 "Фантом" выявил тайник с банковскими карточками в бензобаке автомобиля на КПВВ "Марьинка". ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Автомобиль "Дэу Ланос" двигался через контрольно-пропускной пункт "Марьинка" под управлением гражданина Украины. Во время углубленного осмотра транспортного средства был обнаружен тайник, в частности, в бензобаке автомобиля находилось 65 банковских карточек.

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По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.204-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции).

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Собранные материалы направлены в суд для принятия законного решения. Правонарушителю угрожают административные санкции.