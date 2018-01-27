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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:вокзал (146) воровство (491) Киев (15248) Нацполиция (6789) прокуратура (2925)

 Прокуратура и полиция задержали еще одного вора, работавшего "под крышей" правоохранителей на вокзале Киева. ФОТО

Следователи прокуратуры и полиции задержали еще одного члена преступной группировки, который обворовывал людей на железнодорожном вокзале в Киеве под прикрытием правоохранителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры, мужчина 1980 года рождения был ранее судим за аналогичные преступления.

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Его задержали в номере одной из столичных гостиниц. Там провели обыск и кроме прочего нашли наркотические средства.

Мужчина был задержан, его доставили в изолятор временного содержания.

Также ему объявили о подозрении в совершении преступлений по ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 309 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следствие продолжается.

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Прокуратура и полиция задержали еще одного вора, работавшего под крышей правоохранителей на вокзале Киева 01
Прокуратура и полиция задержали еще одного вора, работавшего под крышей правоохранителей на вокзале Киева 02

Ранее правоохранители разоблачили в Киеве преступную группу, состоявшую из сотрудников Нацполиции. Под их прикрытием профессиональные воры совершали преступления на территории Киевского железнодорожного вокзала.

Прокуратура и полиция задержали еще одного вора, работавшего под крышей правоохранителей на вокзале Киева 03

Источник: https://censor.net.ua/p3046971
 
 
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а розенблят будет работать в антикоррупционном бюро..
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давайте его принесём в жертву Перуну например, или Хорсу, ну какой резон его посадят будут кормить за наш счёт потом он выйдет и снова будет воровать, а так хоть польза
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Согласен. Можно каждые выходные на майдане устраивать публичную казнь.
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не, наверное каждые выходные это не правильно, надо по праздникам, тут надо хорошо всё изучить материалы, чтобы всё делать правильно, а то будет впустую жертва но всё равно польза конечно
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под прикрытием правоохранителей!((( и правоохранителей тоже
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Не на Майдані. На Бесарабській площі, де стирчав ульянов-бланк. Саме на цьому місці німці вішали комуняк і так званих "підпільників".
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Если Порх не рубит руки своим (а обещал), может здесь его порыв пригодицца?
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Спочатку два апача, Парх багато чого обіцяв,може ще пообіцяти.
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Егеж. Самий видатний український байкар-казочник. Трясця його матері.
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Потрібно вичистити вокзали та аеропорти від кримінальної сволоти, це ворота в країну, це перші враження гостей та туристів. Вокзал залізничний, майже цілком в центрі, потрібно довести до ладу, аеропорти та дороги з них, повинні бути цивилізованими, сучасними, це не такі великі гроші, а від цього залежить, яке враження складається від Києва, взагалі від України у людей.
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если петрушка или боксер захотят навести порядок на вокзале или в аэропорту, то могут потерять лояльность кланов, которые "доят" вокзалы, шаурмовциков, таксистов, торгашей.

А так как все а петрушкиной "вертикали" держится на договорняках, понятиях, кулуарщине, дерибане, кумовстве то засовывание клюва на "чужую территорию может быть чревато
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хороший кадр , пойдет в нову дорожную полицию, очьень важьно.
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а когда сворует свой первый миллион - станет депутатом
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И это будет еще одной потужной реформой!
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- Как вы попали в полицию?
- Я конченный наркоман, пришел сдаваться в милицию и прошел тест в новую полицию.
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Ага, только Киев! Год назад, Ютюб, сюжет- Жители одного из райцентров ловят карманника с поличным, отводят в полицию, и через два часа, он целый и не невредимый гуляет по городу! !
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Їх по ниркам б'ють. Тому й ззовні здається що цілі. А насправді після кількох затримань на гарячому увесь гешефт від вкраденого йде на аптеку.
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Прокуратура і поліція затримала злодія який працював під "кришею" поліції - красота!!!
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пакетик с наркотой- это такая палочка-выручалочка у ментов, которую найдут у кого и где хочешь, если больше нечего предъявить, но задержать очень хочеться
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Давно уже писали про такой бизнес мусорылых...

Свиноботы отнекивались и называли фейком. Ну что скажете?
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Если сын вор , то он где-то этому научился.
Яка хата - такий тин, який батько - такий син
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Если мусора продолжают крышевать бандитов, то в чем тогда смысл реформ? В изменении формы и машинах за 50 тысяч зеленью?
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Справа не в мусорах, а у їх кількості. Після минулої чистки мусоров стало менше. Хіба ви не відчули? )))
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Ну,под крышей правохранителей у нас много кто работает .. Прокуратура і поліція затримали ще одного злодія, який працював "під дахом" правоохоронців на вокзалі Києва - Цензор.НЕТ 4264
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А як пишалися "реформою" поліції петрик з аваковим.. Ну й що вийшло, або виходить з тієї "реформи"?
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виходить.Затримали i крадiя,i мeнтівську стелю.Раніше,коли менти стелили,їх не ловили.а тепер ловлять
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Скажеш що виходить - після того, як почуєш вирок українського суду по цій справі..
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а вот сабаков высрал что идет пакращення...
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дайте пацану ширнуться напоследок, пока решается вопрос об избрании...
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Сегодня целый день цитируют победные визги рюкзакова,а тут такой троллинг к вечеру.😄
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А прокуратура что, не в доле была? Луценко жаба задушила?
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Херня! Киевский жд вокзал еще с 90 под крышей ОМОНА и ментов. Так этих схем немеряно! Одного еще они задержали))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Всех ментов на вокзале надо менять! Все крышуют!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПрокуратура и полиция задержали еще одного вора, работавшего "под крышей" правоохранителей на вокзале Киева. ФОТО
 
 
 
 
 
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