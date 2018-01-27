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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Аваков (2428) награда (1000) Нацполиция (6789) патрульная полиция (1045) Жуков Евгений (2)

 Аваков наградил патрульных Даниленко и Хлевного, которые ликвидировали "одесского стрелка" Дорошенко. ФОТОрепортаж

В субботу, 27 января, министр внутренних дел Арсен Аваков наградил патрульных полицейских Романа Даниленко и Владимира Хлевного, которые ликвидировали "одесского стрелка" Валентина Дорошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на странице в Facebook начальник Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины Евгений Жуков. приводим его текст.

"Спасение жизней людей, задержание насильников и особо опасных преступников, правильно принятые решения в экстримальных ситуациях и не только. 

Каждый день ребята выполняют различные задачи, которые положены по долгу службы! И каждый особый поступок мы стараемся отмечать и, соответственно, поощрять парней и девчонок - патрульных полицейский. 

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Вооруженные грабители напали на патрульных во время задержания в Одессе. ВИДЕО

Вчера, наградами Министерства внутренних дел были награждены ребята из разных управлений патрульной полиции.

Сегодня, министр Арсен Аваков лично вручил наградное оружие и награду сотрудникам патрульной полиции города Одессы за моментально принятое правильное решение в сложной обстановке, что привело к полному уничтожению вооруженного бандита, который вступил в огневой контакт с парнями и нанес смертельное ранение участковому.

Даже если кого-то не отметили, в скором времени, награды найдут своих героев.

Одна большая и мощная семья, которая носит название - Патрульная полиция Украины!"

Аваков наградил патрульных Даниленко и Хлевного, которые ликвидировали одесского стрелка Дорошенко 01
Аваков наградил патрульных Даниленко и Хлевного, которые ликвидировали одесского стрелка Дорошенко 02
Аваков наградил патрульных Даниленко и Хлевного, которые ликвидировали одесского стрелка Дорошенко 03
Аваков наградил патрульных Даниленко и Хлевного, которые ликвидировали одесского стрелка Дорошенко 04
Аваков наградил патрульных Даниленко и Хлевного, которые ликвидировали одесского стрелка Дорошенко 05

Напомним, во время перестрелки с преступником в центре Одессы были ранены трое полицейских. Преступник был ликвидирован. Перестрелка произошла во время работы участкового и оперативника, разыскивавших скрывшегося от следствия за правонарушение по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины. Позже стало известно, что офицер полиции Сергей Пригарин скончался в больнице от полученных ран.

Источник: https://censor.net.ua/p3046973
 
 
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Пусть проверят оружие этого Дорошенки. Может Аваков и ему в своё время наградное подогнал?
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Давно известно, что там были выпиленные напильником на коленке карамультуки. Но тебе важно гавкнуть, да?
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Ты прав. На цензоре у тебя ОЧЕНЬ большой выводок...
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Побольше бы сепаров валили. Жаль, что с потерями. Идти на расстрелявшего людей из автомата на контакт с пистолетом в руке дело страшное. Против таких отморозков нужен снайпер.
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Снайпер серед вузеньких провулків?Та ви спеціаліст)))
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Ви відео події бачили? Подивіться. Снайпер для знешкодження террориста в місті який вільно розгулює подвір'ям? Чому би й ні. Що тут такого?
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Там этого Дорошенко каждая собака в Одессе знала - что он русскомировец-сталинист и получает бабки на свои выходки из Масквы - от Маркова. Если бы работали на упреждение, не было бы погибшего полицейского, а ватник бы трудился бы недалеко - в урановом руднике...
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"ненавижу сталинистов, всех сталинистов нужно расстрелять! нет человека, нет проблемы! куда вы меня тащите?"
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Минус один ватный подонок. Это плюс.
- Пацаны, я маслину поймал! (с) бандиты из Сталкера



Но погибший при его ликвидации патрульный - это омрачило.
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Сегодня везде очень много Авакова.Какая-то информацонно-пропогандистская атака.С чего бы это ?Его долго не было слышно(прздновал день рождения в Италии с сыном-рюкзачником ?),и вот просто шквал какой-то ,во всех новостях.Может на фоне негатива Барыги решил поднять свой рейтинг ?
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Патроны небось кончились у мужика и расстреляли его в упор.Потому и о четырех гранатах сообщили.Так на всякий случай.
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как говорил незабвенный Володя Шарапов,вор не должен сидеть в тюрьме,а Глеб Егорыч наоборот,должен... Аваков нагородив патрульних Даниленка та Хлєвного, які ліквідували "одеського стрілка" Дорошенка - Цензор.НЕТ 5573
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАваков наградил патрульных Даниленко и Хлевного, которые ликвидировали "одесского стрелка" Дорошенко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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