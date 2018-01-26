 "Первые киборги": УИНП запустил социальную рекламу к 100-летию боя под Крутами. ФОТО

Об этом говорится на сайте УИНП, сообщает Цензор.НЕТ.

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"29 января 2018 года в Украине на общегосударственном уровне будет отмечаться 100-я годовщина боя под Крутами, который для украинского народа стал символом героизма и самопожертвования молодого поколения в борьбе за независимость", - сказал глава института Владимир Вятрович.

По информации УИНП, в Киеве сейчас можно увидеть шесть ситилайтов и один билборд.

Напомним, исторический бой состоялся 29 января 1918 возле железнодорожной станции Круты. На железнодорожной платформе в Крутах находилось до 520 украинских воинов, юношей и студентов, вооруженных 16 пулеметами и одной пушкой. Россияне в десять раз преобладали, имели бронепоезд и артиллерию.

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Ситилайт возле КНУ имени Тараса Шевченко



Ситилайт на ул. Льва Толстого, 5