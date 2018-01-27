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Все про:воровство (491) СБУ (12091) нефтепровод (50)

 СБУ пресекла хищение сырья из нефтепровода на Черниговщине. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках комплекса мер по защите критической инфраструктуры в сфере топливно-энергетического комплекса блокировали на Черниговщине хищения сырья из нефтепровода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБ Украины.

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Правоохранители установили, что злоумышленники сделали врезку в нефтепровод на одном из участков, принадлежащей ОАО "Укрнафта". Дельцы перекачивали сырье в топливнозаправочные машины и реализовывали его на "черном" рынке.

По заключению специалистов, нарушение целостности нефтепровода могло привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на объекте критической инфраструктуры.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 292 Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного следствия проверяется возможная причастность к сделке должностных лиц различных ведомств.

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СБУ пресекла хищение сырья из нефтепровода на Черниговщине 01

Источник: https://censor.net.ua/p3046960
 
 
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Есть информация, что чиновники СБУ крышуют теневые схемы по ввозу топлива
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блокировали? То видно, кто то, не по чину, самовольно врезался, старшие таварищи абыделись и провели спэцоперацию по ликвидации.
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Из десятков врезок одну можно и прикрыть для пиара. Перед выборами ещё парочку. Бурная деятельность водилы пэци под чутким пэциным руководством.
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СБУ каждый год находит сотни врезок в нефтепроводы...это целая система. Бандиты, которые воруют нефть и сотрудничают с СБУ, постоянно делают левые врезки и периодически сливают информацию своим кураторам в СБУ...а СБУшники потом находят эти врезки.
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Ні, шоколадного. Тут в тебе промашка
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Бензин в среднем 31-32 гривны...., что же вы хотели, что бы только богатые чиновники ездили, а простые работяги с нищенской зарплатой пешком ходили? Скоро газ, воду и электричество тырить массово будут... Сигаретный и алкогольный продукт уже перешел на 50% на нелегальный оборот.... СБУ пресекла хищение сырья из нефтепровода на Черниговщине - Цензор.НЕТ 404
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Тобто, красти це добре, тому що всі крадуть? долбоьоб
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Вы диверсантов и сепаров ,всех отловили? Там где деньги ,очень активны работяги,вы бы с таким рвением безопасностью Страны занимались!Киллеров которые патриотов убивают без-наказано, задержали бы хоть одного.А то все достижения .это цех левый с левой водкой обнаружили,мента мелкого на взятке 1000грн .задержали .
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никто и ничего не боится всё продажное и можно откупиться...государственные все институты сломаны .народ не бойтесь ничего и бояться будет нечего...всем удачи...
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А що СБУ повинно займатися дрібними злодюжками? багатотисячний колектив, в Україна агентів раши повно, а вони х..ьою займаються.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ пресекла хищение сырья из нефтепровода на Черниговщине. ФОТО
 
 
 
 
 
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