 Инспектор службы пробации Минюста задержан на Закарпатье при получении 150 долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.
Указанные средства старший инспектор райотдела службы пробации получил за предоставление условно осужденному разрешения на выезд за границу и отметки его в журнале условно осужденных.
Задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом) и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы, с трехлетним лишением права занимать определенные должности и конфискация имущества.
а вон дымя горящей шапкой
прошёл какой-то депутат..