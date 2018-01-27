 СБУ пресекла хищение сырья из нефтепровода на Черниговщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБ Украины.
Правоохранители установили, что злоумышленники сделали врезку в нефтепровод на одном из участков, принадлежащей ОАО "Укрнафта". Дельцы перекачивали сырье в топливнозаправочные машины и реализовывали его на "черном" рынке.
По заключению специалистов, нарушение целостности нефтепровода могло привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на объекте критической инфраструктуры.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 292 Уголовного кодекса Украины.
В ходе досудебного следствия проверяется возможная причастность к сделке должностных лиц различных ведомств.