 СБУ пресекла хищение сырья из нефтепровода на Черниговщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБ Украины.

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Правоохранители установили, что злоумышленники сделали врезку в нефтепровод на одном из участков, принадлежащей ОАО "Укрнафта". Дельцы перекачивали сырье в топливнозаправочные машины и реализовывали его на "черном" рынке.

По заключению специалистов, нарушение целостности нефтепровода могло привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на объекте критической инфраструктуры.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 292 Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного следствия проверяется возможная причастность к сделке должностных лиц различных ведомств.

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