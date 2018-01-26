 Украинка Варвинец стала чемпионкой Европы по биатлону в спринтерской гонке. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UA.Перший.
Наша спортсменка прошла огневые рубежи чисто и стала первой среди более сотни конкуренток. Хло Шевалье из Франции завоевала серебро. Бронзовым призером стала Фуюки Тачизаки из Японии.
В целом украинские биатлонистки продемонстрировали сегодня следующие результаты:
01 - Ирина Варвинец (0 + 0)
16 - Надежда Белкина (0 + 1) +53.1
23 - Яна Бондарь (1 + 2) +59.9
27 - Ольга Абрамова (1 + 0) +1: 05.2
42 - Мария Панфилова (0 + 0) +1: 32.7
44 - Юлия Журавок (0 + 0) +1: 36.4
Просто если Открытый чемпионат Киева( допустим) по боксу, то учавствовать могут и спортсмены из других городов.