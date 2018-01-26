 "Первые киборги": УИНП запустил социальную рекламу к 100-летию боя под Крутами. ФОТО

Об этом говорится на сайте УИНП, сообщает Цензор.НЕТ.
"29 января 2018 года в Украине на общегосударственном уровне будет отмечаться 100-я годовщина боя под Крутами, который для украинского народа стал символом героизма и самопожертвования молодого поколения в борьбе за независимость", - сказал глава института Владимир Вятрович.
По информации УИНП, в Киеве сейчас можно увидеть шесть ситилайтов и один билборд.
Напомним, исторический бой состоялся 29 января 1918 возле железнодорожной станции Круты. На железнодорожной платформе в Крутах находилось до 520 украинских воинов, юношей и студентов, вооруженных 16 пулеметами и одной пушкой. Россияне в десять раз преобладали, имели бронепоезд и артиллерию.
думаешь, кацапы зря так за дидоф пекутся? это тоже немаловажная история.
Защитников ДАП враги прозвали Киборгами именно из-за того, что не могли их выбить из ДАПа никакими средствами - ни РСЗО, ни артиллерией, ни танками, ни пехотой.
А под Крутами что? Никто не отрицает героизм этих мальчишек, но если мне не изменяет память - их сопротивление смяли одной атакой - от начала до конца боя не прошло и двух часов. Так какие же они Киборги???