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 Украинка Варвинец стала чемпионкой Европы по биатлону в спринтерской гонке. ФОТО

Украинская биатлонистка Ирина Варвинец стала чемпионкой Европы в спринтерской гонке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UA.Перший.

Наша спортсменка прошла огневые рубежи чисто и стала первой среди более сотни конкуренток. Хло Шевалье из Франции завоевала серебро. Бронзовым призером стала Фуюки Тачизаки из Японии.

Украинка Варвинец стала чемпионкой Европы по биатлону в спринтерской гонке 01

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В целом украинские биатлонистки продемонстрировали сегодня следующие результаты:
01 - Ирина Варвинец (0 + 0)
16 - Надежда Белкина (0 + 1) +53.1
23 - Яна Бондарь (1 + 2) +59.9
27 - Ольга Абрамова (1 + 0) +1: 05.2
42 - Мария Панфилова (0 + 0) +1: 32.7
44 - Юлия Журавок (0 + 0) +1: 36.4

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Источник: https://censor.net.ua/p3046862
 
 
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Браво Иринка - и стрельба четкая и ход хороший, жаль только, что Журавок не вышла в лидеры, ее оштрафовали на полторы минуты за опоздание на старт, а так бы была еще одна медаль.
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Так там вроде бы Открытый ЧЕ, что подразумевает участие и стран не из Европы, я так понимаю?

Просто если Открытый чемпионат Киева( допустим) по боксу, то учавствовать могут и спортсмены из других городов.
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