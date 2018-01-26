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Все про:налоговая милиция (1126) Донецкая область (3815) пункт пропуска (347) Фантом (2)

 "Фантом" выявил тайник с банковскими карточками в бензобаке автомобиля на КПВВ "Марьинка". ФОТО

На линии разграничения в Донецкой области сотрудники спецподразделения налоговой милиции "Фантом" совместно с пограничниками задержали автомобиль, в котором были спрятаны платежные карточки, их пытались перевезти на подконтрольную территорию Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Автомобиль "Дэу Ланос" двигался через контрольно-пропускной пункт "Марьинка" под управлением гражданина Украины. Во время углубленного осмотра транспортного средства был обнаружен тайник, в частности, в бензобаке автомобиля находилось 65 банковских карточек.

Фантом выявил тайник с банковскими карточками в бензобаке автомобиля на КПВВ Марьинка 01

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Фантом выявил тайник с банковскими карточками в бензобаке автомобиля на КПВВ Марьинка 02

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.204-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции).

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Собранные материалы направлены в суд для принятия законного решения. Правонарушителю угрожают административные санкции.

Источник: https://censor.net.ua/p3046911
 
 
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Пенсии для Дамбабве? Грося закрывай эту шарашку!!!
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"нарушение порядка перемещения товаров" - какой же это товар - кусок пластика ?
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Думается, в каждом куске пластика, хороший кусок денех.Для финансирования сепаратистов.Оплачиваться будет украинскими деньгами с территории Украины. Ферштеен?
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Всі рахунки на цих картках заморозити. Поки власник не прибуде сам. Можливо картки вкрадені або шахрай видурив у пенсіонерів. Як варіант фінансування терористів
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И нафига кого морозить? И так холодно...Карточки изъяты. новые могет только владелец счета лично оформить... а вот инфу ппро место проживания социалы стопудово перепроверить должны, особенно если там переселенчиские деньги проходят
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100$ и флешка
все оборудывание для изготовления клонов)))
дибилам нет покоя
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А толку? Карточки заблокируют и клоны - только выбрасывание денег на ветер.
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))))) ржу, как руцкий конь, - до не магу)) может это и есть иминно тот этнический старобешегвский новохрек, которуму йа, (всехда креатифно )) ), посоветовал в зиму "2013" го году, просверлить дырки в его сопственном заднем глушаке, шоб кондесат от разведённого руцкой мочой газа, успевал стечь чериз эти дынэры))
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ни спиши. чым хужеє олбанскі і храмайєть хуййєйя храм мат и К°, тем большее возмосностей взудь машыну ))). рашкосайто клинусь. апробавана ))
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Рекомендую в следующие раз устраивать тайник в туалете автобуса «шериф-тур»)
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Фантом" выявил тайник с банковскими карточками в бензобаке автомобиля на КПВВ "Марьинка". ФОТО
 
 
 
 
 
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