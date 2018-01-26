 Украинка Варвинец стала чемпионкой Европы по биатлону в спринтерской гонке. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UA.Перший.

Наша спортсменка прошла огневые рубежи чисто и стала первой среди более сотни конкуренток. Хло Шевалье из Франции завоевала серебро. Бронзовым призером стала Фуюки Тачизаки из Японии.

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В целом украинские биатлонистки продемонстрировали сегодня следующие результаты:

01 - Ирина Варвинец (0 + 0)

16 - Надежда Белкина (0 + 1) +53.1

23 - Яна Бондарь (1 + 2) +59.9

27 - Ольга Абрамова (1 + 0) +1: 05.2

42 - Мария Панфилова (0 + 0) +1: 32.7

44 - Юлия Журавок (0 + 0) +1: 36.4

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