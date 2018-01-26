 Запорожская "Искра", выпустившая новейшие станции 80К6Т и МР18, стала ключевым предприятием кластера радиолакации, связи и РЭБ, - Укроборонпром. ФОТО+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, это решение принято на основании значительных успехов предприятия, которые были достигнуты за последние годы, сообщает пресс-служба госконцерна.

В первую очередь, речь идет о значительном росте в 2017 году объемов реализации продукции для нужд Министерства обороны Украины, который по сравнению с 2015 годом вырос в 8 раз. В течение года, НПК "Искра" была завершена разработка и изготовлены опытные образцы двух новых радиолокационных станций 80К6Т и МР18, финансирование которых проведено полностью за счет собственных средств. Общий объем финансирования вышеупомянутых станций составил около 148 млн грн. Кроме того, в 2017 году освоено производство и изготовлены новые виды техники, отмечают в "Укроборонпроме".

"Эта и другая деятельность предприятия позволила в 2017 году уплатить в бюджеты всех уровней более 222 млн грн. налогов, а также увеличить зарплату работников в 1,8 раз. Сейчас среднемесячная заработная плата по предприятию составляет 11 484,3 грн. Это в 1,7 раза превышает заработную плату в среднем по Запорожской области, и на 15% превышает средний уровень оплаты труда по г. Киеву. Учитывая эти и другие успехи, НПК "Искра" стала ключевым предприятием кластера радиолакации, связи и РЭБ, который сейчас проходит стадию формирования", - говорится в сообщении.

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В этот кластер войдут ведущие предприятия ГК "Укроборонпром" и компании частного сектора экономики ГП "Научно-исследовательский институт "Квант-Радиоэлектроника", ГП "Научно-исследовательский институт радиолокационных систем", ГП "Научно-исследовательский институт радиоэлектронной техники", ГП "Новатор", ООО "Телекарт-Прибор", ООО "Украинский научно-исследовательский институт компьютерных технологий" и другие.

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"Сочетание научных и производственных потенциалов ведущих предприятий страны в области радиолокации даст возможность разрабатывать новые наукоемкие и высокотехнологичные образцы военной техники", - отмечают в "Укроборонпроме".