадные...
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Цензор.НЕТФотоКиевские новости"Страдания - это НЕ смешно!": В Киеве протестовали против использования животных в цирке. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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