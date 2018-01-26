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 "Первые киборги": УИНП запустил социальную рекламу к 100-летию боя под Крутами. ФОТО

Украинский институт национальной памяти в социальной рекламе назвал студентов в бою под Крутами "первыми киборгами".

Об этом говорится на сайте УИНП, сообщает Цензор.НЕТ.

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"29 января 2018 года в Украине на общегосударственном уровне будет отмечаться 100-я годовщина боя под Крутами, который для украинского народа стал символом героизма и самопожертвования молодого поколения в борьбе за независимость", - сказал глава института Владимир Вятрович.

По информации УИНП, в Киеве сейчас можно увидеть шесть ситилайтов и один билборд.

Напомним, исторический бой состоялся 29 января 1918 возле железнодорожной станции Круты. На железнодорожной платформе в Крутах находилось до 520 украинских воинов, юношей и студентов, вооруженных 16 пулеметами и одной пушкой. Россияне в десять раз преобладали, имели бронепоезд и артиллерию.

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Первые киборги: УИНП запустил социальную рекламу к 100-летию боя под Крутами 01
Ситилайт возле КНУ имени Тараса Шевченко

Первые киборги: УИНП запустил социальную рекламу к 100-летию боя под Крутами 02
Ситилайт на ул. Льва Толстого, 5

Источник: https://censor.net.ua/p3046860
 
 
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то не куча, а преемственность борьбы за независимость
думаешь, кацапы зря так за дидоф пекутся? это тоже немаловажная история.
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у борцов под Крутами своя эпоха, своя слава, своя победа. У воинов в ДАП своя. А сравнивать их с дидываевале совсем неуместно
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Преемственность преемственностью, но прозвище "Киборги" защитники ДАП заслужили за вполне определенные действия - защитники Крут ничего подобного не делали - да, они пошли на смерть против более многочисленного и лучше подготовленного противника - но они и не смогли сдержать этого противника ни на день.
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Вони були першими, хто 100 років назад, добровільно виступили на захист України від московсько-червоних орд
"Первые киборги": УИНП запустил социальную рекламу к 100-летию боя под Крутами - Цензор.НЕТ 7239
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Нужно в обязательном порядке, установить под посольством кацапии.
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Для чего это странно сравнение?
Защитников ДАП враги прозвали Киборгами именно из-за того, что не могли их выбить из ДАПа никакими средствами - ни РСЗО, ни артиллерией, ни танками, ни пехотой.

А под Крутами что? Никто не отрицает героизм этих мальчишек, но если мне не изменяет память - их сопротивление смяли одной атакой - от начала до конца боя не прошло и двух часов. Так какие же они Киборги???
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зная, шо тебя убьют, идти умирать в молодом возрасте, слов трудно подобрать, чего это стоит
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Первые киборги": УИНП запустил социальную рекламу к 100-летию боя под Крутами. ФОТО
 
 
 
 
 
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