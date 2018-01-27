 Аваков наградил патрульных Даниленко и Хлевного, которые ликвидировали "одесского стрелка" Дорошенко. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на странице в Facebook начальник Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины Евгений Жуков. приводим его текст.

"Спасение жизней людей, задержание насильников и особо опасных преступников, правильно принятые решения в экстримальных ситуациях и не только.

Каждый день ребята выполняют различные задачи, которые положены по долгу службы! И каждый особый поступок мы стараемся отмечать и, соответственно, поощрять парней и девчонок - патрульных полицейский.

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Вчера, наградами Министерства внутренних дел были награждены ребята из разных управлений патрульной полиции.

Сегодня, министр Арсен Аваков лично вручил наградное оружие и награду сотрудникам патрульной полиции города Одессы за моментально принятое правильное решение в сложной обстановке, что привело к полному уничтожению вооруженного бандита, который вступил в огневой контакт с парнями и нанес смертельное ранение участковому.

Даже если кого-то не отметили, в скором времени, награды найдут своих героев.

Одна большая и мощная семья, которая носит название - Патрульная полиция Украины!"











Напомним, во время перестрелки с преступником в центре Одессы были ранены трое полицейских. Преступник был ликвидирован. Перестрелка произошла во время работы участкового и оперативника, разыскивавших скрывшегося от следствия за правонарушение по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины. Позже стало известно, что офицер полиции Сергей Пригарин скончался в больнице от полученных ран.