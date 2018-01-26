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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Инспектор службы пробации Минюста задержан на Закарпатье при получении 150 долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

В Закарпатской области при получении 150 долларов взятки задержан старший инспектор Раховского районного отдела службы пробации Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.

Указанные средства старший инспектор райотдела службы пробации получил за предоставление условно осужденному разрешения на выезд за границу и отметки его в журнале условно осужденных.

Инспектор службы пробации Минюста задержан на Закарпатье при получении 150 долл. взятки, - прокуратура 01

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Чиновница госпредприятия задержана во Львове за вымогание 30 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Инспектор службы пробации Минюста задержан на Закарпатье при получении 150 долл. взятки, - прокуратура 02

Задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом) и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы, с трехлетним лишением права занимать определенные должности и конфискация имущества.

Также смотрите: Таможенник и пограничник задержаны на Одесчине при получении 9 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3046909
 
 
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Во дебилы, а давайте посчитаем сколько з/п, бензина, бумаги, трудочасов потрачено на этого расхитителя ? Вот почему тех кто крадет миллиардами никто в упор не замечает ?
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*** по пословице
а вон дымя горящей шапкой
прошёл какой-то депутат..
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Руки оторвать кто за такие крохи задерживает
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шо то мельчает чиновник, прокурор берет $2000, этот почти на паперти стоит - всего $150, стыдно за вас, господа клептоманы, так скоро докатитесь - будете медом или яйцом брать
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У ментовских/прокурорских это называется "срубить палку".Ну фигня же копеечная.Все чинуши так делают.Вернее,не так, а намного хуже...Но "показатели" именно таким образом и делаются...
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То есть, с этими взяточниками не надо бороться?
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Конечно нужно бороться.И с этими,кто 150 баксов взял,и с,допустим,теми,кто сельхозпроизводителю Косюку сотни миллионов госдотаций дал...(один пример из миллиона)Но наблюдается в этом плане,почему-то,некоторый перекос...
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...консумация с последующей эстебацией...
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ПОЗОРИЩЕ!!!! ДА БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ. ХИ-ХИ НАСМЕШИЛИ!!!!
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Ось вона крупна риба! Країні нанесено непоправних збитків, що напряму вдарили по курсу гривні! Ніякої застави баризі! Люди повинні бачити сурове, але справедливе, реформоване правосуддя! Ура панове, ура!!!
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Неделю не заглядывал на Цензор, почитав новости, не жалею об этом - кроме пиара вальцмана других новостей нет. Взятка года - 150 енотов. Да каждый день даются взятки в десятки разы больше.Это новость дня? Ушел читать новости на адекватные непроплаченные продажной властью сайты. Українці, доброго ранку і вдалого дня
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияИнспектор службы пробации Минюста задержан на Закарпатье при получении 150 долл. взятки, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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