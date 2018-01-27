 Прокуратура и полиция задержали еще одного вора, работавшего "под крышей" правоохранителей на вокзале Киева. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры, мужчина 1980 года рождения был ранее судим за аналогичные преступления.

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Его задержали в номере одной из столичных гостиниц. Там провели обыск и кроме прочего нашли наркотические средства.

Мужчина был задержан, его доставили в изолятор временного содержания.

Также ему объявили о подозрении в совершении преступлений по ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 309 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следствие продолжается.

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Ранее правоохранители разоблачили в Киеве преступную группу, состоявшую из сотрудников Нацполиции. Под их прикрытием профессиональные воры совершали преступления на территории Киевского железнодорожного вокзала.