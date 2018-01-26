 Инспектор службы пробации Минюста задержан на Закарпатье при получении 150 долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.

Указанные средства старший инспектор райотдела службы пробации получил за предоставление условно осужденному разрешения на выезд за границу и отметки его в журнале условно осужденных.

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Задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом) и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы, с трехлетним лишением права занимать определенные должности и конфискация имущества.

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