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 Запорожская "Искра", выпустившая новейшие станции 80К6Т и МР18, стала ключевым предприятием кластера радиолакации, связи и РЭБ, - Укроборонпром. ФОТО+ВИДЕО

Концерн "Укроборонпром" приступил к созданию кластера радиолакации, связи и РЭБ, ведущим предприятием которого станет запорожское предприятие КП "Научный производственный комплекс "Искра".

Как передает Цензор.НЕТ, это решение принято на основании значительных успехов предприятия, которые были достигнуты за последние годы, сообщает пресс-служба госконцерна.

В первую очередь, речь идет о значительном росте в 2017 году объемов реализации продукции для нужд Министерства обороны Украины, который по сравнению с 2015 годом вырос в 8 раз. В течение года, НПК "Искра" была завершена разработка и изготовлены опытные образцы двух новых радиолокационных станций 80К6Т и МР18, финансирование которых проведено полностью за счет собственных средств. Общий объем финансирования вышеупомянутых станций составил около 148 млн грн. Кроме того, в 2017 году освоено производство и изготовлены новые виды техники, отмечают в "Укроборонпроме". 

Запорожская Искра, выпустившая новейшие станции 80К6Т и МР18, стала ключевым предприятием кластера радиолакации, связи и РЭБ, - Укроборонпром 01

"Эта и другая деятельность предприятия позволила в 2017 году уплатить в бюджеты всех уровней более 222 млн грн. налогов, а также увеличить зарплату работников в 1,8 раз. Сейчас среднемесячная заработная плата по предприятию составляет 11 484,3 грн. Это в 1,7 раза превышает заработную плату в среднем по Запорожской области, и на 15% превышает средний уровень оплаты труда по г. Киеву. Учитывая эти и другие успехи, НПК "Искра" стала ключевым предприятием кластера радиолакации, связи и РЭБ, который сейчас проходит стадию формирования", - говорится в сообщении. 

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В этот кластер войдут ведущие предприятия ГК "Укроборонпром" и компании частного сектора экономики ГП "Научно-исследовательский институт "Квант-Радиоэлектроника", ГП "Научно-исследовательский институт радиолокационных систем", ГП "Научно-исследовательский институт радиоэлектронной техники", ГП "Новатор", ООО "Телекарт-Прибор", ООО "Украинский научно-исследовательский институт компьютерных технологий" и другие.

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"Сочетание научных и производственных потенциалов ведущих предприятий страны в области радиолокации даст возможность разрабатывать новые наукоемкие и высокотехнологичные образцы военной техники", - отмечают в "Укроборонпроме".

Источник: https://censor.net.ua/p3046863
 
 
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Неплохо бы на базе подобных систем, создать свой ЗРК .
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Укроборонпром зійшов з розуму??? Як можна поєднувати зв'язок, РЕБ та радіолокацію??? Ви там що курите, рехформатори??? Принципово різна елементна база, принципи роботи, методи застосування в бою, принципи управління в бою!!!! Як це можна поєднати в одну кучу??? Де беруть таких керівників в Укроборонпромі? З якого телятника???
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А шпионов отловили? А то будет как с "объектом 477"завода им. Малыша. Стырят кацапы и назовут "Засрата"
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Это "новейший" совковый РЛС Пеликан который был принят на вооружение ВСУ еще в 2007-м.
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Не пиши чушь. Пеликан разработка 1992 г. Совок тогда уже капут Запорожская "Искра", выпустившая новейшие станции 80К6Т и МР18, стала ключевым предприятием кластера радиолакации, связи и РЭБ, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 7611. Вмкм в помощь
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Даже в статье Рувикипедии где ты это прочитал(её с прошлого раза переписали, неужели Полторак подсуетился?), написано что разработка началась в совке. "Новейшая" РЛС которому 30 лет. Запорожская "Искра", выпустившая новейшие станции 80К6Т и МР18, стала ключевым предприятием кластера радиолакации, связи и РЭБ, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 702
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добра новина! Запоріжжя - святиня України
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У нас есть достаточно.как созданного так и в стадиях разработки,оружия.да только у нашей армии его почему то нету а то что поставляют все с номером 2 то есть третьесортное.
И никак не пойму Украина выделила миллиарды денег на производство техники а теперь за технику которую выпускают за эти деньги должна платить еще большие суммы чем страны которые ее у нас закупают и закупают первосортную.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажЗапорожская "Искра", выпустившая новейшие станции 80К6Т и МР18, стала ключевым предприятием кластера радиолакации, связи и РЭБ, - Укроборонпром. ФОТО+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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