 Прокуратура и полиция задержали еще одного вора, работавшего "под крышей" правоохранителей на вокзале Киева. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры, мужчина 1980 года рождения был ранее судим за аналогичные преступления.
Его задержали в номере одной из столичных гостиниц. Там провели обыск и кроме прочего нашли наркотические средства.
Мужчина был задержан, его доставили в изолятор временного содержания.
Также ему объявили о подозрении в совершении преступлений по ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 309 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Следствие продолжается.
Ранее правоохранители разоблачили в Киеве преступную группу, состоявшую из сотрудников Нацполиции. Под их прикрытием профессиональные воры совершали преступления на территории Киевского железнодорожного вокзала.
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- Я конченный наркоман, пришел сдаваться в милицию и прошел тест в новую полицию.
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