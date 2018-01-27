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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Афганистан (187) взрыв (3805) смерть (4587) Талибан (33)

 Новый масштабный теракт в Кабуле: не менее 40 погибших и 140 раненых, - Reuters. ФОТО

Мощный взрыв произошел на одном из КПП в столице Афганистана, Кабуле.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters

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Сообщается, что сегодня после обеда по местному времени в столице Афганистана террорист-смертник подорвал на одном из КПП в квартале, где расположены иностранные посольства и правительственные здания, бомбу, спрятанную в машине скорой помощи.

Мирвайс Ясини, член парламента, который находился рядом, когда произошел взрыв, рассказал, что скорая помощь подъехала к контрольно-пропускному пункту, недалеко от офиса Верховного совета мира и нескольких иностранных посольств, и взорвалась.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Вахид Майрох сказал, что в результате взрыва погибло по меньшей мере 40 человек и 140 человек получили ранения.

Ответственность за взрыв взяло на себя движение "Талибан".

Как сообщает "112 Украина", информации об украинцах, которые могли пострадать в результате взрыва в Кабуле, нет, однако посольство сейчас работает над тем, чтобы получить более точные данные. 

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Отметим, что это уже второй крупный теракт в Кабуле за последние 10 дней.

Ранее сообщалось, что 20 января группа террористов совершила нападение на отель "Интерконтиненталь" в столице Афганистана.

По данным BBC жервами данного теракта стало 18 человек, в том числе 9 граждан Украины. Министр иностранных дел Павел Климкин частично подтвердил информацию о жертвах. На сегодняшний день подтверждена гибель 7 граждан Украины в Кабуле.

22 января в Киев прибыл специальный рейс с погибшими украинцами.

Новый масштабный теракт в Кабуле: не менее 40 погибших и 140 раненых, - Reuters 01
Новый масштабный теракт в Кабуле: не менее 40 погибших и 140 раненых, - Reuters 02

Источник: https://censor.net.ua/p3046965
 
 
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Везде куда сунули свой нос СССР/Расея, на выходе - вооруженный хаос...
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На УП ця новина висить вже годину.. Цензор - оперативніше, ну хоч трішечки..
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Как по мне, то пусть проверяют инфу перед публикацией
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Оперативність треба лише в одному випадку - під час ліквідації коцапського біосміття і місцевої вати.
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Хтось кожен твій коментар спамить. Здогадки будуть якісь? Ні на кого не натякаю. Новый масштабный теракт в Кабуле: не менее 40 погибших и 140 раненых, - Reuters - Цензор.НЕТ 3500
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"Мы оставляем за собой право на ответ", - российский МИД ответил на новые санкции США очередным заявлением
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Надо разгромить этот талибан. Может даже Америку привлечь. .
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А чи не збирались Туркменія з Китаєм будувати новий газопровід, скрізь Афганістан??? Тоді зрозуміло, чому зненацька почалась гаряча фаза тероризму й там...
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Бля, даже в сраном кабуле у каких-то чурок 4G есть, только во второй хранции все никак не запустятНовый масштабный теракт в Кабуле: не менее 40 погибших и 140 раненых, - Reuters - Цензор.НЕТ 2349
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Не обращайте Вы внимание на ватника, т.е. Литвина, ничего доброго он вам не напишет...
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Не понимаю, почему вам не понравилось мое предложение. Последние теракты много горя принесли людям(в том числе и украинцам).
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Бармалеи выкуривают кяфиров; обычное дело.
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террикони вокруг кабула чемта даунецк напаминають...
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Создал совок Лугандонию с исламским миром.
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Только идиоты лезут в Афган ,как служивший там могу утверждать ,там никому победить не удастся ,там мальчики становятся воинами лет с 10-12ти,плюс вера и презрение к смерти ,там никому делать нечего...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНовый масштабный теракт в Кабуле: не менее 40 погибших и 140 раненых, - Reuters. ФОТО
 
 
 
 
 
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