 Новый масштабный теракт в Кабуле: не менее 40 погибших и 140 раненых, - Reuters. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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Сообщается, что сегодня после обеда по местному времени в столице Афганистана террорист-смертник подорвал на одном из КПП в квартале, где расположены иностранные посольства и правительственные здания, бомбу, спрятанную в машине скорой помощи.

Мирвайс Ясини, член парламента, который находился рядом, когда произошел взрыв, рассказал, что скорая помощь подъехала к контрольно-пропускному пункту, недалеко от офиса Верховного совета мира и нескольких иностранных посольств, и взорвалась.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Вахид Майрох сказал, что в результате взрыва погибло по меньшей мере 40 человек и 140 человек получили ранения.

Ответственность за взрыв взяло на себя движение "Талибан".

Как сообщает "112 Украина", информации об украинцах, которые могли пострадать в результате взрыва в Кабуле, нет, однако посольство сейчас работает над тем, чтобы получить более точные данные.

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Отметим, что это уже второй крупный теракт в Кабуле за последние 10 дней.

Ранее сообщалось, что 20 января группа террористов совершила нападение на отель "Интерконтиненталь" в столице Афганистана.

По данным BBC жервами данного теракта стало 18 человек, в том числе 9 граждан Украины. Министр иностранных дел Павел Климкин частично подтвердил информацию о жертвах. На сегодняшний день подтверждена гибель 7 граждан Украины в Кабуле.

22 января в Киев прибыл специальный рейс с погибшими украинцами.



