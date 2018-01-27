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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Закарпатье (1251) контрабанда (1421) налоговая (725) сигареты (480) ГФС (2388)

 Беларус пытался вывезти в Чехию 140 тысяч пачек сигарет в тайнике, - ГФС. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Закарпатской области изъяли партию сигарет без марок акцизного налога Украины, которую гражданин Беларуси пытался вывезти в Чехию, спрятав в изделия из дерева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.

В рамках расследования уголовного производства, внесенного в ЕРДР по ч.1 ст.204 УК Украины, установлен факт приобретения, хранения и транспортировки незаконно изготовленных табачных изделий.

Указанную партию сигарет гражданин Беларуси пытался вывезти на автомобиле DAF через пункт пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое" Закарпатской таможни, скрыв от таможенного контроля в специально оборудованном тайнике.

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По результатам проведенных мероприятий в данном автомобиле изъято 139 976 пачек табачных изделий одной из белорусских фабрик без марок акцизного налога Украины, которые, согласно сопроводительных документов, транспортировались с территории Российской Федерации в страны Европейского Союза. Ориентировочная стоимость изъятого около 2 млн грн.

Транспортное средство и сопроводительные документы изъяты также. Продолжаются следственные действия.

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Беларус пытался вывезти в Чехию 140 тысяч пачек сигарет в тайнике, - ГФС 01
Беларус пытался вывезти в Чехию 140 тысяч пачек сигарет в тайнике, - ГФС 02
Беларус пытался вывезти в Чехию 140 тысяч пачек сигарет в тайнике, - ГФС 03
Беларус пытался вывезти в Чехию 140 тысяч пачек сигарет в тайнике, - ГФС 04

Источник: https://censor.net.ua/p3046952
 
 
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сначала дали ввезти, а потом не дали вывезти)))
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А куда смотрели белорусские погранцы когда контрабандист вывозил сигареты из Беларуси?
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контрабанда дозволена лише місцевим ))
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нормальный табак....главное не как козломордые под бульдозер.....воинам очень даже будет...
и машину для нужд армии во Слава Украине!!!
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треба бути співробітником консульства щоб за такого роду контрабанду ніякого покарання небуло
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияБеларус пытался вывезти в Чехию 140 тысяч пачек сигарет в тайнике, - ГФС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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